Tizennyolc éve támogatja a civil szervezetek fejlődését a KPMG: elindult a jelentkezés a Felelős Társadalomért Programra

A KPMG idén is szakmai tudással és kézzelfogható támogatással segíti a magyar civilek munkáját. A pályázat keretében a nonprofit szervezetek meglévő tevékenységük és működésük fejlesztéséhez kaphatnak pénzügyi támogatást, pro bono tanácsadást és opcionálisan informatikai eszközöket. A jelentkezéseket november 25-ig várja a vállalat.

A KPMG 18. alkalommal hirdeti meg Felelős Társadalomért Programját, amelynek célja a Magyarországon működő, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek támogatása. A program az oktatás, az egészségügy, a sokszínűség, befogadás és esélyegyenlőség, valamint a környezeti fenntarthatóság, környezetvédelem területein tevékenykedő szervezetek működéséhez járul hozzá pénzügyi és szakmai segítséggel.

A pályázat egyik fontos sajátossága, hogy a jelentkező szervezeteknek nem szükséges új projektet kidolgozniuk a támogatás elnyeréséhez.

A KPMG a már meglévő, értékteremtő tevékenységeikhez kínál segítséget, lehetőséget teremtve arra, hogy a civil szervezetek a mindennapi működésük során felmerülő kihívásokra találjanak megoldásokat, és hosszú távon is erősítsék társadalmi hatásukat.

A nyertes szervezetek a KPMG szakértői nyújtotta díjmentes tanácsadásban részesülhetnek, emellett szervezetenként 3 millió forint értékű pénzügyi támogatást, valamint igény esetén a vállalat munkatársai által már nem használtlaptopokat is kaphatnak. A szakmai együttműködés a szervezetek egyedi igényeihez igazodik, így a támogatás olyan területeken segíthet, ahol arra a legnagyobb szükség van.

A pályázók adózási, jogi, HR- és belső működési, stratégiai és üzleti, informatikai, valamint fenntarthatósági tanácsadási területek közül választhatnak.

Az informatikai tanácsadás oktatási modul formájában érhető el a szervezetek számára, a választható témakörök a digitalizációs készségek fejlesztésére, a kiberbiztonsági tudatosság erősítésére és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazására is kiterjednek.

„A civil szervezetek munkája számos közösség életében jelent valódi segítséget, miközben működésük során sokszor szembesülnek olyan szakmai és szervezeti kihívásokkal, amelyek megoldásához külső támogatásra is szükségük lehet. A Felelős Társadalomért Programmal azt szeretnénk elősegíteni, hogy a szervezetek a már megkezdett, fontos munkájukat tovább tudják fejleszteni.

Meggyőződésünk, hogy a pénzügyi támogatás mellett a kollégáink tudásának és tapasztalatának megosztása is hozzájárulhat a civil szektor hosszú távú megerősödéséhez”

– mondta a Portfolio-nak Nagy Julianna, a KPMG közép- és kelet-európai régiójának fenntarthatósági vezetője.

A program korábbi nyertesei között olyan szervezetek szerepelnek, amelyek kiemelkedő társadalmi értéket teremtenek saját területükön. A 17. pályázati évben az Artemisszió Alapítvány, a Menhely Alapítvány és a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány részesült támogatásban.

Az Artemisszió Alapítvány az interkulturális párbeszéd és a társadalmi befogadás erősítésén dolgozik, a Menhely Alapítvány a hajléktalan emberek ellátását és társadalmi reintegrációját segíti, míg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány képzett művészek közreműködésével támogatja a kórházban és idősotthonokban tartózkodók lelki jóllétét. A szervezetek példája is mutatja, hogy a program különböző társadalmi területeken működő, eltérő célokat megvalósító kezdeményezések számára kínál fejlődési lehetőséget.

A 18. Felelős Társadalomért Programra jelentkezni elektronikus úton, a program weboldalán található jelentkezési adatlap kitöltésével van lehetőség. A jelentkezési űrlap beküldésének határideje 2026. november 25.

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