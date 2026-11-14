Új államtitkárt neveztek ki, fontos feladatot kapott a vidékfejlesztésben

Új államtitkár került a Vidék- és Területfejlesztési Államtitkárság élére. Szabó Tibor kinevezését Lőrincz Viktória jelentette be Facebook-oldalán, ahol az új vezető szakmai múltját és a rá váró legfontosabb feladatokat is ismertette.
Szabó Tibor több mint húsz éve foglalkozik vidékfejlesztéssel, államtitkári kinevezése előtt az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottságát vezette.
Az új pozícióban a kormány vidékfejlesztési céljainak megvalósításáért dolgozhat, különös tekintettel a vidéki térségek felzárkóztatására és a helyi közösségek megerősítésére.
Lőrincz Viktória bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a területfejlesztés kiemelt szerepet tölt be a kormányprogramban. Ennek egyik legfontosabb eleme a magyar vidék felzárkóztatása, valamint azoknak a feltételeknek a megteremtése, amelyek hosszabb távon is vonzóvá tehetik a vidéki településeken való életet.
Ebben meghatározó szerepet szánnak a Szent István Vidékfejlesztési Programnak, amely a vidéki életminőség javítására és a települések népességmegtartó erejének növelésére összpontosít. A program sikeres végrehajtása az új államtitkár egyik legfontosabb feladata lesz.
Lőrincz Viktória a bejegyzés végén eredményes munkát kívánt Szabó Tibornak a Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban.
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