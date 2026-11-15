Fordulat az időjárásban: a ciklon elvonulása után fagyos reggelre ébredtünk Magyarországon

Szinte az egész országban fagyott vasárnapra virradóra, a leghidegebbet az északi völgyekben mérték. A nap folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 12 fok körül alakul - közölte a HungaroMet.

A Charles ciklon elvonulása után száraz és hideg levegő áramlott a térségünk fölé, ami már szombaton is zavartalan napsütést eredményezett. Éjszaka szintén derült maradt az ég, vasárnap reggelre pedig csak elvétve képződött köd. A tiszta égbolt és a szélcsend hatására az ország túlnyomó részén fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, így az országos átlag négy fokkal maradt el a november közepén megszokottól.

A legalacsonyabb értéket az északi völgyekben regisztrálták, Lénárddarócon például mínusz 7,6 fokig hűlt le a levegő.

A HungaroMet vasárnap estig szóló előrejelzése szerint napközben délnyugat felől fátyolfelhőzet húzódik fölénk, amely a keleti országrészben meg is vastagodhat. Bár csapadék nem valószínű, a felhősödés mellett általában mindenhol számítani lehet néhány órás napsütésre. A délkeleti szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul, késő estére pedig 0 és 7 fok közé hűl le a levegő.

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