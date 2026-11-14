Szilas Kincső: április 12. nem a végpont volt, hanem a startvonal

2026 április 12-én nemcsak az dőlt el, hogy véget ér a Fidesz-KDNP 16 éve a hatalomban, hanem kiestek a parlamentből a hagyományos, divatos nevén óellenzék tagjai. A legtöbb párt el sem indult a választásokon, a Demokratikus Koalíció pedig versenyben vérzett el. A parlamenttől búcsúzó pártok vezetőivel készített cikksorozatunk első részében Szilas Kincsővel, a Momentum elnökével beszélgettünk, aki elmondta, hogy nem adják fel. Jóval több tagja van ma a formációnak, mint a 2019-es EP-választás előtt, és az új belépők főként a TikTokon keresztül találnak rá a pártra. Az elnök szerint nem fogadható el, hogy a kétharmados Tisza-kormány ellenzékét csak a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk alkossa. Élesen bírálja a kampányüzemmódban ragadt parlamenti kommunikációt, az online tér meghatározó szerepét a politikai döntésekben, valamint azt, hogy több, a nem jobboldaliaknak fontos témában tétlen még a Tisza Párt. A párt szociálisan érzékenyebb irányt követ, ezért biztonságos bérlakásokat, sürgős kollégiumépítést és célzott segítséget sürget a leszakadó térségeknek. Bár a Momentum nem kap állami támogatást, takarékos működésének köszönhetően készülhet a 2029-es választásokra, a DK-val azonban már semmilyen ügyben nem fognának össze.

Hogyan telik most egy napja a Momentum elnökeként?

Nagyon izgalmasan, őszintén szeretem ezt a feladatot. Hatalmas felelősségem van a közösségünk iránt. Az elmúlt fél évben elsősorban a pártközpont működésének újratervezésével foglalkoztunk, emellett sokat beszélgettünk az önkormányzati képviselőinkkel arról, hogyan tovább.

Az önkormányzati munkámat is folytatom, nem hagytam ott a körzetemet és a korábbi ügyeimet. Ezek a feladatok kitöltik a napjaimat. Sok energiát igényelnek, de ezt vállaltam, és nagyon szeretem csinálni.

Mennyire lelkes a megmaradt csapat?

Ahhoz nagy a párt, hogy mindenhol egyforma legyen a lelkesedés. Más a kapcsolatunk azokkal, akikkel rendszeresen találkozunk Budapesten, és azokkal, akik az ország távolabbi pontjain élnek. Igyekszünk velük is folyamatosan tartani a kapcsolatot: nemcsak én, hanem mások is minél többet beszélnek velük.

Mindenki más élethelyzetben kezdett politizálni. Sokan azóta más munkát találtak, megváltozott az életük, mások viszont most kapcsolódnak be. Új tagok is érkeznek, akik szívesen vállalnának egyre több feladatot.

Vannak új tagok? Hogyan találnak rá önökre?

Igen, vannak. A közösségi médián, elsősorban a TikTokon, illetve a helyi képviselőinken keresztül.

Mit mondanak, mi az a vonzó alternatíva, amelyet a Momentum kínál nekik?

A legtöbben azt mondják, hogy nem fogadhatjuk el, ha az új kétharmados kormánypárt ellenzékét a tizenhat év bűneit védő Fidesz és a szélsőjobboldali, náci Mi Hazánk alkotja.

Szerintem ezzel nemcsak azok értenek egyet, akik belépnek a Momentumba.

Április 12., amikor leváltottuk a Fideszt, nem a végpont volt. Évekig küzdöttünk érte, mindannyian célként tekintettünk rá, de valójában az volt a startvonal: onnantól kezdhetünk valami újat építeni. Nem dőlhetünk hátra. Az újonnan érkezők is másfajta ellenzéket szeretnének, mint amilyet a Fidesz és a Mi Hazánk jelent.

