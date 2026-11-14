Bejelentette a Microsoft: elhárult a probléma, vége a világméretű leállásnak

A felhasználók először csütörtökön jelezték, hogy nem férnek hozzá a Microsoft 365 szoftvercsomag elemeihez, illetve az Exchange Online postafiókokhoz. A világszerte több mint 430 millió ember által használt rendszerek csaknem egy teljes napig akadoztak, mire péntek délutánra fokozatosan helyreálltak, a teljes hibaelhárítás pedig szombat kora reggelre fejeződött be. A Microsoft elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, és jelezte, hogy a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében csak lépésről lépésre tudták újraindítani a szolgáltatásokat.

A leállás világszerte komoly fennakadásokat okozott az államigazgatásban és a kritikus infrastruktúrában.

Érintett volt többek között a japán és a szingapúri kormányzat, a Fülöp-szigeteki Legfelsőbb Bíróság, valamint az ausztrál hírszerzés is. Az amerikai képviselőházban egy teljes napnyi törvényhozói munka veszett kárba a levelezőrendszer kiesése miatt, míg a törökországi Antalyában zajló COP31 klímacsúcson a tanácsadók és a tisztviselők munkáját nehezítette meg az Outlook elérhetetlensége.

Észak-Amerikában kórházak, bíróságok és vasúttársaságok szembesültek problémákkal, Kanadában például az egészségügyi intézmények levelezése akadozott, miközben a nemzeti vasúttársaság nem tudott értesítéseket küldeni az utasoknak. Az Egyesült Királyságban az állami egészségügyi szolgálat (NHS) egyes részeit, valamint az iskolákat és a rendőrséget is érintette a hiba, bár a brit kormányzat szerint a segélyhívó számok és a közlekedési hálózat működésében nem volt fennakadás.

A nagy intézmények mellett a kis- és középvállalkozások, valamint a magánszemélyek is megérezték a leállást.

Egy dél-afrikai borászat vezetője például arról számolt be, hogy a napi működésük és az exporttal kapcsolatos kommunikációjuk teljesen megbénult a felhőalapú rendszerek kiesése miatt. Angliában pedig olyan lakásvásárló akadt, akinek a nyolc hónapja tartó ingatlanügyletét nem tudták lezárni pénteken, mert az ügyvédek nem tudtak kapcsolatba lépni az illetékes hivatalokkal.

Az eset kapcsán megszólaló informatikai és kiberbiztonsági szakértők arra figyelmeztettek, hogy a globális leállás élesen rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatottak a vállalatok és a létfontosságú közszolgáltatások néhány nagy technológiai szolgáltatónak. Bár a klasszikus informatikai katasztrófavédelmi tervek tartalékrendszerek használatát javasolják az üzletmenet-folytonosság biztosítására, a gyakorlatban a cégek többsége szinte képtelen működni a Microsoft eszközei nélkül, ezért a szervezeteknek vészforgatókönyveket kell kidolgozniuk az ilyen helyzetek kezelésére.

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