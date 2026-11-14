Seszták Miklós párttagságának felfüggesztését kezdeményezte a KDNP ügyvezető alelnöke

A Seszták Miklós ügyében napvilágra került információk alapján a KDNP ügyvezető alelnökeként a párt fegyelmi és etikai bizottságának eljárását kezdeményeztem és azt, hogy az eljárások időtartamára párttagságát függesszék fel
- mondja videójában Latorcai Csaba és hozzátette, hogy az ő bizalma megszűnt az eset kapcsán.
Szombat délután a KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence arra kérte Sesztákot, hogy mondjon le mandátumáról. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal azelőtt arról írt, hogy a Fidesz-KDNP, még "tisztességes" tagjainak mind le kellene mondani az eset kapcsán.
Ezt követően egy Orbán Viktor Facebook-ján megjelent videóban Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője
vállalhatatlannak nevezte a történteket és szintén megkérte Sesztákot, hogy haladéktalanul mondjon le parlamenti mandátumáról.
Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, tegnap Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, az NVVH közleménye nyomán, hogy 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtottak végre összehangolt nyomozási cselekményeket a Seszták Miklós, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szembeni eljárás részeként.
A kutatás során a hivatal munkatársai
nagy mennyiségű készpénzt talált erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.
Az NVVH az esetről képeket és videókat is megosztott, amelyeken látható a forintban, dollárban és euróban tartott összeg, hatalmas stócokba rendezve.
A hírekre a nemzetközi sajtó is felfigyelt és tegnap éjjel, valamint ma eset olyan, nagy külföldi lapok cikkeztek az esetről, mint a Reuters, a Bloomberg, a BBC, vagy az Al Dzazíra.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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