Ugorjunk vissza 2024 januárjába, a kegyelmi botrány előtti időszakba. Akkor hány tagja volt a Momentumnak, milyen jövőkép állt önök előtt, és most hányan vannak?

A 2024. januári taglétszámot fejből pontosan nem tudom, akkor nem voltam olyan közel a pártvezetéshez, hogy rálássak erre. Azt viszont tudom, hogy most jóval több tagunk van, mint 2019-ben, az EP-választás előtt. Meglepő, de tényleg így van, a Momentum kevesebb taggal jutott be az Európai Parlamentbe, mint ahányan most vagyunk.

Szilas Kincső, a Momentum elnöke.

Sokan úgy vesznek részt a munkánkban, hogy nem tagjai a pártnak. Egyre kevésbé a formális tagság számít: eljönnek az akcióinkra, dolgoznak velünk, miközben nem feltétlenül akarnak belépni. Egy huszonhét tagot számláló párt vezeti az országot. Ma már más a jelentősége annak, hány tagja van egy pártnak.

Hány aktivistát tudnának szükség esetén mozgósítani?

Sok jelentkező szerepel a nyilvántartásainkban, de az más kérdés, hogy közülük ki mennyire mozgósítható. Szerintem szép számmal vannak, akikre számíthatunk.

Sok múlik az adott ügyön. Ha egy téma megszólítja a társadalmat, olyanokat is be lehet vonni, akik nem szeretnének Momentum-tagok lenni, de azért az ügyért szívesen tennének. Ha valaki kiáll mellette, csatlakoznak hozzá.

Ha a Momentum korábbi tagjaira nézek, sokan kötöttek ki a Tisza-kormányban vagy a közigazgatásban. Tartja velük a kapcsolatot?

Viszonylag sokan döntöttek így, és megértem őket. Tizenhat évig voltak ellenzékben, azt élték meg, hogy nem veszik őket emberszámba, és mindig valami ellen kell kampányolniuk, dolgozniuk, gondolkodniuk. Többen mondták nekem: „Figyelj, szeretném megtapasztalni, milyen az, amikor nem valami ellen dolgozunk, hanem megpróbálunk valamit létrehozni.”

Megértem, hogy szakmai munkával szeretnének továbblépni. Azt kértem tőlük, ők is értsék meg:

én nem szeretném, ha újabb tizenhat év következne egy leválthatatlan és magát mindenhatónak gondoló kormánnyal.

Valódi demokrácia csak valódi ellenzékkel lehetséges, jelenleg pedig két vállalhatatlan, szélsőjobboldali párt alkotja a Tisza ellenzékét. Ezért szükség van a Momentum politikájára. A közigazgatásban dolgozó volt momentumosokkal kölcsönösen elfogadjuk egymás szempontjait. Annak pedig nagyon örülök, hogy sokan maradnak, mert úgy gondolják: jó ez a Tisza-kormány, de bőven van még tennivaló.

Az elmúlt fél év kormányzásából mit csináltak volna markánsan másképp?

Több dolgot is, de nálam a parlamenti kommunikáció az első. A gépezet kampányüzemmódban maradt. Amikor a parlamenti közvetítéseket nézem, olyan érzésem van, mintha egy férfiöltözőbe lépnék: izzadságszag van, és mindenki izomból próbálja lenyomni a másikat. Mintha a jövő héten megint választás lenne, és ezért mindenkit földbe kellene döngölni.

A jelenlegi négyosztatú parlament egészére gondolok, nemcsak a Tisza-kormányra.

Jobboldali és még jobboldalibb pártok alkotják a parlamentet. A mostani működést nem tartom sem jobbnak, sem egészségesebbnek. Nem szeretem a kommunikációban uralkodó toxikus maszkulinitást, és azt érzem, egyre több embernek van elege belőle.

