Hamarosan tömegesen lejárnak a személyik Magyarországon: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Bankmonitor Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka

Holdblog Venni vagy bérelni kell most a lakást? Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

Holdblog Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá

RSM Blog Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu

GDPR Amikor a chatbot lebuktat... A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Grandio Blog Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere? A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö

Holdblog Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto