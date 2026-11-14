Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz

Az NVVH által közzétett videón méretes stócokba rendezve látható a tegnap lefoglalt 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 USA dollár készpénz.
A képen jól kivehető, hogy a 20 ezer forintos bankjegyek mellett 100 dolláros és 100 eurós címleteket is lefoglaltak. Ezen kívül pedig
az évekkel ezelőtt éppen a bűnözők miatt visszavont 500 eurós címletekből is előkerült jónéhány.
Az ügy kapcsán ma is zajlanak az események. Reggel a harmadik Orbán-kormányban miniszteri tisztséget betöltő Seszták Miklós ügyvédje azt nyilatkozta a sajtónak, hogy jelenleg még nem bizonyított, hogy a lefoglalt pénznek köze lenne a védencéhez.
A délután folyamán Magyar Péter a KDNP kéviselőit lemondásra és apárttársuktól való elhatárolódásra szólította fel a KDNP képviselőit. A párt frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte ezután Seszták Miklóst, hogy mondjon le mandátumáról és tisztázza magát a bíróságon.
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