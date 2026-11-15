Krugman: ha kipukkad az AI-lufi, szinte biztos a recesszió, és a kilábalás lassú lesz

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Paul Krugman Nobel-emlékdíjas közgazdász szerint ha az AI-beruházási boom buborék, és az hamarosan kipukkad, abból szinte biztosan recesszió lesz. A visszaesés mélysége bizonytalan, de Krugman inkább azt tartja valószínűnek, hogy súlyosabb lesz, mint a 90-es évek végi technológiai boomot lezáró lassulás. Még ha rövid és sekély is lesz, a történelmi tapasztalatok szerint a kilábalás fájdalmasan lassú, a munkanélküliség pedig évekig a válság előtti szint felett maradhat.

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Buborék-e az AI? Krugman feltételes kérdést tesz fel

Az AI-hoz kötődő beruházások, különösen az adatközpontok építése, sokak szerint fenntarthatatlan ütemben nőnek. Krugman november 8-i, a Substacken megjelent elemzésében elismeri, hogy a mesterséges intelligencia figyelemre méltó technológia, amely nagy gazdasági hasznot hozhat, még ha ez az adatokban egyelőre nem is látszik egyértelműen. Kérdéses viszont, hogy

a hatalmas összegeket elköltő cégek meg tudják-e szerezni ebből a haszonból azt a részt, amely megtérítené a ráfordításaikat.

Ha a szkeptikusoknak igazuk van, Krugman szerint eljön az mesterséges intelligencia „prérifarkas-pillanata”. A kengyelfutó gyalogkakukk című sorozatból ismert rajzfilmfigura a szakadék szélén is fut tovább, amíg le nem néz. Az AI-cégeket támogató befektetők és hitelezők ugyanígy ráeszmélnek, hogy a semmi fölött lebegnek, és a boom összeomlik. Ilyen hirtelen leszámolás a múltban sokszor volt, így a 2000-es dotkom-buborék, majd néhány évvel később a lakáspiaci buborék kipukkanásakor.

Krugman szerint az utóbbi hetekben egyre több jele van az idegességnek. A hiperskálázók (a nagy felhő- és adatközpont-üzemeltetők) részvényei 27%-kal estek a csúcshoz képest, az AI-cégek kötvényeinek nemteljesítési kockázata elleni biztosítás költsége pedig sokkal drágább lett. Hogy ez valódi fordulópont-e, azt nem lehet tudni, de a hangulat határozottan megváltozott.

Krugman nem foglal állást abban az örökzöld vitában, hogy az AI vajon tényleg buborék-e. Feltételes kérdést vizsgál: ha az, és a buborék kipukkad vagy hamarosan kipukkad, milyen gazdasági következményekkel kell számolni? Erre bőven van történelmi tapasztalat. A mesterségs intelligencia új technológia, de a kipukkadt buborékok több mint egy évszázada visszatérő jelenségei a gazdaságnak, utóhatásaikról pedig sokat tudunk.

Ki mondja meg, mi a recesszió?

A közkeletű szabály szerint recesszió akkor van, ha a reál-GDP két egymást követő negyedévben csökken. Krugman emlékeztet, hogy ez nem igaz. Hivatalosan az minősül recessziónak, amit az amerikai NBER (National Bureau of Economic Research) független Üzleti Ciklusokat Datáló Bizottsága annak nyilvánít. Ez tautologikusan hangzik, de a bizottság közzétette a szempontjait: recesszió a gazdasági aktivitás jelentős, a gazdaság egészére kiterjedő, néhány hónapnál tovább tartó csökkenése. A meghatározás nem tökéletesen éles. A nagy, de rövid, vagy a kicsi, de elhúzódó visszaesésről a bizottság mérlegelve dönt, ám a döntései ritkán váltanak ki komoly vitát.

Az elmúlt 60 évben hivatalosan nyolc recesszió volt:

Modern recessziós időszakok Kezdet Vége Hossz (hónap)* 1969. december 1970. november 11 1973. november 1975. március 16 1980. január 1980. július 6 1981. július 1982. november 16 1990. július 1991. március 8 2001. március 2001. november 8 2007. december 2009. június 18 2020. február 2020. április 2 Forrás: NBER, Paul Krugman, Portfolio *A hossz a Portfolio számítása a kezdő és záró hónapból. A negyedéves jelöléseket (pl. 2019Q4) nem vettük át.

(A közgazdászok az 1980-as és az 1981–82-es egymást követő visszaesést gyakran egyetlen eseménynek tekintik, a 2020-as, két hónapos zuhanás pedig – amely a Covid miatti átmeneti lezárásokról szólt – egyedi eset. Ezért általában hat modern recesszióról beszélünk.)

