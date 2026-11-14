Olyan súlyossá vált a klímahelyzet, hogy a nettó zéró helyett már a nettó negatív emisszióra kellene törekedni

Az 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöb átlépése már elkerülhetetlen, azonban korántsem mindegy, hogy a következmények milyen mértékűek lesznek, és mennyi ideig tartanak. Az ENSZ friss jelentése szerint a jelenlegi szakpolitikai irányvonalak megtartása mellett a század végére akár 2,8 fokkal is emelkedhet a globális átlaghőmérséklet, ami különösen súlyos következményekkel járhat a Föld hó- és jégtakarójára, a gleccserekre és a sarkvidéki óceáni területekre. A jég olvadása nem csupán a tengerszint emelkedését gyorsítja, hanem az édesvízkészleteket, az óceáni áramlatokat és a globális éghajlati rendszer stabilitását is veszélyezteti. Egy friss nemzetközi tudományos elemzés pedig arra figyelmeztet: még akkor is hosszú időre, akár évszázadokra visszafordíthatatlan változások indulhatnak el, ha a felmelegedés később visszatér az 1,5 fokos szintre.

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Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) október végén nyilvánosságra hozott jelentése (Emissions Gap Report 2026: The Point of Return) szerint

már nincs esély arra, hogy a globális felmelegedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 °C alatt lehessen tartani.

Az emberiség előtt álló óriási kihívás most az, hogy minimalizálja a túllépés időtartamát és mértékét, és a század végére visszatérjen az 1,5 °C-os szintre. A jelentés egy „lehetséges legkisebb” 1,5 °C-os túllépési forgatókönyvet vizsgált meg, amelyben a felmelegedés csúcsa 1,7–1,8 °C-ra korlátozódik. Ahhoz, hogy ezen az úton lehessen haladni, a globális üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását 2030-ig 18%-kal, 2035-ig 45%-kal, 2040-ig pedig 69%-kal kell csökkenteni a 2025-ös szinthez képest.

A 1,5 °C-os szintre való visszatéréshez, illetve az az alatti szint eléréséhez nagy mértékben kellene szén-dioxidot eltávolítani a légkörből. Ugyanakkor az is igaz, hogy a jelentés egyben nagyon reálisan és kritikusan a jelenlegi szakpolitikák folytatása esetén 2,8 ºC-os felmelegedést vetít előre a század végére. Az is köztudott azonban (ezekben a napokban erről is tárgyalnak a törökországi Antalyaban az ENSZ klímacsúcsán), hogy a bejelentett szakpolitikai intézkedéseket sem valósítják meg teljeskörűen, ezért még ennél nagyobb emelkedés sem kizárt.

A globális felmelegedés előrejelzései a jelentésben értékelt vállalásokon alapuló forgatókönyvek szerint: a jelenlegi szakpolitikai intézkedések végrehajtásával 66%-os valószínűséggel 2,8 Cº-os melegedés lesz. (Forrás: UNEP)

Nagy veszélyt jelent a krioszféra olvadása

A Nemzetközi Krioszféra és Éghajlat Kezdeményezés (ICCI) az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP) együttműködésben készített Overshoot and the Cryosphere: Averting Global Meltdown című kiadványa több mint 80 sarkvidéki és hegyvidéki tudósból álló nemzetközi kutatócsoport munkájának eredményeit összegzi. (A krioszféra a Föld azon részeit jelenti, ahol a víz szilárd halmazállapotban – hó, jég vagy fagyott talaj – van jelen.) A sarkvidéki óceáni területek érzékenységének tudományos megértése a légkörben növekvő üvegházhatású gázkoncentrációk és a globális hőmérséklet-emelkedés tekintetében az elmúlt évtizedekben hatalmas mértékben fejlődött.

Ahogy belépünk abba az időszakba, amikor a hőmérséklet meghaladja a párizsi klímamegállapodásban rögzített 1,5 °C-os felmelegedési határértéket, az emberek és a környezet egyre nagyobb kockázatokkal szembesülnek majd a krioszféra olvadása és a sarkvidéki óceáni területek állapotának változása miatt. A szárazföldi jég olvadása felgyorsítja a tengerszint-emelkedést, amely már most is több száz millió embert, valamint a világ partvidéki területei mentén elhelyezkedő infrastruktúrát, mezőgazdasági területeket, ökoszisztémákat és kulturális örökségeket fenyeget. A krioszféra és a sarkvidéki óceáni területek közvetlenül is elengedhetetlen és gazdasági szempontból értékes erőforrásokat biztosítanak milliárdnyi ember számára az ivóvízellátás, a mezőgazdasági öntözés, az áramtermelés, a jégen átvezető közlekedési útvonalak, valamint a sokszínű ökoszisztémák fenntartása révén.

