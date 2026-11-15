Évtizedek óta nem látott jelenség terjed a munkaerőpiacon – A fiatalok és a karrierépítők járhatnak a legrosszabbul

Az Egyesült Államokban az új munkaerő-felvételek, a felmondások és a munkahelyváltások aránya – a világjárvány időszakát leszámítva – tíz éve nem látott mélypont közelében ragadt be. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is, ahol a negyedévente állást váltók aránya alig haladja meg a 2008-as globális pénzügyi válság utáni mélypontot.
Ez a fajta mobilitási hiány különösen azért aggasztó, mert mindkét országban hagyományosan a rugalmas munkaerőpiacot tartották a gazdasági erő egyik fő forrásának
- áll a Financial Times elemzésében.
A szakértők szerint a vámokkal, a mesterséges intelligencia térnyerésével és az általános gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságok miatt a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt kerülik a kockázatot, amihez a bevándorlási politikák szigorítása is hozzájárulhatott.
Claudia Sahm, a Fed korábbi közgazdásza arra figyelmeztetett, hogy különösen az Egyesült Államokban a szakmai előrelépés és a magasabb fizetés kivívásának legfőbb eszköze a munkahelyváltás.
Éppen ezért ha kevés a betöltetlen álláshely, a pályakezdő fiatalok nem tudnak elhelyezkedni vagy megfelelően kamatoztatni a tudásukat, ami fokozatosan, de tartósan aláássa a termelékenységet.
Az amerikai és a brit jegybank döntéshozói egyaránt szokatlannak tartják ezt a lemerevedést egy olyan időszakban, amikor a gazdasági aktivitás ellenálló, a munkanélküliség pedig viszonylag alacsony. Christopher Waller, a Fed kormányzója egy múlt heti londoni konferencián egy kórházi beteg állapotához hasonlította az amerikai munkaerőpiac látszólagos stabilitását. Kiemelte, hogy
korábban éppen a magas fluktuáció alapozta meg az amerikai gazdaság európai társaihoz viszonyított kiemelkedő teljesítményét, a mostani helyzet azonban veszélyezteti a reálbérek emelkedését.
Clare Lombardelli, a Bank of England monetáris politikáért felelős alelnöke osztotta ezen aggodalmakat, hangsúlyozva, hogy az alacsony fokozatban ragadt brit munkaerőpiac kevésbé hatékonyan irányítja az embereket az új lehetőségek felé. A szakember véleménye szerint
ez nemcsak a termelékenységet gyengíti, de a mesterséges intelligenciához való alkalmazkodást is nehezíti.
A problémát súlyosbítja a kereslet és a kínálat szerkezeti eltérése is, ugyanis miközben a betöltetlen álláshelyek bizonyos ágazatokban – például az egészségügyben – összpontosulnak, az álláskeresők szakképzettsége gyakran nem felel meg az új elvárásoknak.
A munkaerőpiaci mobilitás csökkenése ugyanakkor egy már az 1980-as évek óta tartó folyamat része, amelyet a társadalom elöregedése és a magasabb iskolai végzettség is hajt. Az idősebb munkavállalók és a diplomások ugyanis jellemzően ritkábban váltanak munkahelyet, mivel előbbiek már megtalálták a számukra megfelelő állást és több veszítenivalójuk van, így nehezebben is költöznek új területre. Az OECD egyik elemzése emellett rámutatott arra is, hogy a vállalatok egyre gyakrabban alkalmaznak versenytilalmi záradékokat a munkaszerződésekben, a minimálbérek emelkedése pedig szintén mérsékelheti a munkahelyváltási kedvet.
A párizsi székhelyű szervezet és az Európai Központi Bank (EKB) elemzései szerint ez a fajta alacsony dinamizmus a felelős azért is, hogy Európa lemaradt a csúcstechnológiai ágazatokban az Egyesült Államok mögött. Stéphane Carcillo, az OECD munkaügyi és jövedelmi osztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a termelékenység növekedéséhez a meglévő vállalatok átalakítására és az induló innovatív cégek, vagyis a startupok növekedésére van szükség, ami viszont teljes mértékben a munkaerő hatékony átcsoportosításának képességén múlik.
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