Mindegyik recesszió más, de ez a hat két csoportba osztható, és ezt nem annyira a visszaesés mélysége, mint a kilábalás sebessége határozza meg. A kilábalást Krugman a gazdaság állapotának egyik gyakran használt mérőszámával szemlélteti, a 25–54 évesek foglalkoztatási rátájával, vagyis a legaktívabb korú felnőttek foglalkoztatott hányadával.

A mutató azért is kedvelt, mert a 25–54 évesek körében a nyugdíjba vonulás és a tanulmányok kevésbé torzítják az arányt, mint a teljes felnőtt népességnél.

Az első három recesszió – az 1969–70-es „Nixon-recesszió”, az 1973–75-ös „Ford-recesszió” és az 1980–82-es, szigorú pénzpolitika okozta „Volcker-recesszió” – után a foglalkoztatás gyorsan visszapattant. A közgazdászok szóhasználatával ezek V-alakú recessziók voltak, a mélypont éles csúcs. Az 1980-as évek közepétől azonban a kilábalások vontatottak lettek.

Krugman szerint a Reagan utáni recessziók mindegyike után a foglalkoztatási ráta még hónapokig csökkent a recesszió vége után, és amikor emelkedni kezdett, lassan tette, mintha vonakodva.

A három viszonylag enyhe recesszió összevetése jól mutatja a különbséget. A Nixon-recesszió (1970 novemberében ért véget) utáni kilábalás gyors volt, 1972 őszére a gazdaságot már fellendülőnek érzékelték. Az 1990–91-es recesszió után gyenge és lassú volt a felélénkülés. Hivatalosan 1991 márciusában kezdődött, de csak jóval később érződött annak. A dotkom-recesszió utáni ütem még rosszabb volt, mert a hivatalos vég után évekig tartó „jobless recovery” következett, amikor a GDP nőtt, a foglalkoztatási ráta viszont tovább csökkent.

Miért voltak gyorsabbak a régi kilábalások?

A különbség a recessziók okában gyökerezik, ez pedig a monetáris válasz hatékonyságát is megszabta. A hetvenes–nyolcvanas évek recesszióit többé-kevésbé a Fed szándékos, az infláció letörésére hozott szigorítása okozta. A jegybank ezt nem mondta ki nyíltan, de mindegyik esetben egyértelműen az inflációt fékezte, és mivel az időszak nagy részében nagyon magas volt, a kamatot is nagyon magasra emelte.

A magas kamat a beruházások visszafogásán keresztül szorította a gazdaságot, mindenekelőtt a legkamatérzékenyebb ágazatban, a lakásépítésben.

Megjegyzés: A szürke sávok ezen a grafikonon is az NBER-recessziókat jelölik.

A kamatszorítás nagyjából a felére csökkentette a lakásépítést. Ez multiplikátorhatással az egész gazdaságot érintette, mert

az építőipari jövedelmek csökkenése visszafogta a többi kiadást, ami újabb állásvesztéshez és további költségcsökkentéshez vezetett. Közben felhalmozódott az elfojtott lakáskereslet is.

Ennek felszabadításához elég volt, hogy a Fed abbahagyja a „büntetést”, vagyis lazítson a gyeplőn. Előbb a lakásépítés, utána a gazdaság többi része is vágtatni kezdett. A reál-GDP 1984 elejére évi 8,6%-kal nőtt. Ez volt a „Morning in America”, a babérokat Ronald Reagan aratta le, Krugman szerint azonban nem az ő érdeme volt.

Az 1980-as évek óta az infláció jóval kisebb gond. A 2021–22-es rövid áremelkedési hullámot a Covid utáni ellátásilánc-zavarok okozták, és az ellátási láncok normalizálódásával elhalt, Fed által kiváltott recesszió nélkül. Miért jönnek mégis rendre recessziók? Krugman szerint azért, mert

újra meg újra túlzásba esik a magánszektor: a cégek megrészegülnek a lehetőségektől, a hitelezők pedig a józan mérték fölött kockáztatnak.

Az 1990–91-es recessziót, amelyet mára nagyrészt elfelejtettek, de akkor komoly dolognak számított, a kereskedelmi ingatlanok túlberuházása váltotta ki. Ezt a takarékszövetkezetek (savings and loan) féktelen hitelezése táplálta, miután az intézményeket nem sokkal korábban deregulálták, Krugman szerint végzetes következményekkel. A 2001-es recessziót a 90-es évek technológiai buborékának összeomlása okozta. A 2007–09-es, a nagy gazdasági világválság óta legsúlyosabb visszaesés mögött egy óriási lakáspiaci buborék állt, amelyet a gyakorlatilag szabályozatlan árnyékbankok hitelezése hajtott.

