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Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében, jöhet a találkozó Zelenszkij elnökkel
Gazdaság

Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében, jöhet a találkozó Zelenszkij elnökkel

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Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel telefoninterjút adott a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, ahol egyebek mellett arról beszélt, hogy november végén Kárpátalján találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A kormányfő 1,7–1,8 százalékos idei és 2,4 százalékos jövő évi gazdasági növekedéssel számol, miközben a kormány 2027-re 3 százalékos inflációval tervez. Magyar azt is közölte, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról szóló javaslat haladéktalanul az Országgyűlés elé kerül, és szerinte Cseh Gergő Bendegúznak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor történt informatikai hiba rendezése után távoznia kellene. A NAV eljárási cselekményeket hajtott végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál, Székesfehérváron pedig iratokat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi megmentésével összefüggő nyomozásban. Vitézy Dávid és Karácsony Gergely aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást, a miniszter szerint pedig hamarosan több mint 1000 milliárd forint értékű vasúti közbeszerzést írhatnak ki. A Semmelweis Egyetem kuratóriuma vizsgálja a korábbi gazdálkodást, miután kiderült, hogy Merkely Béla leköszönő rektor egy ugandai úton zebravadászaton vett részt az egyetem egyik beszállítójának vezetőjével.
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Kapitány István: két és fél éves csúcson a magyar ipar

Szeptemberben éves alapon 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés, amivel két és fél éves csúcsra került – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a KSH adataira hivatkozva.

Az új belföldi megrendelések 16,4 százalékkal, az exportrendelések pedig 11 százalékkal bővültek.

Az irány jó, a munkát folytatjuk

– írta Kapitány.

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Az új technológiákhoz igazítanák a szellemi tulajdon védelmét

A mesterséges intelligencia térnyerése és az új technológiák megjelenése új kérdéseket vet fel a szerzői jogok védelme, a jogérvényesítés és a kutatási eredmények gazdasági hasznosítása terén – írta Görög Márta igazságügyi miniszter a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján tartott előadása kapcsán.

A jogalkotásnak nem elég a technológiai változásokkal lépést tartani, hanem olyan jogi környezetet kell biztosítania, amely teret ad az innovációnak is

– fogalmazott. Szerinte a szellemi tulajdon hatékony védelme gazdasági kérdés is, amelyben a jogbiztonságnak, a hatékony jogérvényesítésnek és a tudás piaci hasznosításának is szerepe van.

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Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet

Fejes Péter legfőbb ügyész a politikai befolyástól mentes, független működés megteremtését, valamint a korábbi, nagy port kavart esetek felülvizsgálatát nevezte meg legfontosabb feladatának. A vádhatóság iránti társadalmi bizalom és az intézményi önbecsülés helyreállítása érdekében már elindult az úgynevezett aranykonvojügy belső vizsgálata, hétfőtől pedig az újonnan kinevezett büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes veszi át a kiemelt ügyek mélyreható ellenőrzését.

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Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet
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Történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.

Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál

A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.

Megállapodtak a regionális BKK-ról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

Iratokat foglaltak le a stadionnál

A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.

Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.

Diplomata-útleveleket vontak vissza

A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében

Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett

eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.

A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.

Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál

A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.

Megállapodtak a regionális BKK-ról

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.

Iratokat foglaltak le a stadionnál

A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.

Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek

Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.

Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri

Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.

Diplomata-útleveleket vontak vissza

A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.

Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel fél nyolckor telefoninterjút ad a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.

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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

Magyar Péter elárulta: akár már november végén találkozót tarthat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a helyszín nem Budapest, nem Kijev, hanem Kárpátalja lehet, erről egyeztetések zajlanak. A kormányfő a gazdasági kilátásokról, az energiaárakról, a gazdaság motorjának beindírtásáról és a hibázó Cseh Gergő Bendegúz távozásáról is beszélt péntek reggel fél nyolckor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.

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Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó

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