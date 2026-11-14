A nemzetközi sajtót is letarolta Seszták Miklós ügye: a legnagyobb lapok is az erdőben talált milliárdokról cikkeznek

Tegnap az NVVH, Seszták Miklós korrupciós ügyeivel kapcsolatosan egy razzia keretében mintegy 6 milliárd forintnyi készpénzt talált széfekben, különböző mezőgazdasági ingatalanokban elrejtve, valamint erdőben elásva. A harmadik Orbán-kormány egyik korábbi, jelenleg letartóztatásban lévő miniszterének ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt és sorra jelennek meg a cikkek a témában. Olyan lapok hasábjain is olvasható a hír többek között, mint a Bloomberg, a BBC, a Reuters, a Politico valamint az Al Dzsazíra.

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, tegnap Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, az NVVH közleménye nyomán, hogy 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt nyomozási cselekményeket a Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szembeni eljárás részeként.

A kutatás során a hivatal munkatársai nagy mennyiségű készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva. Az NVVH az esetről képeket és videókat is megosztott, amelyeken látható a forintban, dollárban és euróban tartott összeg, hatalmas stócokba rendezve.

A nem mindennapi hírekre a nemzetközi sajtó is felfigyelt.

Körülnézve az online médiában, többek között olyan lapok hasábjain találkozhatunk a hírrel, mint a

Az Al Dzsazíra amellett, hogy cikket szentelt az ügynek, még egy rövid videós összeállítást is készített róla.

Az ügy kapcsán ma is zajlanak az események. Reggel a harmadik Orbán-kormányban miniszteri tisztséget betöltő Seszták Miklós ügyvédje azt nyilatkozta a sajtónak, hogy jelenleg még nem bizonyított, hogy a lefoglalt pénznek köze lenne a védencéhez.

A délután folyamán Magyar Péter a Fidesz-KDNP kéviselőit lemondásra és a párttársuktól való elhatárolódásra szólította fel. A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte ezután Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról és tisztázza magát a bíróságon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images