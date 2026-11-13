Történelmi razzia Magyarországon: milliárdokat találtak erdőkben elásva a volt miniszternél

A kormányfő a posztban megosztotta a hivatal közleményét, amely szerint 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt nyomozási cselekményeket a korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szembeni eljárás részeként. Magyar Péter az akciót értékelve úgy fogalmazott, hogy "ezzel a Fidesz–KDNP-maffiának hivatalosan is vége!"

Az NVVH beszámolója részletesen ismerteti a vagyonrejtegetés körülményeit.

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva

– olvasható a közleményben.

A kétnapos művelet eredményeként

összesen 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót, valamint 1 257 100 amerikai dollárt vettek zár alá a hatóságok.

A lefoglalt összegeket a hivatal munkatársai már be is fizették a Magyar Államkincstárba. A helyszíni intézkedések lebonyolításában a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya, a Készenléti Rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is közreműködött.

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