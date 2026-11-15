Bódis Kriszta a 2027-es béremelésekről: kompromisszumos megoldás született, de elindult a rendszer átalakítása

A szakpolitikus interjújában kifejtette legfőbb feladatát, amely az, hogy kabinetjével és a társadalom széles körű bevonásával új alapokra helyezze a magyar társadalompolitikát. Szemlélete szerint ez nem csupán szociális segélyezést jelent, hanem olyan értékalapú társadalomformálást is, amelyben az oktatás, az egészségügy és a lakhatás nem egymástól független területekként működnek, hanem közös célokat szolgálnak. Elmondása szerint Magyar Péter miniszterelnök azután ismerte fel ennek a hosszú távú, rendszerszintű gondolkodásnak a jelentőségét, hogy szembesítette a vidéki Magyarország magára hagyatottságával és mély szegénységével.

A cél most az, hogy a civil szférában, a Van Helyed Alapítványnál már bizonyított, egymásra épülő szolgáltatási logikát a kormányzati munkába is átemeljék

- hangsúlyozta Bódis Kriszta.

A stratégiai munka egyik legfontosabb sarokpontja a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklus előkészítése. A korábbi gyakorlattal ellentétben – amikor a lehívható források és a politikai érdekek diktálták a célokat – most először a valós társadalmi szükségleteket mérik fel, és ezekhez igazítják a szakpolitikai döntéseket - magyarázta Bódis Kriszta. Elmondása szerint jelenleg is zajlik a korábbi felzárkóztatási források és programok, például a Felzárkózó települések (Fete) program átvilágítása,

az eddigi vizsgálatok alapján pedig az látszik, hogy az Orbán-kormány idején elköltött közpénzek ellenére a szegregáció és a társadalmi egyenlőtlenség sok helyen tovább mélyült.

Éppen ezért Bódis Kriszta szerint a jövőben egy intelligens, integrált irányítási platformon keresztül, a valódi társadalmi igényekre reagálva osztanák el az uniós és hazai támogatásokat.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy az ágazatközi együttműködések a gyakorlatban is elindultak.

Ennek eredményeként sikerült gyorsan reagálni a kórházban hagyott csecsemők krízisére, amelynek kezelésére az egészségügyi, a szociális és a gyermekügyi tárca közös beavatkozási tervet dolgozott ki, a kormány pedig biztosította hozzá a szükséges költségvetési forrásokat.

Hasonlóan komplex megközelítést igényel a budapesti közbiztonság és az utcai krízisek – a hajléktalanság, a szerhasználat és a pszichiátriai esetek – kezelése. Egy nemrég tesztelt kísérleti program keretében szociális munkásból, egészségügyi szakemberből és rendőrből álló mobil csapatok mérték fel a rászorulók igényeit a terepen. Bár a kezdeményezést a sajtó és a politikai ellenfelek részéről is érték támadások, a módszer sikeresnek bizonyult, mivel a rászorulókat sikerült megfelelő ellátóhelyekre juttatni. A tél közeledtével kiemelt feladat olyan új, alacsony küszöbű befogadó intézmények létrehozása, amelyek komplex szolgáltatásokkal képesek kezelni az utcán élők sokrétű problémáit.

Az eredmények ellenére a rendszerszintű változások nagy akadálya ugyanakkor a megörökölt gazdasági helyzet

- hangsúlyozta az interjú során a kormánybiztos. Mivel ugyanis az előző kormányzat lényegében üres államkasszát hagyott hátra, a 2027-es költségvetés a vártnál jóval szűkösebb mozgásteret biztosít. Emiatt a szociális szféra dolgozóinak ígért nagymértékű béremelés sem valósulhatott meg teljes egészében. A kormánybiztos a 2027-es költségvetésben javasolt változtatásokat kompromisszumos, egyensúlyi megoldásnak tekinti, amelyben a részben elmaradó bérrendezést adócsökkentéssel és a családi pótlék megduplázásával igyekeznek ellensúlyozni. "A jelenlegi intézkedések egy négyéves kormányprogram első lépéseit jelentik, amelynek célja a gazdaság talpra állítása, és ezen keresztül a bérek, valamint a megélhetési feltételek érdemi javítása" - zárta interjúját a politikus.

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