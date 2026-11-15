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Kiadták a legfrissebb előrejelzést: több hullámban érkezik a csapadék Magyarországra
Gazdaság

Kiadták a legfrissebb előrejelzést: több hullámban érkezik a csapadék Magyarországra

Portfolio
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A hétvégi nyugodt időjárást követően a jövő héten változékony, csapadékos időre kell készülni, amelyet több hullámban érkező frontok alakítanak – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-videójában.

A hét első felében érkező frontok a hőmérsékletben ugyan nem hoznak lényeges változást, azonban több hullámban szállítanak nedves levegőt a térségünkbe, emiatt többfelé várható eső és záporeső.

Összességében felhős időre és ezáltal fagymentes éjszakákra, nagyrészt enyhébb nappalokra készülhetünk

– hangsúlyozta a HungaroMet.

A hét második felében némileg mérséklődik a csapadékhajlam, de elszórtan még ekkor is számítani kell esőre. A valószínűségi előrejelzések alapján "hazánk döntő részén van esély számottevő mennyiségű csapadékra, a legtöbb a déli, délkeleti vármegyékben hullhat".

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BUDAPEST előrejelzés
Másik település
15
vasárnap
Borult
6°C
-2°C
0.6 mm
16
hétfő
Borult
7°C
3°C
0.8 mm
17
kedd
Borult
12°C
3°C
2.2 mm
18
szerda
Eső
13°C
8°C
1 mm
19
csütörtök
Kissé felhős
12°C
5°C
0.2 mm
20
péntek
Derült
11°C
5°C
0 mm
21
szombat
Közepesen felhős, párás
9°C
3°C
0 mm
22
vasárnap
Közepesen felhős
7°C
-1°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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