A hó, a gleccserek, a tengeri jég, a jégtakarók, az örökké fagyott talaj és a sarkvidéki óceáni területek hozzájárulnak a Föld biztonságos és élhető éghajlatának fenntartásához azáltal, hogy szabályozzák az óceánok és a légkör hőmérsékletét, beleértve az óceáni áramlásokat és a regionális időjárási mintázatokat is. Az 1,5 °C-os határ túllépése ezért egyre szélesebb körű, a Föld krioszférájából származó kockázatokat jelent.

Több méteres tengerszint-emelkedés jöhet

A Grönlandot és az Antarktiszt borító sarkvidéki jégtakarók ma körülbelül hatszor gyorsabban olvadnak, mint az 1990-es években.

Ezeknek a jégtakaróknak a 1,5 fokot meghaladó túllépésre adott reakciója a csúcshőmérséklettől és a túllépési időszak időtartamától függ: minél erősebb a felmelegedés és minél hosszabb ideig tart, annál nagyobb lesz a hosszú távon elkerülhetetlen tengerszint-emelkedés mértéke. A magasabb hőmérsékletek emellett növelik annak a kockázatát is, hogy a jégtakarók instabillá válnak, ami

a következő néhány évszázad során akár több méteres tengerszint-emelkedést is okozhat, helyenként akár évi több (1–4) centiméteres ütemben is,

ami messze meghaladja számos part menti és alacsonyan fekvő közösség alkalmazkodási képességét.

Még olyan forgatókönyvek esetén is, amikor a hőmérséklet-túllépés időtartama nagyon rövid, és a globális felmelegedés visszatér az 1,5 °C-os szintre, a jégveszteség továbbra is folytatódik. Ráadásul a globális felmelegedés visszahűlése az 1,5 °C-os szintre éppen a UNEP-jelentésben megismert 2,8 °C-os, de legalábbis a 2°C-ot meghaladó emelkedés miatt ebben a században kevéssé valószínű. Sőt, a jelenlegi tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a sarkvidéki jégtakarók számára egy valóban „biztonságos” hosszú távú hőmérsékleti határérték sokkal közelebb van az 1,0 °C-hoz, esetleg még ennél is alacsonyabb szinthez. A hegyvidéki gleccserek és a hótakaró eltűnése fokozott környezeti veszélyeket fog jelenteni a hegyvidéki régiókban és azok alatt fekvő területeken élő lakosság számára, a vízellátás bizonytalanságától kezdve a hirtelen bekövetkező katasztrófákig, mint például a gleccsertavi áradások vagy a jég- és sziklaomlások, még a megfelelő alkalmazkodási és katasztrófamegelőzési intézkedések mellett is.

Még az 1,5 °C-os határ ideiglenes túllépése is visszafordíthatatlanul csökkenti a hó- és jégtartalékokat belátható emberi időskálán, és a túllépés mértékének növekedésével jelentősen nagyobb veszteségek keletkeznek, amelyek a víz rendelkezésre állásának szélsőséges és gyors ingadozásait eredményezik.

Azok a forgatókönyvek, amelyekben a hőmérséklet több évszázados túllépés után visszatér az 1,5 °C-os szintre, a gleccserjég jelentősen nagyobb veszteségét mutatják, mint a túllépés nélküli előrejelzések. Az 1,5 °C-nál jóval alacsonyabb szintre való visszatérés évtizedek vagy évszázadok időtartamán belül elindíthatja a gleccserek újbóli növekedését, amennyiben elegendő hóesés és a regionális éghajlat helyreállása biztosított.

A minimális túllépéssel járó vagy túllépés nélküli forgatókönyvekhez képest azonban továbbra is kevesebb víz áll rendelkezésre, ami hatással van az ott élő lakosságra, az iparra, valamint a hegyvidéki és a folyók alsóbb szakaszain található ökoszisztémákra, amelyek évszázadok óta a gleccserekből és a hóból származó olvadékvízre támaszkodnak. A gleccserek visszahúzódásával új területek és ökoszisztémák is kialakulnak, ami új kihívásokat jelent a jégmentessé váló tájak kockázatainak kezelésében. Fentiek bekövetkezése még erősíti is a felmelegedés ütemét, hiszen a jégfelszín több napsugárzást ver vissza, mint a jégmentes albedó (a felszín sugárzás visszaverési képessége), ami miatt több energia marad a felszíni légrétegek melegítésére. Ez egy ún. pozitív visszacsatolási folyamat, amely tovább erősíti a felmelegedést.

