Hamarosan tömegesen lejárnak a személyik Magyarországon: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A hivatalos tájékoztatás szerint ezek
a hagyományos személyazonosító okmányok december 31-én járnak le.
Az új dokumentumok igénylésével és az ügyintézés menetével kapcsolatban a kormányzati közlemény kiemeli, hogy
az okmányok cseréje az ország bármely kormányablakában kezdeményezhető 2026. december 31-ig.
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