Fájlalom azt is, hogy sok, a Momentum szimpatizánsainak és szavazóinak fontos témáról beszéltek, de aztán nem történt semmi. Ilyen a szívhangrendelet, amely nekem különösen fontos, vagy az azonos nemű párok örökbefogadása. Tizenhat év után már annak is örülünk, ha a magyar miniszterelnök nem kriminalizál egy csoportot: „de jó, már nem vagyunk bűnözők!” Csakhogy nem ez a cél, itt nem szabad megállni.

A rezsicsökkentéshez hasonló szent tehenekről hallgatnak, mert bizonyos csoportok körében népszerűtlen lenne az átalakításuk. Pedig nagyon nagy szükség lenne az újragondolására. Az Isztambuli Egyezményért már tüntetéseket szerveznek, női portálok állnak ki mellette, mégsem történik semmi. Ráadásul egymásnak ellentmondó válaszokat kapok a Tiszától.

(Az interjú a Tisza-kormány Isztambuli Egyezményt és szívhangrendeletet érintő bejelentései előtt készült – a szerk.)

Van élő kapcsolatuk a kormánypárttal?

Attól függ, mit nevezünk élő kapcsolatnak. Pozitívum, hogy a képviselőik és a minisztériumok válaszolnak, bár változó, mennyi idő alatt. Az Igazságügyi Minisztérium válaszára például másfél hónapot is kellett várnunk. Így nehéz dolgozni.

Az előző kormánynál mindenesetre nyitottabbak. Nem érzem úgy, hogy feneketlen kútba dobálnánk a megkereséseinket, de nyitott kapukkal sem várnak minket.

Azt is értem, hogy inkább a jobboldali szavazóknak akarnak politizálni, mint annak a szerintem egyáltalán nem kevés progresszív, baloldali és liberális embernek, aki szintén megszavazta ezt a kormányt.

Említett szakpolitikai kérdéseket, amelyekben eltérő állásponton vannak. A társadalmi egyeztetéseken megpróbálnak érvényt szerezni a szakpolitikai elképzeléseiknek?

Volt már erre példa, a szakpolitikai csapatunk foglalkozik vele. Mindig büszke voltam a Momentum szakembereire. A munkacsoportjainkban párttagok és nem párttagok egyaránt dolgoznak, továbbra is van egy szakmai stáb, amelyre támaszkodhatunk.

A köztársasági elnök személyéről folytatott „társadalmi egyeztetést” viszont nevetségesnek tartom. „Írjátok meg kommentben, ki legyen Magyarország köztársasági elnöke, akit aztán ideiglenesen megválasztunk!”

Már az »ideiglenes köztársasági elnök« kifejezés is méltatlan ehhez a tisztséghez.

Rögtön meg lehetett volna teremteni a közvetlen köztársaságielnök-választás lehetőségét. Ha komolyan vesszük Magyarország legfőbb közjogi méltóságát – és szerintem ezt kéne tennünk –, akkor a kiválasztási folyamatnak is meg kell adni a tiszteletet. Ne azt mondjuk valakinek: a Facebook-kommentek csatájából téged hoztunk ki győztesen, egy évig te leszel az elnök.

Aztán ő meg nem vállalja.

Igen, végül még csak nem is vállalja. Az egésznek erősen színjátékjellege volt. Szerintem nem volt helyes lépés a Tiszától, akár így tervezték, akár véletlenül alakult így.

Újra és újra a kormányzati kommunikációhoz, az erőből történő tematizáláshoz jutunk vissza. Hogyan tud ebben kitűnni a Momentum vagy bárki más, aki kívülről érkezik?

Szerintem a politikai kommunikáció kilencvenöt százaléka ma a közösségi médiában zajlik. Kisebb része a hagyományos, most már egyre inkább az állami közmédiában – amelyet a Tisza jó irányba mozdított el. Hosszú távú következtetést még nem vonnék le a működéséről. Mi még nem jártunk ott, remélem, egyszer erre is sor kerül.