Ha pedig a közeljövőben recesszió jön, az az AI-ipar túlzásának lesz a következménye.

A szigorú monetáris politika okozta recessziónak könnyű véget vetni, a Fednek csak lazítania kell. Nehezebb a helyzet, ha a recesszió mögött az áll, hogy a vállalatok túlberuháztak, a hitelezők pedig túl nagy kockázatot vállaltak, és ez a túlfűtött időszak véget ért. Ilyenkor nem elég az elfojtott keresletet felszabadítani, a gazdaságpolitikának új keresletet kell találnia a korábbi fellendülést hajtó kiadások hirtelen kiesésének pótlására. Ha nem a magas kamat okozta a visszaesést, a kamatcsökkentéssel való élénkítést régóta a „pushing on a string” (szó szerint: zsinór tolása) hasonlattal illetik. Krugman szerint a hasonlat túloz, mert az alacsony kamat ilyenkor is élénkítheti a gazdaságot, a hatékonysága azonban általában korlátozott.

Az AI-sokk nagyobb lehet, mint a dotkom utáni

Jared Bernstein és Ryan Cummings nemrég megjelent véleménycikke szerint az AI-buborék kipukkadása nagyobb kárt okozna, mint a dotkom-buboréké, amelyet ők „viszonylag enyhének” neveznek. Krugman szerint valószínűleg igazuk van, néhány fenntartással. Az érvelés két mennyiségi megfigyelésre épül.

Az első a technológiai beruházások GDP-aránya, amely ezúttal lényegesen nagyobb, mint a 90-es években. A Portfolio grafikonja a FRED legfrissebb, 2026 harmadik negyedévéig tartó BEA-adataira épül. Eszerint az információfeldolgozó berendezésekre és szoftverre fordított magánberuházások a GDP 5,35%-át tették ki, a dotkom-csúcs idején látott, nagyjából 4,5% fölött.

Az ábra nem közvetlenül az AI-beruházásokat méri, hanem a szélesebb technológiai beruházási ciklust közelíti: az információfeldolgozó berendezésekre és szoftverre fordított magánberuházásokat viszonyítja a nominális GDP-hez.

A második megfigyelés a részvénypiaci értékeltség, szintén a GDP arányában. Krugman szerint ez is sokkal nagyobbat emelkedett, mint a dotkom-korszakban. Az AI-cégek magas értékeltsége miatt a bizalom elvesztése hatalmas tőkeveszteséget okozna, a vagyon hirtelen csökkenése pedig valószínűleg élesen visszafogná a fogyasztást.

Krugman két fenntartást fűz ehhez. A mesterségesintelligencia-beruházások nagy része importált berendezésekre, főleg ázsiai gyártású félvezetőkre ment, ezért

egy összeomlás súlya jelentős részben Dél-Koreát és Tajvant sújtaná, nem az amerikai gazdaságot.

Az is lehet, hogy a befektetők a kipukkadás után nem készpénzbe menekülnek, hanem más részvényekbe csoportosítják át a pénzüket. Ekkor a technológiai részvények zuhanását más papírok emelkedése ellensúlyozná, ami mérsékelné a vagyonvesztést és a recesszió mélységét. A dotkom-buboréknál azonban ez nem így történt, mert a technológiai részvények zuhanását nem ellensúlyozta más részvények emelkedése, a teljes részvénypiaci kapitalizáció a GDP arányában 50%-kal esett.

További aggály, hogy az AI-hoz kötődő cégek az elmúlt évben óriási adósságot halmoztak fel, a kötvénybefektetők pedig egyre idegesebbek némelyik cég törlesztési képessége miatt, Krugman szerint főleg, de nem kizárólag a CoreWeave és az Oracle esetében.

Ez kellemetlen emlékeket idéz a lakáspiaci buborék kipukkadása utáni pénzügyi káoszból. Krugmannak egyelőre nincs határozott véleménye arról, mennyire súlyosak ezek a pénzügyi kockázatok, azt ígéri, a témára később visszatér.

Bernstein és Cummings becslése szerint

az AI-buborék kipukkadása háromszor akkora negatív sokkot jelentene a gazdaságnak, mint a dotkomé.

