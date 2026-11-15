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Hamarosan tömegesen lejárnak a személyik Magyarországon: itt vannak a legfontosabb tudnivalók
Gazdaság

Hamarosan tömegesen lejárnak a személyik Magyarországon: itt vannak a legfontosabb tudnivalók

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Érvényességüket vesztik a régi, könyvformátumú személyi igazolványok – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Magyarország Kormánya.

A hivatalos tájékoztatás szerint ezek

a hagyományos személyazonosító okmányok december 31-én járnak le.

Az új dokumentumok igénylésével és az ügyintézés menetével kapcsolatban a kormányzati közlemény kiemeli, hogy

az okmányok cseréje az ország bármely kormányablakában kezdeményezhető 2026. december 31-ig.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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