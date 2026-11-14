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Tisza-kormány: Seszták Miklós lemondását követeli a Fidesz és a KDNP, az NVVH tegnapi milliárdos fogása után
Gazdaság

Tisza-kormány: Seszták Miklós lemondását követeli a Fidesz és a KDNP, az NVVH tegnapi milliárdos fogása után

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Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Hatalmas mennyiségű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben. A hatóság, Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is megosztott fotókat és videókat a pénzösszegről, és a legutóbbi fejleményeket Török Gábor politikai elemző is kommentálta. Megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.
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Bóka János Seszták ügyéről: ez vállalhatatlan

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője videóban reagált a Seszták Miklós elleni nyomozás során lefoglalt több milliárdnyi készpénzzel kapcsolatos hírekre. A videóban a parlamenti mandátumának visszaadására is felszólította a KDNP-s Seszták Miklóst. A frakcióvezető vállalhatatlannak nevezte az esetet és elmondta, hogy szerinte a Fidesz politikai közössége "nem ilyen, és nem is lehet ilyen".

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Bóka János Seszták ügyéről: ez vállalhatatlan
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A nemzetközi sajtót is letarolta Seszták Miklós ügye: a legnagyobb lapok is az erdőben talált milliárdokról cikkeznek

Tegnap az NVVH, Seszták Miklós korrupciós ügyeivel kapcsolatosan egy razzia keretében mintegy 6 milliárd forintnyi készpénzt talált széfekben, különböző mezőgazdasági ingatalanokban elrejtve, valamint erdőben elásva. A harmadik Orbán-kormány egyik korábbi, jelenleg letartóztatásban lévő miniszterének ügyére a nemzetközi sajtó is felfigyelt és sorra jelennek meg a cikkek a témában. Olyan lapok hasábjain is olvasható a hír többek között, mint a Bloomberg, a BBC, a Reuters, a Politico valamint az Al Dzsazíra.

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A nemzetközi sajtót is letarolta Seszták Miklós ügye: a legnagyobb lapok is az erdőben talált milliárdokról cikkeznek
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Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz

A tegnapi képek után az NVVH ma egy videót is közzétett a hatalmas mennyiségű készpénzről, amelyet tegnap a Seszták Miklós ellen folytatott nyomozás keretében végrehajtott razzián találtak a hatóságok.

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Friss videón a Seszták-ügyben lefoglalt több milliárd forintnyi készpénz
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Róna Dániel: Jelenleg a Tiszánál a társadalmi és a befektetői bizalom, valószínűleg Orbán esetleges börtönbe vitele sem törné meg a fideszes szavazótábort

A volt kormánytagok és Orbán Viktor családtagjainak elszámoltatása még sokáig a közélet fókuszában maradhat, mert a Tisza Párt szavazói ebben látják az igazságos elégtételt. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója szerint a Fidesz a választás után azért veszített sokat, mert gyorsan kiderültek a kampány hazugságai. A volt kormánypárt jelenleg 20-25 százalék körül stagnál a pártválasztók között, ám az MSZP példája azt mutatja, hogy a megszokásból szavazók sokáig kitarthatnak. Interjú.

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Róna Dániel: Jelenleg a Tiszánál a társadalmi és a befektetői bizalom, valószínűleg Orbán esetleges börtönbe vitele sem törné meg a fideszes szavazótábort
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Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Péter Seszták Miklós pártjának a tagjait

A Fidesz–KDNP-frakció becsületes tagjainak azonnali lemondását sürgette Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, miután a KDNP képviselője, és a harmadik Orbán-kormány egyik miniszter, Seszták Miklós korrupciós ügyével összefüggésben a hatóságok tegnap mintegy hat milliárd forint értékű készpénzt találtak erdőben elásva.

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Azonnali lemondásra szólította fel Magyar Péter Seszták Miklós pártjának a tagjait
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A KDNP vezetője megkérte Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője mandátumának visszaadására szólította fel Seszták Miklóst, miután tegnap Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Orbán Viktor volt miniszterével kapcsolatban folyó ügyben.

