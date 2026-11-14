Róna Dániel: Jelenleg a Tiszánál a társadalmi és a befektetői bizalom, valószínűleg Orbán esetleges börtönbe vitele sem törné meg a fideszes szavazótábort

A volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet fókuszában maradhat, mert a Tisza Párt szavazói ebben látják az igazságos elégtételt. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint a Fidesz a választás után azért veszített sokat, mert gyorsan kiderültek a kampány hazugságai. A volt kormánypárt jelenleg 20-25 százalék körül stagnál a pártválasztók között, ám az MSZP példája azt mutatja, hogy a megszokásból szavazók sokáig kitarthatnak. Interjú.

Elérte a „tisztítótűz” Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét is, miközben az emberek többsége őt magát is az igazságszolgáltatás előtt akarja látni. Meddig „élmény” az, hogy volt minisztereket, vagy akár a volt kormányfő családtagjait elviszik vezetőszáron?

Szerintem sokáig. Ez nyilván a Tisza Párt szavazóit érdekli főleg. Nagy részük ezért voksolt Magyar Péterékre, ezt érzik igazságosnak, ez egy olyan elégtétel, amire vágynak. Úgyhogy a „tisztitótűz” még hosszú ideig a napirend középpontjában maradhat.

Persze fontos, hogy pontosan kiket visznek el. Például Matolcsy György egy nagyágyú. De mondjuk, Hankó Balázs volt államtitkára nevét kevesebben jegyzik meg.

A „tisztítótűz” elég arra, hogy elfelejttessen a Tisza-kormányra nézve kellemetlenebb témákat? A költségvetésről már talán kevesebb szó esik, bár az ügynöknyilvánosság-ügye egy ideig vezető téma volt, de már erről is kevesebbet hallani, Feledy Botond, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának kirúgására pedig már alig emlékszünk. Mondjuk most megjelent Varga Judit volt igazságügyi miniszter, a jelenlegi miniszterelnök volt felesége is.

Az, hogy mi van napirenden politikafigyelő logika. A felsorolt ügyek többsége „kínaiul” van az átlagos választópolgárnak. Például Varga Judit és Magyar Péter üzenetváltása pikáns, sok cikk születik a témában, de nem vagyok meggyőződve, hogy ez tényleg érdekli az átlagembert, aki nem figyeli a politikát.

Friss közvélemény-kutatásokból az látszik, hogy a Fidesz bezuhant, a Mi Hazánk nagyjából már a volt kormánypárttal játszik egy ligában, a Tisza Párt pedig nagyon vezet. Kalkulálható volt a mostani állás az áprilisi eredmények után? Van értelme 6-7 hónap után ebből komolyabb következtetéseket levonni?

A választás óta rengeteg közvélemény-kutatás készült, és a kicsit is mérvadó felmérések egy irányba mutatnak. A „bezuhant a Fideszt” kicsit árnyalnám. Eleve nem szeretem ezt a szót, de ha már mindenképp használni kell, akkor inkább közvetlenül a választás utáni időszakra mondanám. Akkor nagyon sok lufi kipukkadt, nagyon sok hazugságra, nagyon hamar fény derült. Azóta stagnálnak, most talán úgy tűnik, lefelé tartanak, a pártot választani tudók között 20-25 százalékos sáv lehet az, ahol maradnak egy ideig.

Mi kellett ahhoz, hogy 6-7 hónap alatt ennyit veszítsenek?

A Fidesz azt állította, hogy a Tisza Párt maga az ördög, háborúba küldi az országot. Megkérdeztük a kampányban erről az embereket, ezt az állítást a Fidesz-szavazók kétharmada elhitte. A választások után is feltettük a kérdést, akkor már csak negyedük hitte el. Például ez is egy olyan hazugság volt a kampányban, amit nagyon sokan hajtogattak, és ezért nagyon sokan elhittek, és a választás után elég hamar nyilvánvaló lett, hogy ez nem így működik, hazugság volt. Maga az a tény, hogy a Tisza Párt megnyerte a választást, egy óriási fideszes hazugságot pukkasztott ki. Másrészt a Tisza-kormány első hónapja talán az eddigi legjobb időszaka volt, az első parlamenti ülésnappal például. Nagyon erős szimbolikus politizálást folytattak, bejárták a Karmelitát, feljelentéseket tettek, bűncselekmények derültek ki.

