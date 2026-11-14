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Ellentámadásba lendül a világ legnagyobb autógyártója az elektromos autók piacán: teljesen átalakul a stratégia
Gazdaság

Ellentámadásba lendül a világ legnagyobb autógyártója az elektromos autók piacán: teljesen átalakul a stratégia

Portfolio
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Jelentős átalakításokat hajt végre a Toyota, hogy hatékonyabban vegye fel a versenyt a kínai elektromos autókkal szemben – írja a Nikkei Asia.

A világ legnagyobb autógyártója, a japán Toyota Motors belenyúl a hagyományos japán beszállítói hálózatába, a helyi vállalatokra is támaszkodni fog az elektromos járművek gyártásánál a jövőben. A vállalat az elmúlt években szembesült a kínai autók tarolásával, ez olyan óriásokat, mint a német VolksWagen Csoport, már komoly kihívások elé állított. Japánban el szeretnék kerülni a drasztikus visszaesést, ezért új stratégiával próbálkoznak a versenyfutásban. A Toyota

a hibrid járművekkel igyekszik időt nyerni, ameddig az elektromos autók piacán is ellentámadásba nem lendül.

Az egyik kulcsfontosságú lépés, hogy a helyi gyártók adta előnyöket is igyekszik Kínában kihasználni, ezzel a sebességben és a költséghatékonyságban is törekedve a legelőnyösebb megoldásokra. Mijazaki Jóicsi, a Toyota ügyvezető alelnöke múlt héten elmondta, hogy a versenyképesség fog dominálni a jövőben az alkatrészek beszerzésénél. Ez fontos változást jelent, ugyanis a legnagyobb japán gyártók hagyományosan a helyi vállalatokra támaszkodtak. A teljes hálózat mintegy 5,5 millió embert foglalkoztat a szigetországban, ha az egészen a kisméretű – például csavarok – alkatrészeket is figyelembe vesszük. Vannak a bizonyos kiemelt beszállítók, a keiretsuk, amik egy gyártót más országokba is követtek a terjeszkedést támogatva.  

A kevésbé versenyképes kisebb japán beszállítók már kongatják a vészharangot, szerintük komoly bevételkiesést fog eredményezni a váltás.

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Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a Toyota kizárólag az elektromos meghajtásnál gondolja újra a láncait, a hibrid járműveknél továbbra is marad az eddigi gyakorlat. Ezt az is indokolja, hogy ezen a piacon továbbra is komoly előnyt élveznek, így azt szeretnék a saját kezükben tartani.   

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