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Veszélyes utakra tereli a lakóbuszokat a navigáció Horvátországban - Erre érdemes figyelni!
Gazdaság

Veszélyes utakra tereli a lakóbuszokat a navigáció Horvátországban - Erre érdemes figyelni!

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Életveszélyes közlekedési helyzetekre és rendszeres útlezárásokra panaszkodnak az észak-isztriai lakosok, miután a navigációs alkalmazások a keskeny helyi utakra terelik a nagyméretű lakóautókat és a hajószállító utánfutókat. A horvát–szlovén határ mentén élők azonnali korlátozásokat, hosszabb távon pedig a két ország közötti úthálózat fejlesztését követelik a hatóságoktól - tudósított a Croatia Week.
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A probléma a Buzet városa feletti Ćićarija-hegység térségében a legsúlyosabb, közvetlenül a szlovén határ közelében. A helyiek beszámolója szerint a közlekedési káosz elsősorban hétvégente alakul ki, amikor az átutazó turisták a navigációs rendszerek utasításait követve letérnek a főbb útvonalakról, és behajtanak a falvakba.

A térség útjai azonban egyáltalán nem alkalmasak ekkora forgalomra, különösen a nagyobb járművek számára.

Egyes szakaszok szélessége alig haladja meg a két métert, miközben az utat az egyik oldalon sziklafalak, a másikon pedig meredek szakadékok határolják.

Ilyen körülmények között a szembejövő járművek biztonságos elhaladása szinte lehetetlenné válik, ha lakóbuszok vagy hajókat vontató autók tűnnek fel.

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Marin Nežić helyi lakos a horvát közszolgálati televíziónak (HRT) elmondta, hogy a forgalom gyakran órákra teljesen megbénul. A nagyobb járművek ugyanis nem tudnak megbirkózni a meredek emelkedőkkel, a szűk helyen pedig megfordulni is képtelenek. Sokszor előfordul, hogy a falusiaknak kerülőutakat kell keresniük a szomszédos települések eléréséhez, mert a

saját útjaik teljesen járhatatlanná válnak.

A jelenség a határ szlovén oldalát is érinti, a helyi kezdeményezések szerint ugyanis a két ország közötti hiányos közúti összeköttetés jelenti a probléma gyökerét. A lakosok ezért arra kérik a zágrábi és a ljubljanai vezetést, hogy fejlesszék a határon átnyúló úthálózatot, és kössék össze megfelelően a szlovén autópályákat az Isztriai-félszigettel. Az egyik konkrét javaslat szerint Koper térségét kellene jobban összekapcsolni az úgynevezett isztriai Y gyorsforgalmi úthálózat nyugati ágával, valamint javítani kellene a Fiume (Rijeka) felé vezető útvonalakat is.

A nagyszabású infrastrukturális beruházások mellett a helyi képviselők azonnali lépéseket is sürgetnek. Javaslatuk szerint közlekedési táblákkal kellene kitiltani a lakóautókat és más nagyméretű járműveket a számukra alkalmatlan szakaszokról, emellett a határ két oldalán fekvő települések javát szolgáló közös turisztikai és szabadidős fejlesztéseket is szorgalmaznak.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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