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A KDNP vezetője megkérte Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát
Gazdaság

A KDNP vezetője megkérte Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát

Portfolio
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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője mandátumának visszaadására szólította fel Seszták Miklóst, miután tegnap Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Orbán Viktor volt miniszterével kapcsolatban folyó ügyben.

A KDNP frakcióvezetőjeként azt kérem Seszták Miklóstól, hogy adja vissza a mandátumát. A hatóságok előtt pedig tisztázza magát, és bizonyítsa be ártatlanságát

- írta a politikus Facebook-oldalán. A politikus azt is hozzátette, hogy a kormánypárt az ügyet arra akarja felhasználni, hogy az egész "jobboldalt" bűnszervezetként állítsák be, amelyet Rétvári posztjában visszautasít.

Rétvári nem sokkal azután posztolta ezt Facebook-oldalán, hogy Magyar Péter miniszterelnök felszólította a KDNP tagjait, hogy adják vissza mandátumukat és határolódjanak el Sesztáktól.

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Seszták Miklós korábban Orbán Viktor kabinetjében töltött be miniszteri tisztséget. Tárcája felügyelte többek között az állami vagyonnal való gazdálkodást és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, amely akkoriban a Volánbusz felett is tulajdonosi jogokat gyakorolt. 2010 óta a KDNP országgyűlési képviselője. A politikus mentelmi jogát a parlament szeptemberben függesztette fel, miután hivatali visszaélés és vesztegetés miatt indult ellene eljárás.

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Korábban az ex-miniszter házánál hatalmas széfeket találtak a a hatóságok, amelyekben 9 milliárd forintnyi készpénzt tarthatott a politikus, az NVVH az üggyel kapcsolatban tegnap erdőben elásva további hat milliárd forint készpénzt foglalt le, amelyeket erdőben elásva találtak meg.

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Címlapkép forrása: NVVH Facebook-oldala

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