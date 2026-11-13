Újabb részleteket árultak el: kemény munkát adott a volt miniszter elásott vagyona

Kármán András pénzügyminiszter a közösségi médiában fűzött hozzá gondolatokat a kormányfő kijelentéséhez.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) más hatóságokkal együttműködve több milliárd forintnyi készpénzt foglalt le november 12-én és 13-án, amelyet Seszták Miklóshoz, a korábbi miniszterhez kötnek. A razzia során a hatalmas összeg kihívás elé állította a nyomozói munkát végzőket, erről osztott meg néhány adatot a tárcavezető:

Az átvételkor a Kincstár 12 munkatársa 8 órán át, 5 gépi számlálóval számolta meg a pénzt

– írta Magyar Péter miniszterelnök posztját megosztva.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 13. Történelmi razzia Magyarországon: milliárdokat találtak erdőkben elásva a volt miniszternél

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