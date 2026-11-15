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Hegedűs Zsolt: 176 új mentőautót szerez be a kormány, megkezdődik a mentőállomások felújítása is
Gazdaság

Hegedűs Zsolt: 176 új mentőautót szerez be a kormány, megkezdődik a mentőállomások felújítása is

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A 2027-es költségvetésből összesen közel 20 milliárd forintot fordítanak az Országos Mentőszolgálat járműparkjának megújítására és az állomások korszerűsítésére – közölte Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
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A tárcavezető az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentésirányítási központjában tett látogatása kapcsán hangsúlyozta az ott dolgozók kritikus szerepét. Mint kifejtette, a munkatársak a mentőegységek megérkezéséig telefonon keresztül nyújtanak életmentő segítséget a bejelentőknek, legyen szó újraélesztésről, vérzéscsillapításról vagy váratlan otthoni szülésről.

Ez a felelősségteljes terület azonban jelenleg munkaerőhiánnyal küzd, így új szakemberek bevonására van szükség.

"A szakdolgozói béremelés természetesen a mentőszolgálat dolgozóit is érinti, és bízom benne, hogy ez a lépés egyre több fiatalt ösztönöz arra, hogy ezt a szép hivatást válassza" – emelte ki a miniszter.

Az egészségügyi miniszter az OMSZ főigazgatójával a munkakörülmények javításáról és az eszközpark állapotáról is egyeztetett. A jelenlegi adatok szerint sürgős beavatkozásra van szükség, mivel a cserére szoruló mentőautók kora meghaladja a 13 évet, futásteljesítményük pedig átlagosan eléri a 400 ezer kilométert. Az ingatlanállomány szintén leromlott állapotban van, ugyanis 121 mentőállomás csak korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas a feladatok ellátására, 93 telephelyen pedig a külön női öltöző is hiányzik.

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A fennálló infrastrukturális problémák orvoslására a kormány jelentős forrásokat különít el a 2027-es központi költségvetésben.

A tervek szerint 14 milliárd forintból 176 új mentőautót szereznek be, további 5,4 milliárd forintból pedig megkezdődik a mentőállomások felújítása.

A gyors segítséghez ugyanis a professzionális irányítás mellett megbízható járművekre és emberibb munkakörülményekre is szükség van

– zárta bejegyzését Hegedűs Zsolt.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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