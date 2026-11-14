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Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, nagy változás jöhet a közlekedésben
Gazdaság

Eltűnhetnek a parkolási mikuláscsomagok, nagy változás jöhet a közlekedésben

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Jelentős változások jöhetnek a magyar közlekedésben, a tervek szerint megszűnhetnek a szélvédőkre helyezett parkolási mikuláscsomagok, és a jövőben kamerás autókkal is ellenőrizhetnék a parkolási díjak befizetését. Emellett 2027 elejétől átalakulhat a Budapesti Közlekedési Központ működése is, amely az állam és a főváros közös közlekedésszervezőjévé válhat. A két változást előkészítő törvénymódosításokat már társadalmi egyeztetésre bocsátották, jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

Két jelentős változtatást készítenek elő a közlekedés területén, amelyek közül az egyik az autósokat, a másik a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedést használókat érintheti. A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénymódosítások lehetővé tennék a parkolásellenőrzés digitalizációját, valamint megteremtenék az állam és Budapest közös közlekedésszervezésének jogi feltételeit.

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint az egyik legfontosabb változás a parkolási pótdíjakról szóló, szélvédőre helyezett értesítések, az úgynevezett mikuláscsomagok megszüntetése lehet. A jelenlegi rendszerben a parkolóőrök jellemzően gyalogosan ellenőrzik az autókat, és pótdíjazás esetén papíralapú értesítést helyeznek el a járművön. A tervek szerint ezt a módszert korszerűbb, digitális megoldások válthatnák fel.

A javaslat lehetővé tenné, hogy a parkolási pótdíjról az autó üzembentartóját elektronikus vagy postai úton értesítsék, hasonlóan ahhoz, ahogyan az autópályadíj-tartozások esetében történik. Ezzel párhuzamosan megnyílna a lehetőség arra is, hogy az önkormányzatok kamerás, rendszámfelismerő rendszerrel felszerelt autókkal ellenőrizzék a parkolási jogosultságot.

Az új megoldás jelentősen csökkenthetné a parkolásellenőrzés élőmunka-igényét és az adminisztrációs terheket. Vitézy szerint a hatékonyabb működés révén a parkolási bevételekből több forrás juthatna az utak felújítására.

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Fontos ugyanakkor, hogy a parkolási pótdíjak továbbra is megmaradnának. A változtatás kizárólag az ellenőrzés és az értesítés módját érintené, vagyis a parkolási díjat elmulasztó autósok a jövőben is számíthatnának büntetésre. A rendszer működésének részletes szabályait később külön rendelet határozná meg.

A másik jelentős változás a Budapesti Közlekedési Központ működését érintené. A fővárossal kötött megállapodás alapján 2027. január 1-jétől a BKK az állam és Budapest közös közlekedésszervezőjeként működhetne tovább. A most társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet ennek törvényi feltételeit teremtené meg.

Az átalakítás célja, hogy a budapesti közösségi közlekedés és az elővárosi járatok a jelenleginél szorosabban összehangolt rendszerben működjenek. A tervek szerint a fővárosi buszok, villamosok és más helyi járatok, valamint a HÉV-ek, az elővárosi vonatok és buszok menetrendjeit és csatlakozásait egységesebben szerveznék meg.

Az együttműködés az utastájékoztatást is érintené, így az utasok számára átláthatóbbá válhatna a különböző közlekedési szolgáltatások használata. Az egységesebb menetrendek és a jobban összehangolt csatlakozások különösen azoknak jelenthetnének előnyt, akik rendszeresen ingáznak Budapest és az agglomeráció települései között.

A két tervezett változtatás közös célja a közlekedési rendszerek hatékonyabb működtetése és az adminisztráció csökkentése.

A parkolásellenőrzésben a digitális technológiák szélesebb körű alkalmazása, a közösségi közlekedésben pedig az állami és fővárosi szolgáltatások szorosabb együttműködése hozhat előrelépést.

A javaslatok egyelőre a társadalmi egyeztetés szakaszában tartanak, így a végleges szabályozás és a változtatások gyakorlati megvalósítása még további döntésektől függ.

Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images

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