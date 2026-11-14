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Bejelentette a miniszter: áttörést hozhat a magyar betegeknek az új állami program
Gazdaság

Bejelentette a miniszter: áttörést hozhat a magyar betegeknek az új állami program

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Összesen 15 milliárd forintos keretösszeggel indul új program a hazai egészségipari kutatás-fejlesztés támogatására – közölte Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

A GINOP Plusz-2.1.5-26 kódszámú, Life Sciences Catalyst Program elnevezésű konstrukció két stratégiai területre összpontosít. A források egyrészt a gyógyszerfejlesztések kezdeti klinikai szakaszát – azaz az I. fázisú klinikai vizsgálatokat –, másrészt a magasabb kockázati osztályba sorolt orvostechnikai és diagnosztikai eszközök fejlesztését támogatják.

A miniszter rámutatott arra, hogy egy ígéretes kutatási eredmény önmagában még nem jelent gyógyulást, és számos innováció el sem jut a gyakorlati alkalmazásig, pedig ezek adhatnának választ a jelenleg megoldatlan egészségügyi problémákra.

Ahhoz, hogy egy laboratóriumi felfedezésből új gyógyszer, korszerű diagnosztikai eszköz vagy valódi betegellátási megoldás szülessen, rengeteg fejlesztésre, időre és pénzre van szükség

– emelte ki a tárcavezető, indokolva a mostani állami szerepvállalást.

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A támogatási program hosszú távú célja az ágazati szereplők közötti együttműködés erősítése a sikeres piaci és gyógyászati hasznosulás érdekében.

Azt szeretném, hogy a magyar kutatók, vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közös munkájából minél több olyan fejlesztés szülessen, amely nemcsak tudományos eredmény, hanem a betegek számára is valódi előrelépés

– fogalmazott Tanács Zoltán, hozzátéve, hogy a tudomány akkor tölti be valódi küldetését, ha az eredményei érdemben javítják az emberek életminőségét.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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