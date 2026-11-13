Úgy egymásnak ugrott a Kaufland és a bolgár kormány, hogy egy 200 millió eurós beruházási terv sorsa is kérdésessé vált

A Kaufland közleményében hangsúlyozta, hogy szigorúan betartja a hatályos nemzeti és európai előírásokat, ezért a kiszabott szankciót is elutasítja. A vállalat az elkövetkező három évben 200 millió eurót tervezett befektetni Bulgáriában, a kialakult helyzet nyomán azonban azt fogja javasolni anyavállalatának, a Schwarz-csoportnak, hogy gondolja újra az országra vonatkozó beruházási terveit.

A bolgár versenyhivatal (CPC) döntését az élelmiszerpiac átfogó, a teljes ellátási láncra kiterjedő ágazati vizsgálata előzte meg, amely még 2025 júniusában indult. A hatóság 2025 decemberében bemutatott megállapításai rámutattak a nagy kiskereskedelmi láncok piaci erőfölényére, valamint arra, hogy

a termelők egyre inkább kiszolgáltatottá válnak a termékeik értékesítése során.

Az eredmények ismeretében a versenyhivatal kiterjesztette a vizsgálatot az árképzési politikára, a kedvezményekre, az árrésekre és a beszállítói szerződések feltételeire is. A hatóság önmérsékletre és a termelőkkel való párbeszédre szólította fel az ágazat szereplőit a piaci egyensúlytalanságok megszüntetése érdekében, egyúttal figyelmeztetett, hogy érdemi változás hiányában fellép a bolgár termelőket hátrányosan érintő gyakorlattal szemben.

A következő hónapokban folytatott vizsgálat azonban feltárta, hogy az érintettek megpróbálták kijátszani a tilalmakat, és újabb tisztességtelen kereskedelmi módszereket vezettek be. A hivatal ezért 2026 májusában két külön eljárást indított, egyet a Kaufland, egy másikat pedig a T Market láncot üzemeltető Maxima Bulgaria ellen. A Kaufland esetében a hatóság háromrendbeli jogsértést állapított meg, és ennek nyomán szabta ki a 75,5 millió eurós büntetést, amely ellen az üzletlánc 14 napon belül fellebbezhet a Szófia megyei közigazgatási bíróságon.

A kiskereskedelmi vállalat szerint a bírság összege minden objektív alapot nélkülöz, és teljesen aránytalan az európai gyakorlathoz képest. A Kaufland az Európai Bizottság adataira hivatkozva rámutatott, hogy 2022 és 2024 között az egész Európai Unióban összesen 41,9 millió eurónyi bírságot szabtak ki tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt, méghozzá 754 különböző ügyben. A cég álláspontja szerint egyetlen ilyen nagyságrendű szankció teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az arányosság európai normáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images