8°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon
Gazdaság

Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Továbbra is bizonytalan, mikor indulhat meg a személyforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, mivel a kínai kivitelezőnek javításokat kell végeznie a vonatbefolyásoló rendszeren - jelentette a Vitézy Dávid Facebook oldala.

Az elmúlt hetekben intenzív tesztelés zajlott a vonalon, mivel a kínai gyártó ezen a szakaszon telepít először az európai szabványoknak megfelelő biztonsági rendszereket. Ez a körülmény különösen alapos ellenőrzést tesz szükségessé az utasforgalom megindítása előtt. A folyamatba a MÁV és a magyar hatóságok mellett egy független minőségbiztosító szervezetet, a TÜV-öt is bevonták.

A próbák során néhány kisebb, elsősorban szoftveres hiba merült fel, amelyeket javítani kellett.

A szigorú biztonsági előírások értelmében minden egyes módosítás után elölről kell kezdeni a tesztelést. A szükséges engedélyeket csak akkor adják ki, ha az újabb vizsgálatok is teljesen hibátlanul zárulnak, és a szakértők minden kétséget kizáróan meggyőződtek a rendszer biztonságos működéséről.

Mindezek miatt a menetrendváltáskor még nem indulnak el a személyszállító vonatok az érintett szakaszon. Az osztrák és a szerb vasúttársaság korábbi, a forgalom megindulására vonatkozó bejelentései a MÁV egy megelőző tájékoztatásán alapultak. A magyar vasúttársaság ezt még az addigi sikeres tesztek nyomán adta ki, a jelenlegi helyzetben azonban a csúszás elkerülhetetlenné vált.

Még több Gazdaság

Szilas Kincső: április 12. nem a végpont volt, hanem a startvonal

Olyan súlyossá vált a klímahelyzet, hogy a nettó zéró helyett már a nettó negatív emisszióra kellene törekedni

Bejelentette a miniszter: áttörést hozhat a magyar betegeknek az új állami program

Minderre tekintettel egyelőre, az osztrák és a szerb vasút korábbi bejelentésével ellentétben - melyet a korábbi sikeres tesztek nyomán a MÁV-tól kapott tájékoztatására alapoztak - a december 13-tól érvényes új vasúti menetrendben sem szerepeltetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal személyszállító vonatait

- írta Vitézy.

Kapcsolódó cikkünk

Évtizedes döntést jelentett be Vitézy Dávid: erre a hatalmas átalakulásra készülnek a közlekedésben

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Ez is érdekelhet
Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról
Erdőben elásott milliárdok: megszólalt Török Gábor
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility