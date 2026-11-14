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Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszter ügyéhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke
Gazdaság

Több milliárd készpénzt talált az NVVH a volt miniszter ügyéhez köthetően: megszólalt a Fidesz sajtófőnöke

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Közel 6,5 milliárd forintnyi elásott és elrejtett készpénzt foglaltak le a korrupcióval gyanúsított volt miniszter, Seszták Miklós ügyében megszólalt a Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan is - írta a Telex.

A november 12-én és 13-án tartott razzia során a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozói Budapesten, valamint Pest, Békés és Nógrád vármegyében csaptak le. A hatalmas mennyiségű készpénzt erdőkben elásva, mezőgazdasági épületekben, lakóingatlanokban és rejtett széfekben találták meg. Összesen mintegy 6,45 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le különböző valutákban, amelyet még pénteken befizettek a Magyar Államkincstárba. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a kincstár tizenkét munkatársa öt pénzszámláló géppel, nyolc órán keresztül számolta a készpénzt.

A rekordösszegű lefoglalás után a Fidesz igyekezett távolságot tartani a volt fejlesztési minisztertől. Havasi Bertalan sajtófőnök úgy nyilatkozott, hogy

a párt nem vállal közösséget azokkal, akik nem tartják be a törvényeket, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a megtalált vagyonnak nincs köze Sesztákhoz.

A párt kommunikációja ugyanakkor némiképp ellentmondásos, mivel a weboldalukon Seszták továbbra is politikai fogolyként szerepel, több más, büntetőügybe keveredett korábbi kormánypárti szereplővel – köztük a volt miniszterelnök testvérével, Orbán Áronnal – együtt.

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A KDNP országgyűlési képviselőjét még szeptember végén tartóztatták le korrupciós bűncselekmények gyanújával. Az eljárás egyik legfontosabb szála a 2015 és 2018 közötti Volánbusz-ügy, amelyben a gyanú szerint több mint hatszáz használt autóbuszt szereztek be erősen túlárazva, 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva ezzel az államnak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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