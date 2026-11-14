Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon

Az elmúlt hetekben intenzív tesztelés zajlott a vonalon, mivel a kínai gyártó ezen a szakaszon telepít először az európai szabványoknak megfelelő biztonsági rendszereket. Ez a körülmény különösen alapos ellenőrzést tesz szükségessé az utasforgalom megindítása előtt. A folyamatba a MÁV és a magyar hatóságok mellett egy független minőségbiztosító szervezetet, a TÜV-öt is bevonták.

A próbák során néhány kisebb, elsősorban szoftveres hiba merült fel, amelyeket javítani kellett.

A szigorú biztonsági előírások értelmében minden egyes módosítás után elölről kell kezdeni a tesztelést. A szükséges engedélyeket csak akkor adják ki, ha az újabb vizsgálatok is teljesen hibátlanul zárulnak, és a szakértők minden kétséget kizáróan meggyőződtek a rendszer biztonságos működéséről.

Mindezek miatt a menetrendváltáskor még nem indulnak el a személyszállító vonatok az érintett szakaszon. Az osztrák és a szerb vasúttársaság korábbi, a forgalom megindulására vonatkozó bejelentései a MÁV egy megelőző tájékoztatásán alapultak. A magyar vasúttársaság ezt még az addigi sikeres tesztek nyomán adta ki, a jelenlegi helyzetben azonban a csúszás elkerülhetetlenné vált.

Minderre tekintettel egyelőre, az osztrák és a szerb vasút korábbi bejelentésével ellentétben - melyet a korábbi sikeres tesztek nyomán a MÁV-tól kapott tájékoztatására alapoztak - a december 13-tól érvényes új vasúti menetrendben sem szerepeltetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállító vonatait

- írta Vitézy.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 13. Évtizedes döntést jelentett be Vitézy Dávid: erre a hatalmas átalakulásra készülnek a közlekedésben

Címlapkép forrása: Portfolio