A figyelmet és a kattintásokat a hangos, rendkívüli tartalmak hozzák. Egész Európában látjuk a szélsőséges tartalmak erősödését. A francia tüntetésekből is sokszor csak az autógyújtogatás jut el hozzánk, a békés demonstráció nem. Sok folyamatnak kizárólag a legradikálisabb részét látjuk, miközben az egész világunk a szélsőségek felé tolódik.

Nem hiszek abban, hogy folyton a politikai teret okoljuk. Ezen a sakktáblán kell megtalálnunk a mozgásterünket, bármilyen nehéz is.

A közösségi médiában kell egyedinek lennünk. Szeretném megmutatni, hogy politikusként más karakter vagyok, és a politika alapjairól is másként gondolkodom. A megszokott politikai működés engem kevésbé foglalkoztat.

A francia tüntetések mögötti problémák Magyarországon is jelen vannak. A fiataloknak nemcsak saját ingatlanhoz nehéz jutniuk, hanem a bérleti díjak előteremtése is komoly teher, és a munkalehetőségeik is korlátozottak, de sokan az oktatási rendszerrel is elégedetlenek. Milyen válaszokat tudnak adni nekik?

Április 12-én a fiatalok az utcán ünnepelték a Fidesz leváltását. Minden politikai hatalom számára intő jel, ha az ország fiataljai pezsgőt bontanak arra, hogy távozik a vezetőjük. Akkor valamit nagyon rosszul csinált.

Rengeteg fiatal érzi kilátástalannak a helyzetét. Amíg kimennek az utcára, amíg foglalkoznak a közügyekkel, addig még jobb helyzetben vagyunk. Nem szeretném, ha teljesen úrrá lenne rajtuk a reménytelenség. A Tisza-kormány felelőssége megmutatni, hogy van jövőjük ebben az országban. Sokan azok közül, akik megtehették, a kivándorlást választották.

A lakhatásban biztonságos bérleti lehetőséget kell kínálnunk. Nyugaton alacsonyabb a saját tulajdonú lakások aránya, Magyarországon viszont továbbra is nagyon magas. Közben a bérlés jelenlegi feltételei mellett szinte lehetetlen hosszú távra tervezni. A magánszemélytől bérelt lakásoknál különösen hiányzik ez a biztonság, céges bérbeadónál talán inkább megvan.

A fiatalokat így minden a saját lakás felé tereli, majd szembesülnek azzal, hogy az elérhetetlen. A bérlésre viszont nem mernek építeni. A fejünkben is az él, hogy felnőttként ne egy bérelt lakásban rendezkedjünk be, mert az nem biztonságos.

Megfelelő feltételekkel a bérlés is valódi alternatíva lehetne. A saját lakásra vágyókat támogatni kell, de a bérlakáspiacról ma nagyon hiányzik a hosszú távú biztonság.

Ha egy fiatal tudja, hogy ugyanazt a lakást tíz évig bérelheti, már tervezhető időtávot lát maga előtt. Családot alapíthat, berendezkedhet, és nem kell attól tartania, hogy a tulajdonos a következő héten bejelenti: eladta az ingatlant.

A kisebb településekről érkező fiatalokkal beszélgetve a társadalmi mobilitás akadályai is világossá válnak. Sokan azért szorulnak ki az oktatásból, mert még egy nagyvárosba sem tudnak felköltözni: nem tudják megfizetni a lakhatást. A kollégiumaink állapotára pedig sajnos nagyon is találó a „kollégium vagy börtön?” mém.

A kormánynak sürgősen el kell kezdenie a kollégiumépítést. Holnapra nem lesznek csodálatos épületek, de már az is reményt ad, ha láthatóan megkezdődik a munka. A fiatalok érezhetik, hogy egyszer ez az ország róluk is szól majd.

A munkalehetőségek hiánya közben minden korosztályt érint. Egyes térségekben munkaerőhiány van, másutt munkanélküliség, és ezt nem sikerül összehangolni. Sokkal jobban kellene támogatni azokat, akik kistelepüléseken teremtenek munkahelyeket.

