Újabb részletek derültek ki a Magyar Péter által belengetett nőjogi csomagról - Így változik a szívhangrendelet pontosan

A terhességmegszakítást kérő nőknek a jövőben nem kell akaratuk ellenére megismerniük a magzati életfunkciókat. Az orvosnak csupán egyszer, közérthetően és tárgyilagosan kell tájékoztatnia a pácienst erről a lehetőségről.

Ha a nő nem kíván élni vele, döntését nem kell megindokolnia, nem szükséges lemondó nyilatkozatot aláírnia, és emiatt semmilyen hátrány nem érheti,

így az ellátása és a családvédelmi szolgálat eljárása is zavartalanul folytatódik. A minisztérium hangsúlyozta, hogy a 2022-ben bevezetett szigorítást a szakma már a kezdetekkor sem támogatta, a mostani eltörlését pedig széles körű társadalmi és szakmai párbeszéd előzte meg. A terhességmegszakítás alapvető törvényi feltételei és határidői változatlanok maradnak.

Szintén jelentős változás, hogy az úgynevezett esemény utáni tablettát a 14. életévüket betöltöttek orvosi vény nélkül, közvetlenül a gyógyszertárakban is kiválthatják. A kiadást egy rövid, négyszemközti gyógyszerészi konzultáció előzi meg, amely kizárólag a biztonságos alkalmazáshoz szükséges kérdésekre – például a szexuális együttlét óta eltelt időre és az esetleges gyógyszerkölcsönhatásokra – fókuszál. Ha kényszer vagy szexuális erőszak gyanúja merül fel, a gyógyszerész a megfelelő segítséghez irányítja a pácienst. A 14 év alattiak továbbra is csak orvosi vényre kaphatják meg a készítményt. A tárca adatai szerint az elmúlt években folyamatosan nőtt a sürgősségi fogamzásgátlók iránti igény, a kiváltott dobozok száma 2025-re már meghaladta az évi 45 ezret.

A most bejelentett egészségügyi és nőjogi csomag – amelynek része az isztambuli egyezmény ratifikációja is – a tárca szerint a tiltás helyett a támogatásra helyezi a hangsúlyt. A cél az, hogy krízishelyzetben minden nő teljes körű tájékoztatást kapjon az elérhető szociális, anyagi és lelki támogatásokról, és külső nyomástól mentesen hozhassa meg a döntését. A minisztérium első lépésként felméri a jelenlegi ellátási hiányosságokat, hogy azokat a jövőben összehangoltan orvosolhassa. Bár a gyógyszeres terhességmegszakítás bevezetéséről egyelőre nem született döntés, a szülészeti ellátás átfogó felülvizsgálata és a további szakpolitikai javaslatok előkészítése már zajlik.

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