De talán a legfontosabb az, hogy észrevették a Fidesz-szavazók: Orbán Viktor bukásától függetlenül az ország megy tovább, a nap ugyanúgy felkel és lemegy, nincs világvége.

Sőt, Magyar Péter még olyan szimbolikus dolgokat is csinál, amit akár elismeréssel is fogadtak. És még egy fontos érvet hadd mondjak, a médiafogyasztást. 2024 előtt volt egy óriási fideszes médiafölény Magyarországon. 2024 és 2026 között ugyanakkor kiegyenlített lett a médiahelyzet: a mainstream médiában hiába volt továbbra is hatalmas fölénye a Fidesznek, a közösségi média ennek egy jelentős részét ellensúlyozni tudta. Még úgy is, hogy az ellenzéki üzenetek inkább organikusan, a kormánypártiak inkább fizetetten terjedtek. A tereperőviszonyok is kiegyenlítetté váltak vidéken.

Tehát 2024 és 2026 között kiegyenlített nyilvánosság volt Magyarországon, bármilyen fura is ez egy általam egyébként információs autokráciának nevezett rendszerben.

A 2026-os választás után pedig teljesen összeomlott a fideszes nyilvánosság. Azt vettük észre áprilisban, májusban, hogy amit Magyar Péter mond, az jut el a legtöbb emberhez – sőt, szinte csak az jut el. Az pedig, hogy mit mond a Fidesz, különösen Orbán Viktor akkori passzivitása miatt, teljesen marginális lett. A legtöbb ember nem is értesült róla, még a Fidesz szavazók se. Két év alatt kétszer is nagyon radikálisan megváltozott a kommunikációs környezet Magyarországon. Természetesen a Fidesz ellen dolgozott az online hírfogyasztás erősödése is, de az egy lassú folyamat.

A mostani Fidesz lett az egykor szintén nagy párt MSZP, amely hasonlóan nagyot bukott?

Az MSZP-nél pártszakadás történt, ez a Fidesznél még nem következett be.

Lehet, hogy be fog, de még ha ki is válnak Navracsics Tiborék Ferencz Orsolyával az nem olyan mértékű, mint anno Gyurcsány Ferenc lépése volt.

Ebből a szempontból kevésbé rossz a Fidesz helyzete. Nagyon hasonló viszont, hogy az MSZP kormányzásának nagy részéről a társadalom többségének lesújtó volt a véleménye. Az MSZP kapcsán azt figyeltük meg, hogy a nézőpontos Mráz Ágoston Sámueltől idézzek, teljesítmény nélküli márkahűség van. Tehát szavaztak az MSZP-re emberek annak ellenére, hogy az MSZP politikusai nagyjából egymás vegzálásával voltak elfoglalva, és a párt sűrűn váltogatta a vezetését. 2014-ben az MSZP még az ellenzéki összefogás fő erejét adta. 2018-ban, igaz, hogy Karácsony Gergellyel kiegészülve, de 12,5 százalékot ért el belföldön. Nagyon sokáig húzták. Sőt: 2012-ben visszakapaszkodtak, a Fidesz nagyon visszaesett a rossz gazdasági helyzet miatt, nagyot csökkent az előnye. Az emberek sokszor megszokásból is szavaznak. Ez hasonló ahhoz, hogy bankot vagy telekommunikációs szolgáltatót sem nagyon váltanak, csak akkor, ha valami nagyon botrányos dolog történik. Mert a váltás macerás, hosszadalmas, kényelmetlen. Az MSZP sorsából az következik, hogy még egy gyenge vagy közepes teljesítménnyel is fent lehet sokáig maradni. Amíg Orbán Viktor vezeti a Fideszt, addig egybe tudja tartani ezt a még mindig nem kicsi tábort.