Sokat beszélgetünk a flakonozásról, és erről még többet fogunk beszélni a nyilvánosságban is. A budapesti utcákon látható állapotok az elmúlt tizenhat év társadalompolitikájának lenyomatai. Ezek az emberek nem azért jönnek flakont gyűjteni, mert erre vágynak, hanem mert ebből tudnak némi bevételhez jutni. Valamiből meg kell élniük. Más nagyvárosokba is elmennek, csak Budapestről hajlamosak vagyunk kizárólag helyi problémának látni ezt.

Most jutott el Budapestre ez a probléma.

Igen, de más városokban is jelen van. A bánrévei polgármesterünk mesélte, hogy tőlük Ózdra is járnak flakont gyűjteni. Egy önkormányzati tulajdonú épület ablakát azért törték be, mert a túloldalán volt egyetlen flakon. Egy ablakot betörtek egy flakonért. Iszonyatos állapotok vannak az országban, és mi már csak a végső tünetekkel szembesülünk.

Sokkal korábban kellene beavatkozni: munkalehetőséget teremteni, tanulási segítséget vinni a legnehezebb helyzetű településekre. Jártam vidéki gyerekotthonban és tanodában, és azt láttam, célzott támogatás kell ahhoz, hogy kiutat mutassunk, és ne termelődjön újra a nyomor.

Ezek a gyerekek nem butábbak másoknál, egyszerűen egészen más lehetőségeik vannak. Sokuknak senki nem mutatott követhető mintát. Nem olyan családi háttérből érkeznek, amely megadná az alapokat a kiegyensúlyozott felnőtté váláshoz, a munkavállaláshoz vagy a pénzük beosztásához. Egyetlen napra látnak előre, arra osztják be, amijük van, másnap pedig újra meg kell oldaniuk a megélhetést. Hogyan tervezzen valaki, ha mindig csak az adott napot próbálja túlélni?

Társadalomként abba kell energiát fektetnünk, hogy a probléma gyökerénél segítsünk. Mire Budapesten rendőrökkel vegzáljuk ezeket az embereket, már rég késő.

Ez jóval szociálisabb megközelítés, mint amellyel a korábban deklaráltan liberális Momentum nekifutott az előző EP-választásnak. Irányváltásról van szó, vagy inkább az ön habitusa jelenik meg benne?

Mindig a Momentum szociálisan érzékenyebb szárnyához tartoztam.

Az ország jelenlegi helyzetében muszáj baloldali eszközökhöz nyúlnunk, a társadalmi problémákat nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A párt is így gondolkodik, ön mögött áll ebben?

Engem választottak meg elnöknek, miközben ismerték a világlátásomat és az erős szociális érzékenységemet. Annyira mélyen van az ország, hogy nem lehet középről kezdeni az építkezést.

Le kell menni a gödör aljára, és onnan kell újraépíteni Magyarországot. Ha félúton kezdünk beavatkozni, nem fog sikerülni.

Emmanuel Macron a megválasztása és a korábbi francia pártstruktúra lebontása előtt arról beszélt, hogy a politikához pénz kell, emberek, akik elvégzik a munkát, gondolatok és lelkesedés. Önöknél mi van meg ebből a négyből?

Mindegyik, csak eltérő mértékben. Nincs állami támogatásunk, mint a parlamenti pártoknak. Amikor a Momentum eldöntötte, hogy nem indul a választáson, a pártvezetés felelősen azonnal visszafogta a kiadásokat, és megkezdte a felkészülést az új helyzetre.

Jelentősen csökkent a munkavállalók száma is, hiszen a bérek minden szervezetben a legnagyobb tételek közé tartoznak. A takarékosabb működéssel megteremtették a lehetőségét annak, hogy most a jövőt tervezhessük. Hálás vagyok Rózsa Andrásnak és Tompos Mártonnak, hogy ezt végigvitték. András az elmúlt évben rengeteget dolgozott a szervezet észszerűbb működésén.

Milliárdjaink nincsenek.

