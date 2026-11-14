Reggelre lefagyott a fél ország: elvonult a Charles ciklon, éles fordulat az időjárásban

Az elmúlt néhány napot Magyarországon egy jelentősebb ciklon, a Charles határozta meg, ami jelentős mennyiségű csapadékot hozott magával. Az elvonulását követően visszatért a tiszta, napos idő, a szélcsendes derült éjszaka pedig komoly lehűlést eredményezett. Az ország minden területén

jelentősen csökkent a hőmérséklet, volt, ahol 17-18 fokkal volt hidegebb, mint 24 órával korábban.

A legnagyobb változást az Alföldön lehetett mérni, míg a legkisebbet a Bakonyban és a Balaton környékén, ott csak pár fokos volt az elmozdulás.

A lehűlés egyben azt is jelentette, hogy az ország jelentős részén fagyni kezdett: a leghidegebbet az észak-magyarországi Zabaron mérték, ott -6 fokig csúszott le a hőmérő higanyszála. Leginkább Magyarország északi és keleti területein fagyott, valamint a hegyvidékeken hűlt a levegő 0 fok alá.

A meteorológiai oldal közölte, hogy a következő napokban hasonlóan hideg reggelekre kell számítani, az autósok bosszúságára a napok jégkaparással indulhatnak. Napközben a levegő gyorsan felmelegedhet, ugyanakkor felhívják a figyelmet a réteges öltözködésre.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio