Tisza-kormány: Seszták Miklós lemondását követeli a Fidesz és a KDNP, az NVVH tegnapi milliárdos fogása után

Bóka János Seszták ügyéről: ez vállalhatatlan
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője videóban reagált a Seszták Miklós elleni nyomozás során lefoglalt több milliárdnyi készpénzzel kapcsolatos hírekre. A videóban a parlamenti mandátumának visszaadására is felszólította a KDNP-s Seszták Miklóst. A frakcióvezető vállalhatatlannak nevezte az esetet és elmondta, hogy szerinte a Fidesz politikai közössége "nem ilyen, és nem is lehet ilyen".
A nemzetközi sajtót is letarolta Seszták Miklós ügye: a legnagyobb lapok is az erdőben talált milliárdokról cikkeznek
Tegnap az NVVH, Seszták Miklós korrupciós ügyeivel kapcsolatosan egy razzia keretében mintegy 6 milliárd forintnyi készpénzt talált széfekben, különböző mezőgazdasági ingatalanokban elrejtve, valamint erdőben elásva. A harmadik Orbán-kormány egyik korábbi, jelenleg letartóztatásban lévő miniszterének ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt és sorra jelennek meg a cikkek a témában. Olyan lapok hasábjain is olvasható a hír többek között, mint a Bloomberg, a BBC, a Reuters, a Politico valamint az Al Dzsazíra.
Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz
A tegnapi képek után az NVVH ma egy videót is közzétett a hatalmas mennyiségű készpénzről, amelyet tegnap a Seszták Miklós ellen folytatott nyomozás keretében végrehajtott razzián találtak a hatóságok.
Róna Dániel: Jelenleg a Tiszánál a társadalmi és a befektetői bizalom, valószínűleg Orbán esetleges börtönbe vitele sem törné meg a fideszes szavazótábort
A volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet fókuszában maradhat, mert a Tisza Párt szavazói ebben látják az igazságos elégtételt. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint a Fidesz a választás után azért veszített sokat, mert gyorsan kiderültek a kampány hazugságai. A volt kormánypárt jelenleg 20-25 százalék körül stagnál a pártválasztók között, ám az MSZP példája azt mutatja, hogy a megszokásból szavazók sokáig kitarthatnak. Interjú.
Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Péter Seszták Miklós pártjának a tagjait
A Fidesz–KDNP-frakció becsületes tagjainak azonnali lemondását sürgette Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, miután a KDNP képviselője, és a harmadik Orbán-kormány egyik miniszter, Seszták Miklós korrupciós ügyével összefüggésben a hatóságok tegnap mintegy hat milliárd forint értékű készpénzt találtak erdőben elásva.
A KDNP vezetője megkérte Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője mandátumának visszaadására szólította fel Seszták Miklóst, miután tegnap Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Orbán Viktor volt miniszterével kapcsolatban folyó ügyben.
Új korszakot jelentett be az Egészségügyi Minisztérium: változás jön a cukorbetegek kezelésében
Az Egészségügyi Minisztérium a közösségi médiában közölte, hogy jelentős változások jönnek a betegek eddigi kezelésében, számos korlátot eltörölve.
Navracsics Tibor a kiásott milliárdokról: bizonyítani kell
Navracsics Tibor, korábbi miniszter szerint az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban "találta" és hogy Seszták Miklóshoz köthetőek a fellelt vagyonok. Szerinte amennyiben ezt nem tudják hitelt érdemlően megtenni, akkor a felelősöknek távozniuk kell a pozíciójukból, kifejezetten a miniszterelnököt nevezte meg.
Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata
Közel 6,5 milliárd forintnyi, erdőkben és különböző épületekben elrejtett készpénzt foglaltak le a hatóságok az ezen a héten tartott házkutatások során a szeptemberben letartóztatott Seszták Miklós volt miniszter büntetőügyében. A politikus védője ugyanakkor leszögezte, hogy a lefoglalt vagyon nem az ügyfeléé, a több gyanúsítottat is érintő eljárásban pedig egyelőre a nyomozati iratokra várnak - tudósított a Telex.
Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel
November 15-éig, vagyis utoljára most vasárnap nyújthatják be Otthon Start-hitelkérelmüket azok, akik október 31-éig aláírták a lakás adásvételi szerződését. A kifutó Otthon Starthoz hasonlóan a helyébe lépő Wekerle Plusznál is elkezdtek a bankok kamat- és jóváírási kedvezménnyel versenyezni egymással, új lakásoknál 3%, használt lakásoknál 5% alatti kamattal is elérhető a kölcsön hétfőtől.
Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon
Továbbra is bizonytalan, mikor indulhat meg a személyforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, mivel a kínai kivitelezőnek javításokat kell végeznie a vonatbefolyásoló rendszeren - jelentette a Vitézy Dávid Facebook oldala.
Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
Közel 6,5 milliárd forintnyi elásott és elrejtett készpénzt foglaltak le a korrupcióval gyanúsított volt miniszter, Seszták Miklós ügyében megszólalt a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan is - írta a Telex.
Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról
2027-ben új, több mint 600 milliárd forintos energetikai lakásfelújítási programot indít a Tisza-kormány Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel néven. A konstrukció célja, hogy 2030-ig több mint 120 ezer lakóingatlan korszerűsítését segítse elő kedvezményes hitellel és utólagos, vissza nem térítendő támogatásként működő tőkeelengedéssel. A program családi házak, sorházak, ikerházak, panelépületek, téglaépítésű társasházak, valamint kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásainak felújítására is igénybe vehető lesz. A támogatás központi feltétele a legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás elérése. A részletes pályázati felhívások megjelenéséig az alábbi útmutatóban a kormányzati bejelentésekből és a megjelent kormányhatározatból ismert keretszabályokat, pénzügyi feltételeket és gyakorlati tudnivalókat foglaljuk össze. A végleges feltételeket a későbbi pályázati dokumentumok pontosíthatják.
Tisza-kormány: volt miniszterhez köthető milliárdokat ásott ki az NVVH, kijött a régóta várt rendelet
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Mélyen Oroszországon belül mért csapást Ukrajna: lángok csaptak fel a kulcsfontosságú olajlétesítménynél
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Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz
Az NVVH videón is megörökítette a hatalmas fogást.
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