Nem akarok a zsebükben turkálni, de mekkora nagyságrendű pártvagyonról beszélünk?

Arra elég, hogy a következő években politizáljunk. Számomra ez a legfontosabb. A pénz eszköz, és ha jól dolgozunk, elő lehet teremteni. Elsősorban arra figyelek, hogy legyenek emberek, akik hisznek ebben a munkában, és lelkesen végzik.

Anyagilag, infrastruktúrában és létszámban is jobban állunk, mint a 2019-es európai parlamenti választás előtt, amikor majdnem tíz százalékot kaptunk. A kérdés az, honnan és kiktől érkezik az új energia.

A tíz éve velünk dolgozók közül van, aki ma már elsősorban a tudásával tud hozzájárulni, mert más élethelyzetben van. Az újonnan érkezők a saját lendületüket hozzák, és ezek az erőforrások összeadódnak. A magam lelkesedése miatt biztosan nem aggódom.

Vannak ingatlanaik, Budapesten és vidéken olyan helyek, ahol össze tudnak ülni?

Saját tulajdonú ingatlana sosem volt a Momentumnak. Nagy központi irodát és kisebb budapesti irodákat is használunk, helyben pedig az önkormányzat is biztosíthat helyiséget a képviselőnek. Vannak általunk bérelt irodák is. Ahol túl magasnak találtuk a fenntartás költségét, ott megszüntettük az állandó bérletet, és inkább az egyes találkozókra bérelünk helyet.

Pénz tehát van, gondolatokról beszéltünk. Mi a helyzet a lelkesedéssel?

Szerintem az is megvan.

Elég széles skálán mozoghat.

Persze, és teljesen megértem, hogy a végeken más a helyzet. Például van egy önkormányzati képviselőnk egy kisebb városban, egyedüli ellenzékiként. Évek óta mondja a magáét, mégsem talál meghallgatásra. Kevesen vannak, messze dolgoznak tőlünk, és ritkán tudunk nagyobb rendezvényeken találkozni. Nagyon nehéz így megőrizni a lelkesedést, ezért különösen igyekszünk vigyázni rájuk.

Én például viszonylag sokat járok Bánrévére, ahol momentumos a polgármester. Egy borsodi kistelepülést vezetni komoly kihívás. Már az elnökké választásom előtt is szerveztünk oda szociális akciókat, hogy segítsük a munkáját. Annyira szűkös a költségvetés, hogy néha a saját pénzéből egészít ki egy települési rendezvényt. Megteszi, mert fontos neki a közössége.

Hiszek abban, hogy a leggyengébb tag helyzete mutatja meg egy közösség erejét. Különösen oda kell figyelnünk azokra, akik a végeken dolgoznak, mert egészen más körülmények között politizálnak, mint mi Budapesten.

Itt megvagyunk, köszönjük szépen. A feladatomat elsősorban abban látom, hogy az ország más részein is megőrizzük és megerősítsük a lelkesedést.

Nem sokára jön a következő vizsga: két és fél év múlva lesznek az önkormányzati és az EP-választások. Hogyan készülnek rájuk ebben az állandó kampányidőszakban?

Még azt sem tudjuk, milyen önkormányzati rendszerben kell majd dolgoznunk. Elszólásokból, Facebook-posztokból értesülünk például arról, hogy megszűnhetnek a megyei önkormányzatok. Mikor, hogyan, és mi lesz helyettük? Az önkormányzatokban dolgozók joggal kérdezik, hogyan tervezzenek.

Többféle körben összehívtuk a képviselőinket, és átbeszéltük a folytatás lehetőségeit. Azt mondtam nekik: volt olyan időszak, amikor előrehozott választásokról szólt a közbeszéd, ezért sem az időpontot, sem a rendszert nem ismerjük biztosan. Ettől még kezdjünk el készülni.

Az önkormányzati ciklus félidejéhez közeledve mindenkinek érdemes számot vetnie azzal, mit ígért, és abból mi valósult meg. Aki még nem teljesítette minden vállalását, annak van ideje dolgozni rajtuk!

