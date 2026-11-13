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Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést
Gazdaság

Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést

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Külügyminisztériumi iratok bizonyítják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Orbán Áron korábban közvetlenül Szijjártó Péternél lobbizott együttműködésért és stratégiai partnerségért. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést a Tempus Közalapítvány átvilágítása után, amely több mint egymilliárd forintnyi gyanús közpénzfelhasználást tárt fel. Új főigazgatót keresnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság élére, akinek egyik legfontosabb feladata a hazai vízgazdálkodás szemléletváltásának előmozdítása lesz. Magyar Péter miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában egy lehetséges november végi Zelenszkij-találkozóról, a gazdasági kilátásokról és az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról is beszélt. Eközben a NAV a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál és a székesfehérvári Sóstói Stadion ügyében is eljárási cselekményeket hajtott végre.
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Megszólalt a projektvezető a magyar atomerőmű jövőjéről

Magyarországon adott a nukleáris technológiai szakértelem, és magas az atomenergia társadalmi elfogadottsága - hangsúlyozta Ságodi Attila, a Paks II. Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója pénteken az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye 31. konferencia programhoz kapcsolódó nukleáris világnapok (World Atomic Days - WAD) rendezvényen, a törökországi Antalyában.

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Horvát házelnök: párbeszéd útján kell rendezni a magyar-horvát vitás kérdéseket

A Magyarország és Horvátország közötti nyitott kérdéseket kölcsönös tiszteleten és jószomszédi kapcsolatokon alapuló, nyílt és konstruktív párbeszéd útján kell rendezni - hangsúlyozta Gordan Jandrokovic horvát házelnök, miután pénteken Pozsonyban tárgyalt Forsthoffer Ágnessel, az Országgyűlés elnökével.

A horvát parlament elnökének hivatala szerint Jandrokovic kiemelte: Zágráb nagy jelentőséget tulajdonít a Magyarországgal fenntartott kapcsolatoknak, amelyek a történelmi barátságon, a kölcsönös tiszteleten, valamint az európai uniós és NATO-tagságból fakadó partnerségen alapulnak.

Hangsúlyozta: a két országnak számos közös érdeke van, és különösen a jelenlegi, összetett geopolitikai helyzetben kínálkoznak további lehetőségek az együttműködés erősítésére. (MTI)

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Megszólalt a Fidesz a Temusról

A Tempus Közalapítvány mindig a jogszabályok betartásával működött - reagált a Fidesz-frakció pénteken arra, hogy a közalapítvány gazdálkodásának átvilágítása után hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM). (MTI)

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Huszonheten pályáznak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára

Huszonheten nyújtották be pályázatukat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére a csütörtök éjféli határidőig - közölte a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület.

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Megvan a legfőbb ügyész helyettese

Baka András köztársasági elnök november 16-i hatállyal a legfőbb ügyész helyettesének nevezte ki Costopulos Orestist - közölte péntek este a Sándor Palota.

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Megvan a legfőbb ügyész helyettese
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Magyar sikercéggel tárgyalt Kapitány István

A hazai vállalkozások esélyegyenlőségének megteremtéséről és a nemzetközi versenyképesség fontosságáról egyeztetett a BioTechUSA vezetőségével Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, amiről egy Facebook-bejegyzésben számolt be.

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Magyar sikercéggel tárgyalt Kapitány István
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Orbán Áron letartóztatása: előkerült egy Szijjártó Péterhez köthető szál

Külügyminisztériumi iratok bizonyítják, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő Orbán Áron korábban közvetlenül Szijjártó Péternél lobbizott együttműködésért és stratégiai partnerségért – közölte Facebook-bejegyzésében Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

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Orbán Áron letartóztatása: előkerült egy Szijjártó Péterhez köthető szál
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Újabb csalásgyanús ügy bukott ki a fideszes exminiszter körül, ebben is feljelentést tett a kormány

Hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tett feljelentést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a Tempus Közalapítvány átvilágítását követően. A vizsgálat több mint egymilliárd forintnyi gyanús közpénzfelhasználást tárt fel, amely a rendelkezésre álló adatok szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi felsővezetőinek közvetlen utasítására történt - írta a tárca a pénteki közleményében.

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Újabb csalásgyanús ügy bukott ki a fideszes exminiszter körül, ebben is feljelentést tett a kormány
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Új embert keresnek egy fontos állami szervezet élére

Új főigazgatót keresnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság élére, akinek egyik legfontosabb feladata a hazai vízgazdálkodás szemléletváltásának előmozdítása lesz – írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárca nagyobb hangsúlyt helyezne a természetalapú megoldásokra és a vízmegtartásra.

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Új embert keresnek egy fontos állami szervezet élére
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Kapitány István: két és fél éves csúcson a magyar ipar

Szeptemberben éves alapon 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés, amivel két és fél éves csúcsra került – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a KSH adataira hivatkozva.

Az új belföldi megrendelések 16,4 százalékkal, az exportrendelések pedig 11 százalékkal bővültek.

Az irány jó, a munkát folytatjuk

– írta Kapitány.

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Az új technológiákhoz igazítanák a szellemi tulajdon védelmét

A mesterséges intelligencia térnyerése és az új technológiák megjelenése új kérdéseket vet fel a szerzői jogok védelme, a jogérvényesítés és a kutatási eredmények gazdasági hasznosítása terén – írta Görög Márta igazságügyi miniszter a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján tartott előadása kapcsán.

A jogalkotásnak nem elég a technológiai változásokkal lépést tartani, hanem olyan jogi környezetet kell biztosítania, amely teret ad az innovációnak is

– fogalmazott. Szerinte a szellemi tulajdon hatékony védelme gazdasági kérdés is, amelyben a jogbiztonságnak, a hatékony jogérvényesítésnek és a tudás piaci hasznosításának is szerepe van.

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Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet

Fejes Péter legfőbb ügyész a politikai befolyástól mentes, független működés megteremtését, valamint a korábbi, nagy port kavart esetek felülvizsgálatát nevezte meg legfontosabb feladatának. A vádhatóság iránti társadalmi bizalom és az intézményi önbecsülés helyreállítása érdekében már elindult az úgynevezett aranykonvojügy belső vizsgálata, hétfőtől pedig az újonnan kinevezett büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes veszi át a kiemelt ügyek mélyreható ellenőrzését.

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Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet
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Történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.

Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál

A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.

Megállapodtak a regionális BKK-ról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

Iratokat foglaltak le a stadionnál

A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.

Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.

Diplomata-útleveleket vontak vissza

A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.

Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál

A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.

Megállapodtak a regionális BKK-ról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

Iratokat foglaltak le a stadionnál

A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.

Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.

Diplomata-útleveleket vontak vissza

A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel fél nyolckor telefoninterjút ad a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

Magyar Péter elárulta: akár már november végén találkozót tarthat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a helyszín nem Budapest, nem Kijev, hanem Kárpátalja lehet, erről egyeztetések zajlanak. A kormányfő a gazdasági kilátásokról, az energiaárakról, a gazdaság motorjának beindírtásáról és a hibázó Cseh Gergő Bendegúz távozásáról is beszélt péntek reggel fél nyolckor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.

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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

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