Mind a hőmérséklet, mind az azzal egyenértékű légköri CO₂-szint túllépése (>430 ppm és afelett) szintén mélyreható hatással lesz az északi-sarkvidéki és a déli óceánokra. Ezek a sarkvidéki óceáni területek képezik a globális óceáni áramlási rendszer alapját, amely a hőt, a szén-dioxidot, az oxigént és a tápanyagokat elosztja a világon. Aránytalanul nagy szerepet játszanak a hő és a CO₂ elnyelésében és tárolásában, segítve a globális éghajlat szabályozását, miközben támogatják a sokszínű ökoszisztémákat és a gazdaságilag fontos halászterületeket is. Mindkét sarkvidéki óceáni terület már most is gyors, egymással összefüggő fizikai, kémiai és ökológiai változásokon megy keresztül a növekvő CO₂-szint és hőmérséklet miatt, ideértve a CO₂-felvételből eredő savasságnövekedést, az óceán melegedését és frissülését, valamint az óceáni áramlási minták és áramlások – például az atlanti-óceáni meridionális cirkuláció (AMOC) – nagymértékű változásait.

A túllépési forgatókönyvek következetesen tartós változásokat prognosztizálnak a sarkvidéki óceáni területeken – évtizedektől több évszázadig terjedő időtartamokban –, még akkor is, ha a hőmérséklet és a légköri CO₂-szint csökken. Ezek közé tartoznak a tartósan melegebb sarkvidéki óceáni területek, a héjas élőlényekre káros, fokozottan korrozív vizek, az óceáni áramlatok lelassulása és egyéb változásai, a tengerszint emelkedése, valamint a sarkvidéki ökoszisztémák széles körű felborulása. Ezeknek a hatásoknak a visszafordulása, különösen jelentős túllépés után, nem fog bekövetkezni a társadalmak, az ökoszisztémák, a halászat, a biológiai sokféleség és az éghajlati stabilitás szempontjából releváns időskálán.

A tengeri jég kiterjedésének és vastagságának csökkenése az Északi-sarkvidéken jóval azelőtt bekövetkezett, hogy a globális hőmérséklet emelkedése meghaladta volna az 1,0 °C-ot. Az Antarktisz tengeri jegének állapota pedig a közelmúltban a rendkívül változékony mintázatról egy meredek csökkenés időszakára váltott át, amelynek mértéke ma már megegyezik az Északi-sarkvidékével. Még ha a hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-on stabilizálódik is, szeptemberben (a sarki nyár végén) alkalmanként jégmentes állapotok léphetnek fel az Északi-sarkvidéken, míg a Déli-óceán hőtehetetlensége várhatóan évszázadokig folytatja az antarktiszi tengeri jég csökkenését.

A 2 °C-os túllépés több hónapos, nagyon alacsony sarkvidéki tengeri jégborításhoz vezet nyáron, valamint gyakori jégmentes szeptemberi időszakokhoz; a 3 °C-hoz közeledő hőmérséklet-emelkedés pedig évente több hónapos jégmentes időszakokat okoz, valamint jelentősen vékonyabb és kisebb kiterjedésű tengeri jégtakarót még télen is.

A sarkvidéki tengeri jég csökkenése világszerte jelentős gazdasági költségekkel jár majd, mivel a napfényt visszaverő tengeri jég hiányában felgyorsul a globális hőmérséklet emelkedése, növekszik a jégveszteség Grönlandon és különösen az Antarktiszon a védő jégselfek összeomlása miatt, változások következnek be az óceáni áramlatokban, valamint hatással lesz a tengeri jégen alapuló ökoszisztémákra és az emberi közösségekre. Bár a túllépés hatásai a tengeri jég esetében valószínűleg visszafordíthatóbbak, mint a krioszféra egyéb elemei, a globális lehűlés során a helyreállás valószínűleg évtizedekig vagy akár évszázadokig is eltarthat az óceánban tárolt hőfelesleg miatt, különösen hosszabb és nagyobb mértékű túllépési időszakok esetén.