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A KDNP vezetője megkérte Seszták Miklóst, hogy adja vissza a mandátumát
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Új korszakot jelentett be az Egészségügyi Minisztérium: változás jön a cukorbetegek kezelésében

Az Egészségügyi Minisztérium a közösségi médiában közölte, hogy jelentős változások jönnek a betegek eddigi kezelésében, számos korlátot eltörölve.

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Új korszakot jelentett be az Egészségügyi Minisztérium: változás jön a cukorbetegek kezelésében
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Navracsics Tibor a kiásott milliárdokról: bizonyítani kell

Navracsics Tibor, korábbi miniszter szerint az NVVH-nak be kell bizonyítania, hogy valóban "találta" és hogy Seszták Miklóshoz köthetőek a fellelt vagyonok. Szerinte amennyiben ezt nem tudják hitelt érdemlően megtenni, akkor a felelősöknek távozniuk kell a pozíciójukból, kifejezetten a miniszterelnököt nevezte meg.

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Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata

Közel 6,5 milliárd forintnyi, erdőkben és különböző épületekben elrejtett készpénzt foglaltak le a hatóságok az ezen a héten tartott házkutatások során a szeptemberben letartóztatott Seszták Miklós volt miniszter büntetőügyében. A politikus védője ugyanakkor leszögezte, hogy a lefoglalt vagyon nem az ügyfeléé, a több gyanúsítottat is érintő eljárásban pedig egyelőre a nyomozati iratokra várnak - tudósított a Telex.

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Hatalmas vagyont ástak el az erdőben: itt van Seszták Miklós ügyvédjének magyarázata
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Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel

November 15-éig, vagyis utoljára most vasárnap nyújthatják be Otthon Start-hitelkérelmüket azok, akik október 31-éig aláírták a lakás adásvételi szerződését. A kifutó Otthon Starthoz hasonlóan a helyébe lépő Wekerle Plusznál is elkezdtek a bankok kamat- és jóváírási kedvezménnyel versenyezni egymással, új lakásoknál 3%, használt lakásoknál 5% alatti kamattal is elérhető a kölcsön hétfőtől.

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Beindult a kamatverseny a Wekerle Plusznál: itt az első 3% alatti lakáshitel
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Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon

Továbbra is bizonytalan, mikor indulhat meg a személyforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, mivel a kínai kivitelezőnek javításokat kell végeznie a vonatbefolyásoló rendszeren - jelentette a Vitézy Dávid Facebook oldala.

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Hiba csúszott a tesztekbe: csúszik a forgalomindítás a megújult magyar vasútvonalon
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Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke

Közel 6,5 milliárd forintnyi elásott és elrejtett készpénzt foglaltak le a korrupcióval gyanúsított volt miniszter, Seszták Miklós ügyében megszólalt a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan is - írta a Telex.

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Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
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Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról

2027-ben új, több mint 600 milliárd forintos energetikai lakásfelújítási programot indít a Tisza-kormány Wekerle+ Energetikai Felújítási Támogatás és Hitel néven. A konstrukció célja, hogy 2030-ig több mint 120 ezer lakóingatlan korszerűsítését segítse elő kedvezményes hitellel és utólagos, vissza nem térítendő támogatásként működő tőkeelengedéssel. A program családi házak, sorházak, ikerházak, panelépületek, téglaépítésű társasházak, valamint kis lakásszámú társasházak egyedi fűtésű lakásainak felújítására is igénybe vehető lesz. A támogatás központi feltétele a legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítás elérése. A részletes pályázati felhívások megjelenéséig az alábbi útmutatóban a kormányzati bejelentésekből és a megjelent kormányhatározatból ismert keretszabályokat, pénzügyi feltételeket és gyakorlati tudnivalókat foglaljuk össze. A végleges feltételeket a későbbi pályázati dokumentumok pontosíthatják.

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Mindenki erre kíváncsi most: 40 kérdés, 40 válasz az új felújítási programról
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Tisza-kormány: volt miniszterhez köthető milliárdokat ásott ki az NVVH, kijött a régóta várt rendelet

Cikkünk folyamatosan frissül a legújabb fejleményekkel.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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