Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz

A tegnapi képek után az NVVH ma egy videót is közzétett a hatalmas mennyiségű készpénzről, amelyet tegnap a Seszták Miklós ellen folytatott nyomozás keretében végrehajtott razzián találtak a hatóságok.

Az NVVH által közzétett videón méretes stócokba rendezve látható a tegnap lefoglalt 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 USA dollár készpénz.

A képen jól kivehető, hogy a 20 ezer forintos bankjegyek mellett 100 dolláros és 100 eurós címleteket is lefoglaltak. Ezen kívül pedig

az évekkel ezelőtt éppen a bűnözők miatt visszavont 500 eurós címletekből is előkerült jónéhány.

Az ügy kapcsán ma is zajlanak az események. Reggel a harmadik Orbán-kormányban miniszteri tisztséget betöltő Seszták Miklós ügyvédje azt nyilatkozta a sajtónak, hogy jelenleg még nem bizonyított, hogy a lefoglalt pénznek köze lenne a védencéhez.

A délután folyamán Magyar Péter a KDNP kéviselőit lemondásra és apárttársuktól való elhatárolódásra szólította fel a KDNP képviselőit. A párt frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte ezután Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról és tisztázza magát a bíróságon.

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