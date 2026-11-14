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Fájdalmas feltételt szabhat az Egyesült Államok Ukrajna NATO-csatlakozásának
Gazdaság

Fájdalmas feltételt szabhat az Egyesült Államok Ukrajna NATO-csatlakozásának

Portfolio
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Az amerikai tárgyalódelegáció felvetette annak a lehetőségét, hogy Ukrajna a NATO-csatlakozásért cserébe vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbászból – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Oroszországgal folytatott abu-dzabi béketárgyalások legutóbbi fordulóját követően. A tárgyalások során ez volt az első alkalom, hogy a katonai szövetséghez való csatlakozást területi engedményekhez kötötték, a kétoldalú egyeztetéseken pedig egy több mint ezer főt érintő fogolycseréről is sikerült megállapodni.

Zelenszkij a hivatala által szombaton közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy

az amerikai fél közvetlenül rákérdezett a donbászi kivonulás lehetőségére a NATO-tagságért cserébe.

Az ukrán államfő szerint ezzel a csatlakozás kérdése visszakerült a napirendre, ugyanakkor rendkívül nehéz egyeztetésekre számít. Zelenszkij megismételte, hogy Kijev nem áll készen területi engedményekre, ám ha az ország egy olyan átfogó csomagot kapna, amely biztonsági garanciákat, egy erős és jól finanszírozott hadsereg fenntartásának jogát, valamint újjáépítési forrásokat is tartalmaz, akkor a kérdést népszavazásra bocsátaná.

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló kétnapos abu-dzabi tárgyalássorozat szerdán nagyobb áttörés nélkül ért véget, a felek azonban megállapodtak egy több mint ezer főt érintő fogolycserében, amelynek végleges számait még egyeztetik. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók ígéretet tettek arra is, hogy csütörtöki moszkvai látogatásukon felvetik Putyinnak az energetikai tűzszünet kérdését. A találkozó után azonban nem érkezett hír előrelépésről, Zelenszkij értékelése szerint ugyanis az orosz elnök személyesen ellenzi a fegyvernyugvást.

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Zelenszkij csütörtökön Írországban találkozott a Moszkvából érkező amerikai tárgyalókkal, akik arról tájékoztatták, hogy minden fél beleegyezett Európa közvetlen részvételébe a következő béketárgyalásokon. Abu-Dzabiban az Ukrajna legnagyobb pénzügyi és katonai támogatójának számító európai országok küldöttei csak az amerikai és az ukrán tisztviselőkkel egyeztettek, az oroszokkal nem ültek egy asztalhoz.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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