Sok embernek igazodási pont, és az is marad, bármit is mond, bármilyen is volt a kormányzása, bárhány embert is visznek el mellőle börtönbe.

És ha Orbán Viktort viszik börtönbe?

Szerintem a támogatói nagy része ugyanúgy mellette maradna. Ha jogerős bírósági ítélet lenne, ők akkor is meg lennének győződve arról, hogy ő ártatlan és politikai fogoly.

Most az a pillanat van, hogy a piac és a közvélemény is bízik a kormányban? Nem volt túl sokszor ilyen.

Biztosan nagy a bizalom Magyar Péter kormánya iránt, sokkal nagyobb, mint amivel az előző kabinet bírt. Már a választás előtt is az volt, amikor a Medián februárban megjelent azzal a kutatással, hogy valószínűsíthető a kétharmad is, akkor erősödött a forint.

A nemzetközi nagybefektetők úgy érzik, most jobb pályán van a magyar gazdaság és stabilabb.

Nagyobb a nemzetközi bizalom, szerintem a költségvetés ezt nem rontotta el. Az, hogy egy kormány egyszerre bír befektetői és társadalmi bizalommal is, finoman szólva sem általános. Az Orbán-kormányok elmúlt tizenhat évét megnézve, vagy előtte az MSZP-SZDSZ-kormányokat, inkább arra van példa, hogy egyik sincs meg, vagy csak az egyik van meg. Az Orbán-kormánynak nagyon sokáig megvolt a magas társadalmi támogatottsága, különösen 2015 és 2020 vagy akár 2022 között. De ez ennyire erős forintárfolyammal, ennyire nagy bizalommal és ennyire nagy kereslettel a magyar állampapírok iránt csak nagyon ritkán párosult. Most a csillagok szerencsés együttállása jött létre a választás óta, de minden csak egy pillanatkép. Elrontani nagyon könnyű a dolgokat. Felépíteni nehéz.

RÓNA DÁNIEL



Róna Dániel, PhD (1984) politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója. A Jobbikról szóló doktori disszertációjáért – melyet könyvben is megjelentetett – Kolnai Aurél díjat kapott 2017-ben.

Szakterülete a közvélemény-kutatás, kutatási módszertan és a szavazói magatartás. Ezekben a témákban számos publikációja van, illetve a Corvinus egyetemen is ilyen jellegű tárgyakat tanított, 2009 és 2021 között. 2007-ben Rotterdamban tanult Erasmus-ösztöndíjjal. 2013-ban Sasakawa-ösztöndíjat nyert. 2018-ban Fulbright-ösztöndíjjal Berkeleyben kutatott egy félévet. 2017 és 2020 között az MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíjasa volt.

2010 és 2012 között egy kormányzati háttérintézményben, a Közpolitikai Kutatások Intézetében dolgozott. 2016 és 2019 között a Tett és Védelem Alapítvány kutatási igazgatója volt. 2013-2014-ben a Párbeszéd Magyarországért szakértőjeként segítette a párt választási felkészülését. 2017 augusztusában és szeptemberében Botka László, majd több alkalommal Karácsony Gergely kampányában végzett háttérmunkát. 2021-ben Márki-Zay Péter kampánycsapatában dolgozott. 2018 és 2024 között a Momentum munkáját segítette. 2024-2026 során az általa vezetett 21 Kutatóközpont az MKKP-nak, a Momentumnak, a Párbeszédnek és a Tiszának is végzett kutatást.

2024-ben az Európai Parlamenti választások előtt az általa vezetett 21 Kutatóközpont készítette a legpontosabb választási mérést Magyarországon, egy innovatív, otthon újnak számító módszerrel. 2026-ban ugyanazzal a módszerrel megint a 21 Kutatóközpont előrejelzése bizonyult a legpontosabbnak.

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