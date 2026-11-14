Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé

Az Atlanti-óceán térségében egymást követő mély ciklonok alakítják az időjárást, amelyek jelentősen felgyorsítják a nyugatias légáramlást. A ciklonok előoldalán délnyugat felől nagy mennyiségű enyhe, nedvességben gazdag levegő áramlik Európa belseje felé, ami a Kárpát-medencét is eléri.
A nedvességszállítás olyan intenzív lehet, hogy az Atlanti-óceántól egészen Közép-Európáig húzódó, úgynevezett légköri folyó alakulhat ki
– írja az Időkép.
A légköri folyó egy rendkívül nagy mennyiségű vízgőzt szállító, hosszú és viszonylag keskeny légköri sáv. A most kialakuló rendszer jelentős nedvességet juttathat Európa fölé, aminek egy része csapadék formájában hullhat ki. A következő napokban ezért több időjárási front is átvonulhat térségünkön, amelyek ismétlődő esőzéseket okozhatnak.
Vasárnap még többfelé lehetnek napos időszakok, bár a felhőzet fokozatosan megnövekszik. Számottevő csapadék egyelőre nem valószínű, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső.
Hétfőtől azonban jelentősen megnő a csapadék esélye, és az ország egyre nagyobb részén eredhet el az eső.
A jelenlegi előrejelzések alapján elsősorban a déli, délkeleti és keleti országrészben hullhat jelentősebb mennyiség, az északnyugati térségekben ugyanakkor jóval kevesebb csapadék várható.
Kedden és szerdán is folytatódhat a borongós, csapadékos időjárás. Mindkét napon többfelé alakulhat ki eső, helyenként akár kiadósabb mennyiség is lehullhat. A csapadék mellett a szél is egyre nagyobb szerephez jut, többfelé élénk, erős déli, délnyugati légmozgásra kell készülni. Kedd estére a Dunántúlon akár viharossá is fokozódhat a szél.
A sok felhő és az eső ellenére az évszakhoz képest enyhe idő várható. A déli, délnyugati áramlásnak köszönhetően az éjszakák várhatóan fagymentesek lesznek, napközben pedig az északkeleti országrész kivételével többfelé 10–15 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán délen és délnyugaton ennél is melegebb lehet, a csúcshőmérséklet helyenként a 15 fokot is meghaladhatja.
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