A választóiknak tett ígéreteknek teljesülniük kell, a tervezett projekteknek el kell indulniuk és meg kell valósulniuk.

Helyi csapatra bármikor és bármilyen rendszerben szükség lesz. Ennek az építését már most meg kell kezdeni, momentumosokkal és a körülöttük lévő emberekkel.

Az sem biztos, hogy az önkormányzati választásokon a pártok kerülnek előtérbe. Sok momentumos eddig is egyesületi jelöltként indult, valószínűleg erősödik ez az irány, és ezt rendben lévőnek tartom. Nem kell foggal-körömmel ragaszkodnunk ahhoz, hogy mindenki alatt, fölött, mögött vagy a fején ott legyen a Momentum logója. A hozzánk kötődő emberek olyan szemléletet és értékeket visznek az önkormányzatokba, amelyekre szükség van.

Mennyire önjárók az önkormányzati politikusaik, és milyen kapcsolatot tartanak a pártközponttal?

Ha a polgármestereinknek és alpolgármestereinknek állandóan fognunk kellene a kezét, aligha lennének jó vezetők. Helyesnek tartom, hogy a településük érdekeiből indulnak ki, és nem azt keresik, hogyan erőltethetnék rá a Momentum politikáját a helyi ügyekre.

A Fidesz és a Mi Hazánk szeretett ugyanazzal az előterjesztéssel végigmenni az ország összes önkormányzatán.

Szerintem ez a világ legnagyobb hülyesége, mert mindenhol a helyi viszonyokhoz illő megoldások kellenek.

Bánréve más, mint a hatodik kerület.

Nevetséges lenne, ha én mondanám meg bármelyiküknek, mi jó az ott élőknek. A fővárosi ügyekről közben rendszeresen beszélgetünk a budapesti polgármestereinkkel és alpolgármestereinkkel. Tájékoztatnak a munkájukról, mi meghallgatjuk őket, és megnézzük, pártként miben tudunk segíteni.

Magyarországon szokatlan lehet, hogy nem egy erős vezető fogja mindenkinek a kicsi kezét. A Momentumban azonban hozzáértő, felnőtt emberek dolgoznak, akik képesek elvezetni egy települést vagy településrészt, és szerintem jól is csinálják.

Van, aki gyakrabban kérdez, többször beszélget velünk, és ez teljesen rendben van.

A megyei közgyűlésekben más a helyzet, ott pártszínekben dolgoznak a képviselőink, bár a Fidesz erősen megnyirbálta a megyék jogköreit. Pest megyében az egyik legnagyobb frakciónk van, így politikai demonstrációként is tudtunk eredményeket elérni.

Bizonytalan helyzetekben továbbra is bizalommal fordulnak a pártközponthoz. Ilyenkor közösen mérlegeljük, mit lehet tenni, milyen politikai következményekkel és kockázatokkal járhat egy döntés, hogyan érdemes szavazni. Nem én mondom meg nekik, mit gondoljanak.

Ha a saját körzetében egy tiszás képviselővel kell egyeztetnie, előre jelzi a pártnak, vagy utólag számol be róla? Mégiscsak egy másik párt politikusával egyeztet.

Szerencsére a kormánypárti képviselővel jó a munkakapcsolatunk: válaszol az e-mailjeimre, segítőkész és együttműködő. Azt nem tudom, ő mit gondol rólam. A levélváltásaink egy része most is elérhető a közösségi médiában, így azokat a teljes nyilvánosság láthatja.

Titkos egyeztetéseink nincsenek, a megbeszélt ügyek általában nyilvánosan is megoszthatók.

Az isztambuli egyezményről folytatott levelezésben például egy politikus válaszolt egy másiknak, és nem volt benne semmi, ami indokolta volna, hogy ne hozzuk nyilvánosságra.

Milyen eredményt vár 2029-ben az EP-választáson és az önkormányzati választásokon? Mi a minimum?

