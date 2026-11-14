Új korszakot jelentett be az Egészségügyi Minisztérium: változás jön a cukorbetegek kezelésében

Az Egészségügyi Minisztérium a közösségi médiában közölte, hogy jelentős változások jönnek a betegek eddigi kezelésében, számos korlátot eltörölve.

A kormányzati kommunikáció szerint 2027-től megszüntetik a korszerű inzulinokhoz való hozzáférés korlátozásai, ezt a diabétesz világnapja alkalmából jelentették be. Azt írták, hogy korábban a korszerű analóg inzulinok társadalombiztosítási támogatással történő rendelésének korlátjai voltak, de ennek véget vetnek.

Az intézkedés célja, hogy a cukorbetegek egyszerűbben és szélesebb körben férhessenek hozzá a számukra legmegfelelőbb, modern kezelésekhez

– írják.

Hozzáteszik, hogy ezek az eszközök olyan megoldást jelenthetnek, hogy a cukorbetegséggel küzdők szervezetében a hagyományos humán inzulinokhoz képest hatásuk jobban igazodhat a szervezet természetes inzulinszükségletéhez. Ez kiszámíthatóbb vércukorszintet, kisebb hipoglikémiáskockázatot és rugalmasabb életvitelt biztosíthat.

2027-től a betegek korlátozás nélkül válthatnak humán inzulinról analóg inzulinra, ez az újonnan diagnosztizáltakat is érinteni fogja.

100 százalékos társadalombiztosítási támogatás lesz, vagyis a betegek által fizetendő térítési díj a humán inzulinokéval azonos lesz.

A lépés kiemelt célja, hogy a cukorbetegség kezelésében a terápiaválasztást elsősorban a betegek egészségi állapota és az orvosszakmai szempontok határozzák meg, ne pedig a finanszírozási korlátozások.

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