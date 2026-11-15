Kármán András: 123 milliárd forintos csomag érkezik a magyar nyugdíjasoknak

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy már az idei évben bevezették az iskolakezdési támogatást, valamint csökkentették a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa áfáját. A jövő évi büdzsé tervezete ezt az irányt folytatva a legalacsonyabb nyugdíjak rendezésére fókuszál.

Az intézkedéscsomag értelmében

a 2008 óta változatlan, jelenleg 28 500 forintos öregségi nyugdíjminimum összegét 120 ezer forintra emelik.

Emellett sávosan növekednek a kisnyugdíjak, továbbá emelkedik az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása és az időskorúak járadéka is.

Ezek az emelések 700 ezer embert érintenek, akik így összességében 123 milliárd forinttal többet fognak kapni

– hangsúlyozta a várható költségvetési hatásokat a pénzügyminiszter.

A törvényjavaslat másik hangsúlyos eleme a nyugdíjas SZÉP-kártya első ütemének elindítása. Az új juttatási forma a nyugdíjasok 97 százalékát, azaz több mint kétmillió idős embert érint, mivel minden 500 ezer forint alatti nyugellátásban részesülő jogosult lesz rá. A kártyára érkező támogatás mértékéről és felhasználási köréről a miniszter kifejtette, hogy

250 ezer forintos nyugdíj alatt 2027-ben 50 000 forint, afölött 25 000 forint juttatás jár, amit szabadon lehet élelmiszerre, gyógyszerre, pihenésre is használni.

Kármán András bejegyzésében hozzátette, hogy a kormányzat a felesleges és túlárazott beruházások helyett a közvetlenül a lakosságot szolgáló intézkedésekre kívánja fordítani a költségvetési forrásokat.

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