A kedvenc kérdésem! Magyarországnak huszonegy helye van, ez a cél! Persze tudom, hogy nem fogjuk mindet megszerezni. Komolyra fordítva: nincs meghatározott minimum, még messze vagyunk attól, hogy számokat mondjunk. Abban viszont hiszek, hogy van keresnivalónk ebben az országban.

Mitől nem tűnik reménytelennek az egész?

Sok minden lelkesít, és érzem a felelősségünket. Nem fogadhatjuk el, hogy a Tisza legyen az egyetlen nagy párt, mellette pedig csak tőle jobbra álló pártok működjenek.

A Momentum még csak tízéves. Magyarországon máris óellenzékként emlegetik, miközben a többi párt harminc-, hetvenéves.

A Momentum mindig képes volt új vezetést találni. Vannak ismert politikusaink, mint minden pártnak, de nem egyetlen embertől függünk. Sok pártban a meghatározó vezető távozása a végét jelenti a szervezetnek. Mi mindig megtaláltuk a következő embert, majd az utána következőt is.

A Momentumot a momentumosok alkotják. A közösségek a civil szférában is változnak, idővel új emberek viszik tovább őket. Bennünket tíz éve a hasonló világlátás köt össze. Valószínűleg sok mindenről ugyanazt gondolom, mint azok, akik annak idején elkezdték ezt a pártot építeni.

A 2022-es parlamenti választáson végül együtt indultak a Demokratikus Koalícióval. Hogyan mossák le magukról az „összegyurcsányozódást”?

Nem tartom jó kifejezésnek, hogy lemossuk magunkról. Politikai felelősségvállalásról van szó. 2022-ben összefogtunk a baloldali pártokkal és a Jobbikkal. A döntés helyességéről a Momentumon belül is eltérnek a vélemények.

Akkor ez volt a választói akarat, és ennek megfelelően cselekedtünk. Hogy jól tettük-e, nem tudom.

Jövő márciusban lesz tízéves a párt, ami lehetőséget ad arra, hogy lezárjunk egy időszakot, és levonjuk a tanulságokat a hibákból, a jó döntésekből egyaránt. Szerintem 2029-ben már nem az lesz a kérdés, ki van Gyurcsánnyal és ki nincs. Addigra a harmadik könyvét írja majd, vagy a tizenharmadikat, sok sikert kívánok hozzá.

Ma biztosan nem fogunk össze a DK-val semmilyen ügyben. Akkor más volt a helyzet, mindent megpróbáltunk a kormányváltásért. A Momentum később is ezt tette. Én még a választás előtti napon is kistelepüléseken kopogtattam azért, hogy másnap kormányváltás legyen. Tudtam, hogy arról döntök, kinek lehetek az ellenzéke.

Április 12-én ön is pezsgőt bontott a fiatalokkal?

Volt momentumos eredményvárónk, és iszonyatosan boldogok voltunk. Rengetegen dolgoztak azért, hogy gyengüljön a rendszer, és változás legyen. Tudom, hogy ezt ma másként ítélik meg, hiszen Magyar Péter megjelenésétől ő került a figyelem középpontjába. Előtte azonban szintén voltak partizánharcosok, akik próbáltak tenni valamit.

Lehet vitatni, mennyire voltak sikeresek vagy hatékonyak az akcióink, mennyire volt szükség rájuk. Én emlékszem a nagy hidas tüntetésekre, a parlamenti füstölésre és a kordonbontásra.

Voltak politikai pillanatok, amelyeket kifejezetten a Momentum teremtett meg.

A Karmelitánál például Donáth Anna azt mondta a beszédében: „Addig fogunk itt állni, amíg le nem mond Novák Katalin.” Többen megkérdezték: „úristen, Anna, ezt most tényleg?” Aztán Novák Katalin lemondott.

Voltak kifejezetten erős, nagyon jó politikai akcióink az elmúlt tíz évben, és még lesznek is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

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