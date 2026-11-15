Kiadták a figyelmeztetést: egyhetes rendőrségi akció indul a hazai utakon

A közúti áru- és személyszállítást érintő, ROADPOL Truck & Bus elnevezésű nemzetközi akció részeként

A rendőrök fokozott jelenlétre készülnek a hazai utakon.

A tájékoztatás szerint az egyhetes kampányban "a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok vezetési és pihenőidejét, a veszélyesáru-szállítás szabályait, valamint a közlekedésben való részvétel jogszerűségét" is vizsgálják az egyenruhások.

A hatóság a fokozott ellenőrzések kapcsán az előírások betartására és a felelős közlekedésre kérte az érintett járművezetőket.

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