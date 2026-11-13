Új embert keresnek egy fontos állami szervezet élére

Új főigazgatót keresnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság élére, akinek egyik legfontosabb feladata a hazai vízgazdálkodás szemléletváltásának előmozdítása lesz – írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárca nagyobb hangsúlyt helyezne a természetalapú megoldásokra és a vízmegtartásra.

A leendő főigazgató feladata lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kötelékében működő szervezet hosszú távú stratégiai fejlesztése is. A pályázóknak legalább öt év releváns szakmai tapasztalattal, ezen belül minimum három év vezetői gyakorlattal kell rendelkezniük.

Szemléletváltásra van szükség a hazai vízgazdálkodásban

– fogalmazott Gajdos László. A miniszter szerint ennek részeként a természetalapú megoldásoknak és a vízmegtartásnak a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kell kapniuk.

A pályázatokat 2026. december 5-ig lehet benyújtani a karrier@ekfm.gov.hu és a vizugyihat@ekfm.gov.hu e-mail-címre, „OVF főigazgató” tárggyal.

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