Az örökké fagyott talaj (permafroszt) olvadása a magas szélességi fokon és nagy tengerszint feletti magasságban fekvő régiókban, beleértve a partközeli tengerfeneket is szintén jóval 1 °C alatt megkezdődött. Ez az olvadás ma évente olyan mértékű üvegházhatású gázok kibocsátásával jár, amely nagy iparosodott országok szintjének felel meg,

destabilizálja a fagyott talajra épült infrastruktúra és települések alapjait, megváltoztatja a helyi és regionális vízkörforgást, valamint hatással van a növényzetre, beleértve a tűzvészek intenzitását és gyakoriságát is.

Az örökké fagyott talaj olvadása emellett jelentős mértékben növeli a hegyvidéki veszélyek kockázatát.

Például az idén augusztusában Nepálban bekövetkezett súlyos földcsuszamlás, lejtőomlás következtében kialakuló jeges villámárvíz több ezer ember életét követelte, és Nepál gazdaságának a GDP 10%-át kitevő kárt okozott.

A 1,5 fokos túllépés hatására bekövetkező permafrosztolvadás következményeinek és visszafordíthatóságának szemléltetése (Forrás: ICCI)

Még ha a globális hőmérséklet újra visszatér a XX. század eleji szintre, és a felolvadt valamikori örökfagy területeinek egy része végül újra megfagyhat, az örökfagy olvadásából felszabaduló szén-dioxid-kibocsátás gyakorlatilag visszafordíthatatlan, és tovább fogja gyorsítani a globális felmelegedést. A túllépés mellett a hidrológiai hálózatok is évtizedekre alapvetően átalakulnak ezeken a területeken is, miután a hőmérséklet már csökkenni kezdett. A túllépés csúcspontján a tűzvészeket elősegítő időjárási körülmények várhatóan fokozódnak a hosszabb tűzszezonok, a gyakrabban előforduló villámcsapások és a szerves talajok mélyebb égése miatt, amelyek helyreállása évtizedekig, akár évszázadokig is eltarthat. Bármely későbbi lehűlés lassítja a növényzet növekedését, csökkentve ezzel azt a szén-dioxid-mennyiség kivonódását, amelyet a légkörből újra lassan elnyelhetnek a korábbi permafroszttalajok.

Nettó negatív kibocsátás?

A UNEP idén szeptemberben megjelent tanulmánya olyan szakpolitikai navigációs keretet mutat meg, amelyre az 1,5 °C-os határ átlépése idején van szükség. Különleges irányítási, mitigációs és adaptációs módszereket elemeznek. Így például: az irányítást tekintve készülni kell az ún. mély bizonytalanság melletti döntéshozatalra. Ezek olyan kiegészítő megközelítések, amelyek a döntések terheléses tesztelését (stressztesztelés) célozzák ellenállóképesség, időtállóság szempontjából többféle éghajlati és szocioökonómiai jövőkép szerint, utat mutatva az olyan pályák kezeléséhez, amelyek előre nehezen ütemezhetők.

A kibocsátásokat tekintve a metánkibocsátást azonnal, drasztikusan vissza kell szorítani (főleg a fosszilis szektorban, hulladékgazdálkodásban és mezőgazdaságban) a közeljövőbeli felmelegedés ütemének és a csúcsértéknek a mérséklésére. Továbbá különösen

a fejlett országoknak a nettó zéró kibocsátást nem végállomásnak, hanem csak egy mérföldkőnek kell tekinteniük, és fel kell készülniük a nettó negatív kibocsátás elérésére.

Az alkalmazkodásnál folyamatos újratervezésre van szükség, azaz tervezési alapvonalak (pl. éghajlati és vízrajzi átlagok) rendszeres felülvizsgálatára, elfogadva azt is, hogy akár a hőmérséklet későbbi csökkenése sem állítja helyre a korábbi állapotokat.

Azért nélkülözhetetlenek a fenti megközelítések, mert a szárazföldi jégtakarók és a magashegységi gleccserek a Föld legnagyobb édesvízkészleteit tárolják fagyott formában. Természetes szabályozott víztározókként működnek: a téli csapadékot hó és jég formájában felhalmozzák, majd a melegebb, szárazabb nyári hónapokban fokozatosan elolvadva folyamatos vízutánpótlást biztosítanak a folyóknak és a környező ökoszisztémáknak. Ha a tömegük jelentős része elvész, megszűnik ez a kiegyenlítő, szabályozó szerep, és felborul az eddig általunk ismert vízkörfogás jellege.

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