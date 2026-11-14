Nagy átalakításra készül a Tisza-kormány, rengeteg magyar ügyintézését érintheti

Jelentősen átalakítaná a fővárosi és megyei kormányhivatalok működését a Tisza-kormány. A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet átszabná a hivatalok szervezeti felépítését, megerősítené az egyes szakigazgatási szervek önállóságát, és újraszabályozná a vezetők hatásköreit. A változások egyik legfontosabb eleme, hogy a kormánymegbízottak nem adhatnának utasítást az egyedi hatósági ügyekben eljáró szakigazgatási szerveknek és járási hivataloknak. A kormány célja az egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés, az átalakítás pedig az állampolgárok és a vállalkozások mindennapi ügyeire is hatással lehet.

Átfogó változtatásokra készül a kormány a területi közigazgatásban. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium november 13-án társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvény tervezetét, amely új alapokra helyezné a hivatalok szervezeti felépítését, irányítását és vezetési rendszerét. A változtatásokról Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter is beszámolt a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint az átalakítás célja, hogy az állampolgárok és a vállalkozások gyorsabban, egyszerűbben intézhessék ügyeiket, a hatóságok pedig hatékonyabban működjenek.

A tervezet egyik legfontosabb eleme a kormányhivatalok belső szervezetének átalakítása. Az új rendszerben három fő szervezeti egység működne, a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett törzshivatal, az ágazati szakigazgatási szervek, valamint a járási és fővárosi kerületi hivatalok. Ezek továbbra is egységes költségvetési és működési keretben maradnának, vagyis közös gazdálkodási, informatikai, humánpolitikai és üzemeltetési háttérre támaszkodnának. Az egyes szakterületek ugyanakkor nagyobb szakmai önállóságot kapnának, és egyértelműbben elkülönülnének a döntési és vezetői felelősségi körök.

Az egyik leglényegesebb változás, hogy

a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok önállóan gyakorolnák a jogszabályban meghatározott hatásköreiket, a kormánymegbízott pedig nem adhatna utasítást az általuk intézett egyedi ügyekben.

A szabályozás ezzel erősítené a hatósági döntések szakmai önállóságát. Az egyes szakterületek irányításában nagyobb szerepet kaphatnának az illetékes minisztériumok is, amelyek közvetlenül meghatározhatnák a szakmai követelményeket, ellenőrizhetnék azok teljesülését, és részt vehetnének a szakigazgatási vezetők kinevezésében.

A vezetési struktúra szintén megváltozna. A kormányhivatal élén továbbra is a kormánymegbízott állna, a hivatali szervezetet azonban a jelenlegi főigazgató helyett hivatalvezető irányítaná, aki egyben a kormánymegbízott általános helyettese lenne. A járási hivatalvezetői tisztség járási megbízottra változna, az ágazati szakigazgatási szerveket pedig igazgatók vezetnék. A minisztérium szerint az új rendszer egyszerűsítené a vezetési struktúrát, csökkentené a vezetői szintek számát, és világosabbá tenné, hogy ki milyen döntésekért és feladatokért felelős.

Az átalakítás a kormányhivatalok ellenőrzési és koordinációs szerepét is megerősítené. A hivatalok szélesebb körben kérhetnének adatokat és tájékoztatást a területükön működő államigazgatási szervektől, valamint nagyobb hangsúlyt kapna a különböző hatóságok közötti együttműködés. A szabályozás az államigazgatási feladatok összehangolását és az egységes jogalkalmazást is elősegítené. A kormányhivatalok felügyeleti jogköre a járási hivatalok, valamint a jegyzők és polgármesterek államigazgatási hatáskörben hozott döntéseire is kiterjedne, a jogszabályban meghatározott kivételekkel. https://kormany.hu

A lakossági ügyintézés szempontjából fontos, hogy a kormányablak-hálózat és a járási hivatalok ügyfélközeli működése megmaradna. A tervezet törvényi szinten szabályozná a kormányablakok, a mobil kormányablakok és a központi ügyfélszolgálatok működését, valamint lehetőséget biztosítana gépjármű-ügyintézési pontok fenntartására is. A minisztérium várakozásai szerint az új rendszer hatékonyabb működést és egyszerűbb ügyintézést eredményezhet, ugyanakkor a konkrét hatások egyelőre nem ismertek. Az sem derül ki a tervezetből, hogy az átalakítás mekkora költségvetési megtakarítással vagy milyen létszámváltozással járhat.

A törvényjavaslat jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, az érintettek november 21-ig tehetnek észrevételeket.

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