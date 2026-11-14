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Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata
Gazdaság

Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata

Portfolio
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Közel 6,5 milliárd forintnyi, erdőkben és különböző épületekben elrejtett készpénzt foglaltak le a hatóságok az ezen a héten tartott házkutatások során a szeptemberben letartóztatott Seszták Miklós volt miniszter büntetőügyében. A politikus védője ugyanakkor leszögezte, hogy a lefoglalt vagyon nem az ügyfeléé, a több gyanúsítottat is érintő eljárásban pedig egyelőre a nyomozati iratokra várnak - tudósított a Telex.

November 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársai kiterjedt kutatásokat végeztek, amelyek során erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint eldugott széfekben bukkantak a hatalmas összegre. A mintegy 6,45 milliárd forint értékű vagyon forintból, euróból és dollárból áll. A lefoglalt készpénzt a hatóság még pénteken befizette a Magyar Államkincstárba.

Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje az esettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

a hivatalos közlemény csupán a politikus ügyében végrehajtott intézkedésekről szól, a megtalált pénz azonban nem az ő tulajdona.

Mivel a nyomozásnak több gyanúsítottja is van, a védelem a hivatalos iratokra vár a pontosabb tájékozódás érdekében, további részleteket pedig az ügyvédi titoktartásra hivatkozva nem árultak el.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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