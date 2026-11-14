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Tisza-kormány: volt miniszterhez köthető milliárdokat ásott ki az NVVH, kijött a régóta várt rendelet
Gazdaság

Tisza-kormány: volt miniszterhez köthető milliárdokat ásott ki az NVVH, kijött a régóta várt rendelet

Portfolio
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Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az Orbán Viktor volt minisztere, Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Hatalmas mennyiségű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Seszták Miklós ellen folyó büntetőügyben. A hatóság, Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter is megosztott fotókat és videókat a pénzösszegről, és a legutóbbi fejleményeket Török Gábor politikai elemző is kommentálta. Megjelent a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító törvényhez kapcsolódó miniszteri rendelet. A részletekből kiderült: 2026. december 12-e nem lesz munkanap. Cikkünk folyamatosan frissül a magyar kormányról lépéseiről szóló legfrissebb hírekkel.
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Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke

Közel 6,5 milliárd forintnyi elásott és elrejtett készpénzt foglaltak le a korrupcióval gyanúsított volt miniszter, Seszták Miklós ügyében megszólalt a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan is - írta a Telex.

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Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszterhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
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Tisza-kormány: volt miniszterhez köthető milliárdokat ásott ki az NVVH, kijött a régóta várt rendelet

Cikkünk folyamatosan frissül a legújabb fejleményekkel.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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