Új államtitkárt neveztek ki, fontos feladatot kapott a vidékfejlesztésben

Szabó Tibor lett a Vidék- és Területfejlesztési Államtitkárság új vezetője, jelentette be közösségi oldalán Lőrincz Viktória. Az új államtitkár több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vidékfejlesztés területén, kinevezése előtt pedig az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottságának elnökeként dolgozott. Egyik legfontosabb feladata a vidéki életminőség javítását és a települések népességmegtartó képességének erősítését célzó Szent István Vidékfejlesztési Program végrehajtása lesz.

Új államtitkár került a Vidék- és Területfejlesztési Államtitkárság élére. Szabó Tibor kinevezését Lőrincz Viktória jelentette be Facebook-oldalán, ahol az új vezető szakmai múltját és a rá váró legfontosabb feladatokat is ismertette.

Szabó Tibor több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel, államtitkári kinevezése előtt az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottságát vezette.

Az új pozícióban a kormány vidékfejlesztési céljainak megvalósításáért dolgozhat, különös tekintettel a vidéki térségek felzárkóztatására és a helyi közösségek megerősítésére.

Lőrincz Viktória bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a területfejlesztés kiemelt szerepet tölt be a kormányprogramban. Ennek egyik legfontosabb eleme a magyar vidék felzárkóztatása, valamint azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek hosszabb távon is vonzóvá tehetik a vidéki településeken való életet.

Ebben meghatározó szerepet szánnak a Szent István Vidékfejlesztési Programnak, amely a vidéki életminőség javítására és a települések népességmegtartó erejének növelésére összpontosít. A program sikeres végrehajtása az új államtitkár egyik legfontosabb feladata lesz.

Lőrincz Viktória a bejegyzés végén eredményes munkát kívánt Szabó Tibornak a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban.

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