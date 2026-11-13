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Újabb lezárások jönnek több fontos magyar autópályán, és ez még nem a vége
Gazdaság

Újabb lezárások jönnek több fontos magyar autópályán, és ez még nem a vége

MTI
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A jövő héten is folytatódnak a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-es autópályán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

November 16. és 20. között újabb ütemben folytatják a burkolatjavításokat az M0-s autóúton Diósd térségében, valamint az M7-es autópályán Törökbálintnál és Budaörsnél. Ezen a szakaszon az M5-ös autópálya felé, az M7-esen

Budapest felé kell sávlezárásokra számítani.

Az M0-son az Anna-hegyi pihenő térségében a jelenlegi korlátozás a hétvégén is érvényben marad.

November 16-ig az Anna-hegyi pihenő térségében, a 7-es főúti csomópontig zárva marad a külső sáv. A forgalom a két belső sávon haladhat. November 17-én és 18-án a diósdi kihajtó előtti híd burkolatát javítják. Kedden a középső sávot zárják le, a forgalom a belső sávon és a leállósávon haladhat. Szerdán a belső sávot zárják le, a forgalom a két külső sávon haladhat. A diósdi kihajtó mindvégig használható marad.

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November 17-én és 18-án a törökbálinti kihajtó után, Budapest felé mintegy egy kilométeren lezárják a külső sávot a burkolat cseréje miatt. A forgalom a belső sávon haladhat. November 18-án és 19-én Budaörsnél, a Sport utcai csomópontban a két lassítósáv közül a belsőt zárják le. A lehajtó továbbra is használható. November 19-én és 20-án a budaörsi csomópont térségében a külső haladó sávot zárják le. A felhajtó ekkor is használható marad.

Az ütemezés az időjárástól és a kivitelezési körülményektől függően változhat.

Az érintett szakaszokon különösen a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban alakulhatnak ki torlódások

- hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.

A tervek szerint november hátralévő részében az M0-s és az M7-es további szakaszain is folytatódnak a burkolatjavítások.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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