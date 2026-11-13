Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében, jöhet a találkozó Zelenszkij elnökkel

Kapitány István: két és fél éves csúcson a magyar ipar
Szeptemberben éves alapon 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés, amivel két és fél éves csúcsra került – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a KSH adataira hivatkozva.
Az új belföldi megrendelések 16,4 százalékkal, az exportrendelések pedig 11 százalékkal bővültek.
Az irány jó, a munkát folytatjuk
– írta Kapitány.
Az új technológiákhoz igazítanák a szellemi tulajdon védelmét
A mesterséges intelligencia térnyerése és az új technológiák megjelenése új kérdéseket vet fel a szerzői jogok védelme, a jogérvényesítés és a kutatási eredmények gazdasági hasznosítása terén – írta Görög Márta igazságügyi miniszter a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján tartott előadása kapcsán.
A jogalkotásnak nem elég a technológiai változásokkal lépést tartani, hanem olyan jogi környezetet kell biztosítania, amely teret ad az innovációnak is
– fogalmazott. Szerinte a szellemi tulajdon hatékony védelme gazdasági kérdés is, amelyben a jogbiztonságnak, a hatékony jogérvényesítésnek és a tudás piaci hasznosításának is szerepe van.
Belső vizsgálatot rendelt el a legfőbb ügyész, megnevezte a legfontosabb ügyet
Fejes Péter legfőbb ügyész a politikai befolyástól mentes, független működés megteremtését, valamint a korábbi, nagy port kavart esetek felülvizsgálatát nevezte meg legfontosabb feladatának. A vádhatóság iránti társadalmi bizalom és az intézményi önbecsülés helyreállítása érdekében már elindult az úgynevezett aranykonvojügy belső vizsgálata, hétfőtől pedig az újonnan kinevezett büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes veszi át a kiemelt ügyek mélyreható ellenőrzését.
Történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében
Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett
eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.
A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.
Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál
A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.
Megállapodtak a regionális BKK-ról
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.
Iratokat foglaltak le a stadionnál
A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.
Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek
Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.
Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri
Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.
Diplomata-útleveleket vontak vissza
A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.
Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Tisza-kormány: történelmi bejelentéseket tett Magyar Péter a nők védelmében
Átfogó büntetőjogi, egészségügyi és szociális intézkedéscsomagot indít a kormány a nők védelmére: szigorítják a távoltartás szabályait, önálló bűncselekménnyé teszik az intim felvételekkel való visszaélést, különleges bánásmódot biztosítanak a kapcsolati erőszak áldozatainak, és rögzítik, hogy szexuális cselekményre kizárólag önkéntes beleegyezéssel kerülhet sor. Módosítják a szívhangrendeletet is, így megfelelő orvosi tájékoztatás után a nők dönthetnek arról, kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel, emellett
eltörlik az esemény utáni tabletta vénykötelességét.
A kormány megerősíti a várandós nők egészségügyi, szociális, anyagi és lelki támogatását, és célzott programot indít a menstruációs szegénység ellen, amelynek keretében a rászoruló nők és lányok higiéniai termékekhez juthatnak. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a kabinet kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikációját is, amely a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására vonatkozó kötelezettségeket ír elő az állam számára.
Nyomozás a Népfőiskola Alapítványnál
A NAV közlése szerint eljárási cselekményeket hajtottak végre a Lezsák Sándorhoz köthető lakiteleki Népfőiskola Alapítványnál. A hatóság a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség büntetőeljárása, illetve egy saját hatáskörben folytatott nyomozás keretében jár el, az eljárások jelenleg is tartanak. A hatóságok korábban beruházási iratokat, szerződéseket és számlákat vizsgáltak az alapítványnál, amely az elmúlt tizenhat évben tízmilliárdos nagyságrendű állami támogatást kapott.
Megállapodtak a regionális BKK-ról
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester aláírta a regionális BKK létrehozásáról szóló megállapodást. Az átalakítás Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedésének egységesebb szervezését célozza, az állam pedig 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a társaságban.
Iratokat foglaltak le a stadionnál
A NAV iratokat és adathordozókat foglalt le a Sóstói Stadionnál a Vidi tavalyi megmentésével összefüggő nyomozásban. Az eljárás egy hűtlen kezelést és költségvetési csalást állító feljelentés nyomán indult. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester alaptalannak tartja a feljelentést, az önkormányzat ugyanakkor együttműködik a nyomozókkal. A városvezető attól tart, hogy az ügy megnehezítheti a klub értékesítését, és akár több százmillió forintos kárt okozhat az önkormányzatnak.
Ezermilliárdos vasúti tenderek jöhetnek
Vitézy Dávid átfogó beruházási tervről beszélt, amelynek része a megfizethető bérlakáspiac kialakítása, egy több mint 200 milliárd forintos társasház-felújítási program, valamint nagyszabású vasútfejlesztések elindítása. A társasházi program a tervek szerint jövő év elején indul, a következő hónapokban pedig több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési közbeszerzést írhatnak ki. A korábban akár egy évig tartó közbeszerzési eljárásokat jelentősen felgyorsítanák.
Kulja mentelmi jogának felfüggesztését kéri
Kulja András, a TISZA európai parlamenti képviselője és egészségpolitikusa saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, hogy bírósági döntés születhessen a Takács Péter volt egészségügyi államtitkár által indított magánvádas büntetőeljárásban. A jogvita Kulja 2025. július 31-i Facebook-bejegyzéséhez kapcsolódik, amelyben a járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzésekről, a közpénzek felhasználásáról és az esetleges összeférhetetlenségről tett fel kérdéseket.
Diplomata-útleveleket vontak vissza
A Külügyminisztérium visszavonta Fodor Gábor, Veres János és Szilágyi György diplomata-útlevelét. Az okmányokat még az Orbán-kormányok idején, egyéni kérelemre és miniszteri engedéllyel kapták, amikor már egyikük sem volt országgyűlési képviselő. Velkey György László miniszterhelyettes szerint a korábban kiadott diplomata-útlevelek túlnyomó részét nem indokolta diplomáciai érdek.
Vizsgálják a Semmelweis korábbi gazdálkodását
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy 2021-es ugandai hivatalos útjához kapcsolódóan zebravadászaton vett részt, amelyen Jakus László, az egyetem egyik beszállítójának vezetője is jelen volt. Merkely szerint saját költségén vadászott. A Jakushoz köthető Dintech megbízást kapott a kampalai kórházfejlesztésben, míg a Biotronik Hungária 2019 óta legalább ötven, összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékű szerződést kötött az egyetemmel. A nyilvánosságra került dokumentumok nem bizonyítják, hogy a vadászatot közpénzből fizették, az egyetem kuratóriuma ugyanakkor vizsgálja a korábbi gazdálkodást és egyes szerződéseket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel fél nyolckor telefoninterjút ad a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, az interjú fontosabb részleteiről ebben a cikkünkben számolunk be.
Magyar Péter: november végén jöhet a Zelenszkij-Magyar találkozó
Magyar Péter elárulta: akár már november végén találkozót tarthat Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a helyszín nem Budapest, nem Kijev, hanem Kárpátalja lehet, erről egyeztetések zajlanak. A kormányfő a gazdasági kilátásokról, az energiaárakról, a gazdaság motorjának beindírtásáról és a hibázó Cseh Gergő Bendegúz távozásáról is beszélt péntek reggel fél nyolckor a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában.
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