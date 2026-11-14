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Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé
Gazdaság

Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé

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Jelentős változás jön az időjárásban, az Atlanti-óceán felől ugyanis hatalmas mennyiségű nedvesség érkezik Európa belseje felé. Az egymást követő ciklonok hatására egy úgynevezett légköri folyó is kialakulhat, ami a Kárpát-medence időjárását is meghatározhatja a következő napokban. Magyarországon hétfőtől több hullámban érkezhet eső, helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat, és a szél is megerősödhet. A lehűlés egyelőre elmarad, a hét közepén akár 15 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Az Atlanti-óceán térségében egymást követő mély ciklonok alakítják az időjárást, amelyek jelentősen felgyorsítják a nyugatias légáramlást. A ciklonok előoldalán délnyugat felől nagy mennyiségű enyhe, nedvességben gazdag levegő áramlik Európa belseje felé, ami a Kárpát-medencét is eléri.

A nedvességszállítás olyan intenzív lehet, hogy az Atlanti-óceántól egészen Közép-Európáig húzódó, úgynevezett légköri folyó alakulhat ki

– írja az Időkép.

A légköri folyó egy rendkívül nagy mennyiségű vízgőzt szállító, hosszú és viszonylag keskeny légköri sáv. A most kialakuló rendszer jelentős nedvességet juttathat Európa fölé, aminek egy része csapadék formájában hullhat ki. A következő napokban ezért több időjárási front is átvonulhat térségünkön, amelyek ismétlődő esőzéseket okozhatnak.

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Vasárnap még többfelé lehetnek napos időszakok, bár a felhőzet fokozatosan megnövekszik. Számottevő csapadék egyelőre nem valószínű, legfeljebb elszórtan fordulhat elő kisebb eső.

Hétfőtől azonban jelentősen megnő a csapadék esélye, és az ország egyre nagyobb részén eredhet el az eső.

A jelenlegi előrejelzések alapján elsősorban a déli, délkeleti és keleti országrészben hullhat jelentősebb mennyiség, az északnyugati térségekben ugyanakkor jóval kevesebb csapadék várható.

Kedden és szerdán is folytatódhat a borongós, csapadékos időjárás. Mindkét napon többfelé alakulhat ki eső, helyenként akár kiadósabb mennyiség is lehullhat. A csapadék mellett a szél is egyre nagyobb szerephez jut, többfelé élénk, erős déli, délnyugati légmozgásra kell készülni. Kedd estére a Dunántúlon akár viharossá is fokozódhat a szél.

A sok felhő és az eső ellenére az évszakhoz képest enyhe idő várható. A déli, délnyugati áramlásnak köszönhetően az éjszakák várhatóan fagymentesek lesznek, napközben pedig az északkeleti országrész kivételével többfelé 10–15 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Szerdán délen és délnyugaton ennél is melegebb lehet, a csúcshőmérséklet helyenként a 15 fokot is meghaladhatja.

Címlapkép forrása: Marek Godlewski via Getty Images

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