Bóka János Seszták ügyéről: ez vállalhatatlan

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője videóban reagált a Seszták Miklós elleni nyomozás során lefoglalt több milliárdnyi készpénzzel kapcsolatos hírekre. A videóban a parlamenti mandátumának visszaadására is felszólította a KDNP-s Seszták Miklóst. A frakcióvezető vállalhatatlannak nevezte az esetet és elmondta, hogy szerinte a Fidesz politikai közössége "nem ilyen, és nem is lehet ilyen".

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szokatlan módon a párt elnökének, Orbán Viktornak a Facebook-oldalára publikált videóban fejtette ki, mit gondol Seszták ügyéről. A képviselő elmondta, hogy vállalhatatlannak tartja azt, ami a tegnap közölt felvételeken látható.

Seszták Miklósnak jogában áll tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Felszólítom Seszták Miklóst, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról, mert ezt követeli meg a politikai közösségünk méltósága!

- mondja a videóban Bóka János.

A frakcióvezető azt is hozzátette, hogy

ha igazolást nyernek a tegnapi razzia keretében közzétett felvételek, "az vállalhatatlan".

A KDNP frakcióvezetője ma délután szintén a mandátumáról való lemondásra szólította fel Sesztákot.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert