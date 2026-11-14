Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Péter Seszták Miklós pártjának a tagjait

A politikus álláspontja szerint

a képviselőcsoport tisztességes tagjainak a parlamenti mandátumuk visszaadása mellett haladéktalanul el is kell határolódniuk a maffiától.

Magyar Péter egyúttal egyértelművé tette, milyen megítélésre számíthatnak azok a képviselők, akik nem teszik meg ezt a lépést. Mint fogalmazott, "aki marad, arról az egész ország tudni fogja, hogy az orbáni maffia része."

A miniszterelnök posztját követően nem sokkal a KDNP vezetője, Rétvári Bence azt kérte Seszták Miklóstól, hogy adja vissza mandátumát és tisztázza magát a bíróságon.

Az ex-miniszterrel kapcsolatos nyomozás során során tegnap este, az NVVH beszámolója szerint

A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva

A kétnapos művelet eredményeként összesen 5 071 632 000 forintot, 2 658 350 eurót, valamint 1 257 100 amerikai dollárt vettek zár alá a hatóságok.

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