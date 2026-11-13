Tisza-kormány: milliárdos visszaélések gyanúja miatt tettek feljelentést, razziázott az NVVH

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.

Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál

A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.

Megállapodtak a regionális BKK-ról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

Iratokat foglaltak le a stadionnál

A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.

Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.

Diplomata-útleveleket vontak vissza

A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.

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