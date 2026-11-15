Kiadták a legfrissebb előrejelzést: több hullámban érkezik a csapadék Magyarországra

A hét első felében érkező frontok a hőmérsékletben ugyan nem hoznak lényeges változást, azonban több hullámban szállítanak nedves levegőt a térségünkbe, emiatt többfelé várható eső és záporeső.

Összességében felhős időre és ezáltal fagymentes éjszakákra, nagyrészt enyhébb nappalokra készülhetünk

– hangsúlyozta a HungaroMet.

A hét második felében némileg mérséklődik a csapadékhajlam, de elszórtan még ekkor is számítani kell esőre. A valószínűségi előrejelzések alapján "hazánk döntő részén van esély számottevő mennyiségű csapadékra, a legtöbb a déli, délkeleti vármegyékben hullhat".

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