Krugman szerint ezt a becslést a bizonytalanságok ellenére komolyan kell venni. Szerinte mindenesetre nagyon valószínű, hogy egy AI-összeomlás legalább olyan rossz lenne, mint a dotkomé. Tévedésnek tartja azt a közkeletű nézetet is, hogy a dotkom-válság makrogazdasági szempontból jelentéktelen volt. A 2001-es recesszió sekély volt, de a foglalkoztatás évekig gyenge maradt.

Kisebb monetáris mozgástér, nehezebb fiskális válasz

A Fed a gazdaság első védelmi vonala, a lassulásra a rövid kamatok csökkentésével reagál, ami támogatja a fogyasztást és a vállalati beruházást. Krugman szerint ez nagyon hatékony válasz az olyan recessziókra, amelyeket maga a Fed idézett elő, amikor az infláció letörését célozta, kevésbé hatékony viszont, ha a baj a magánszektor túlberuházása és túlzott hitelezése, ami az AI-beruházásokra egyértelműen igaz.

A Fednek ráadásul jóval kisebb a mozgástere, mint az előző technológiai boom végén.

Amikor az IT-buborék kipukkadt, a federal funds rate 6,5% volt, amit a Fed végül 1%-ra vágott, vagyis 5,5 százalékpontot lazított. Krugman szerint a mostani szint mindössze 4%. A FRED legfrissebb adata szerint az effektív alapkamat 2026 októberében 3,88% volt, így a 2001-esnél jóval kisebb lazításra van mód.

Nagyobb sokk esetén ráadásul a kamat nem csökkenthető nulla alá, a nulla pedig nem biztos, hogy elég lenne a teljes foglalkoztatottság helyreállításához.

Elvileg a fiskális élénkítés is használható lenne, de az politikailag jóval nehezebb.

Krugman szerint a politikai ellenállás volt a fő oka annak, hogy az Obama-kormány 2009-es csomagja, bár segített, a gazdaság igényeihez képest nagyon alulméretezett volt, ami már akkor is látszott. További élénkítésre 2010 után, miután a republikánusok megszerezték a képviselőház irányítását, nem volt lehetőség, a költségvetési politika pedig szigorúvá vált. A munkanélküliség csak 2015-re ért vissza a válság előtti szintre.

A következő két évre Krugman reménytelennek tartja a fiskális élénkítést, mert ahhoz Donald Trump és egy demokrata Kongresszus megállapodására lenne szükség, ő pedig nem tartja ezt valószínűnek. Szerinte 2029 januárja után valószínűbb, hogy a demokraták irányítják majd a Kongresszust és a Fehér Házat is, így lehetőségük lenne erős élénkítésre. Csakhogy akkor már nehéz költségvetési helyzettel szembesülnének.

Krugman szerint részben a Covid alatti kiadások, de nagyobbrészt Trump One Big Beautiful Bill törvénye miatt az Egyesült Államok államadóssága a GDP-hez mérten magas, és nagy költségvetési hiánnyal működik. Úgy véli, az állam még teljes foglalkoztatottság mellett sem szed be elég adót a jelenlegi kiadásai fedezésére. Ha egy jövőbeli kormányzatnak jelentős élénkítésre lenne szüksége egy AI-összeomlás után, gondok lehetnek a piacokkal, amelyek úgy látják, hogy az állam már nem gazdálkodik felelősen.

Krugman saját bevallása szerint régóta a költségvetési hiányt kevésbé féltő „galambok” közé tartozik, mégis elismeri, hogy még őt is aggasztja, ha a mostani helyzetből újabb, nagy deficitnövelő kiadások indulnának. Vannak ötletei arra, hogyan lehetne összeegyeztetni a gazdaság hatékony támogatását a költségvetési felelősséggel, de ezeket még nem tartja kellően kidolgozottnak. Annyit elárul, hogy ehhez kreatív és merész gazdaságpolitikára lenne szükség.

Szinte biztos recesszió, lassú kilábalás

Krugman összegzése szerint ha az AI valóban buborék, és hamarosan kipukkad, az Egyesült Államoknak komoly gondja lesz. Az AI-összeomlás okozta recesszió nem feltétlenül lesz nagyon mély, de jó okkal feltételezhető, hogy a kilábalás lassú lesz. A munkaerőpiac a dotkom után is évekig szenvedett, miközben a GDP már nőtt.

Krugman gondolatmenete alapján AI-sokk esetén nem elég a GDP-t figyelni. Legalább ilyen fontos, hogy milyen gyorsan áll helyre a 25–54 évesek foglalkoztatási rátája.

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