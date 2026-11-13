Visszadobta a parlamentnek a politikusok vagyonosodásáról szóló törvényt Baka András államfő

Baka András köztársasági elnök pénteken megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a politikusok és hozzátartozóik vagyongyarapodását vizsgáló, november 3-án elfogadott törvényt. Bár az államfő a jogszabály alapvető céljaival egyetért, súlyos adatvédelmi aggályokat fogalmazott meg, és kifogásolta, hogy a szabályozás eleve rosszhiszeműséget feltételez az érintettekről.

A Sándor-palota tájékoztatása szerint a köztársasági elnök nem vitatja, hogy az állami felső vezetők és a politikusok kiemelt társadalmi felelőssége indokolja a vagyonosodásuk és adózásuk szigorúbb ellenőrzését, valamint az esetleges visszaélések nyilvánosságra hozatalát. Baka András ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a fokozott hatósági figyelem nem vezethet

a politikusok végeláthatatlan – akár a megbízatásuk lejárta után is még évekig tartó – ellenőrzéséhez.

Az államfő álláspontja szerint a törvény nem indulhat ki abból, hogy a politikusok eleve rosszhiszeműek. A többi adózóhoz hasonlóan számukra is biztosítani kell a lehetőséget, hogy a kisebb hibákat vagy hiányosságokat önellenőrzéssel és adategyeztetéssel javíthassák. Baka András kiemelte, hogy az átláthatóság nem jelentheti az érintettek megbélyegzését, és

nem hagyhatja figyelmen kívül a jogorvoslathoz való jogot.

A visszaküldés legfőbb oka azonban egy komoly adatvédelmi probléma. A törvény értelmében az ingatlan-nyilvántartás teljes, mindenkire kiterjedő adatbázisát negyedévente át kellene adni az adóhatóságnak. Az elnök szerint ez a lépés aránytalan, egy konkrét személy elleni vizsgálathoz teljesen felesleges, ráadásul szembemegy az európai uniós adatvédelmi szabályokkal, mivel hiányzik belőle a pontos célhoz kötöttség, az időkorlát és a törlési szabályozás is.

A 145 igen és 48 nem szavazattal elfogadott jogszabály eredetileg egy olyan egyedi kockázatelemzési eljárást vezetett volna be, amely az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkárok, kormánybiztosok és hozzátartozóik vagyongyarapodását vizsgálná. Az ellenőrzés a megbízatás második évében indulna, de a szabályok azokra is vonatkoznának, akik az elmúlt öt évben távoztak a posztjukról. Amennyiben az elemzés adóelkerülést vagy bűncselekményt tárna fel, adóellenőrzés, illetve feljelentés következne.

Az elnöki vétó nyomán a parlamentnek újra kell tárgyalnia a jogszabályt, figyelembe véve az államfő által megfogalmazott kritikákat.

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