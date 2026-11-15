Kulcsfontosságú lépés történt az orosz gázról való magyar leválás szempontjából

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Fontos mérföldkőhöz ért az orosz gázról való leválás szempontjából Magyarország számára is kulcsfontosságú Vertikális Gázfolyosó projekt, miután Szerbia és Észak-Macedónia is csatlakozott az együttműködéshez. Míg ugyanis jelenleg a gázfolyosó elsősorban a görög–bolgár–román útvonalon halad észak felé, addig a Transportgas Serbia és a NOMAGAS belépése egy teljesen új, párhuzamos szállítási utat nyit meg Magyarország felé. A nyugat-balkáni bővítésnek köszönhetően a vezetékrendszer hamarosan már nem csak Románia, hanem Szerbia felől is továbbíthat hazánkba alternatív forrásból származó földgázt, ami erősítheti a magyar energiaellátás biztonságát és az ország regionális tranzitszerepét, miközben az árkockázatokat mérsékelheti.

Szerbia és Észak-Macedónia, illetve gázszállító vállalataik (a Transportgas Serbia és a NOMAGAS) szeptemberben kapcsolódtak be a regionális gázkezdeményezésbe, amikor Thesszalonikiben együttműködési megállapodást kötöttek a részt vevő felekkel. A magyar FGSZ és a kezdeményezésben részt vevő rendszerüzemeltetők (TSO-k) hivatalosan is üdvözölték észak-macedón és szerb társaik csatlakozását, amellyel a folyosó tovább terjeszkedik a Nyugat-Balkán térségébe.

Az együttműködési megállapodás értelmében a részt vevő TSO-k tovább erősítik az összehangolt együttműködést összekapcsolt gázszállító rendszereik fejlesztése és működtetése területén. Ennek fókuszában a meglévő infrastruktúra optimális kihasználása, a további infrastruktúra-fejlesztési igények azonosítása, a kétirányú szállítási lehetőségek fejlesztése, valamint a határkeresztező kapacitások bővítése áll. Emellett az együttműködés szabályozási, műszaki és kereskedelmi szinten is folytatódik azzal a céllal, hogy fokozza a Vertikális Gázfolyosó rugalmasságát, versenyképességét és piaci vonzerejét.

Bulgária, Görögország, Magyarország és Románia még 2016-ban állapodott meg a gázfolyosó megvalósításához szükséges infrastruktúra kiépítéséről, amely lehetővé teszi az érintett országok közötti kétirányú gázszállítást; Szlovákia, Ukrajna és Moldova 2024-ben csatlakozott a kezdeményezéshez.

A kezdeményezés lényege és célja, hogy délről észak felé (Görögországtól egészen Szlovákiáig és Ukrajnáig) kapcsolja össze a térség gázvezeték-rendszereit, ami jelentős változásokat eredményezhet Délkelet-Európa és Magyarország gázellátásában. A Vertikális Gázfolyosó tehát nem egyetlen új csővezeték, hanem meglévő rendszerek összekapcsolásából és bővítéséből áll össze.

A Vertikális Gázfolyosó és nyugat-balkáni bővítése mindenekelőtt forrás- és útvonal-diverzifikációt, valamint az ellátásbiztonság és a tranzitszerep erősödését hozhatja többek között Magyarországnak is, ami különösen lényeges szempont a tengerparttal nem rendelkező, az orosz gázról a 2027-es uniós határidőig leválni készülő országnak.

A projekt valódi hajtóerejét éppen az jelenti, hogy megvalósulásával lehetővé válik a nem orosz (főleg amerikai) LNG tömeges elérhetősége ebben a régióban is.

A Vertikális Gázfolyosó évi 5–8 milliárd köbméter LNG eljuttatására képes a régióban, ami kulcsfontosságú az orosz gázfüggőség csökkentésében.

A vezetékrendszer új gázforrásokat tehet elérhetővé Magyarország számára is, közvetlen hozzáférést biztosítva a görögországi cseppfolyósított földgáz (LNG) terminálokhoz, valamint az azeri, közép-ázsiai és román (fekete-tengeri) földgázforrásokhoz, mérsékelve az ország jelenlegi importforrásoknak való kitettségét, sebezhetőségét és energiafüggőségét.

Magyarország regionális tranzitszerepe is erősödhet azáltal, hogy a korábbiaknál több útvonalon és forrásból érkezhet földgáz az országba. A hazai rendszerüzemeltető, az FGSZ aktív részvételével Magyarország nemcsak célállomása, hanem fontos elosztó- és tranzitközpontja is lehet a délről Szlovákia és Ukrajna felé áramló gáznak, miután hazánk az elmúlt időszakban már gyakorlatilag regionális gázhubbá vált az infrastrukturális fejlesztések által is lehetővé tett többirányú beszerzéseknek, illetve jelentős importnak és tranzitnak köszönhetően.

Mindemellett a Vertikális Gázfolyosó nagyobb piaci rugalmasságot és versenyt is eredményez: azáltal, hogy több beszállító és szabadabb határkeresztező kapacitások jelennek meg a piacon, bővülhet a kínálat, ami középtávon mérsékelheti az árkockázatokat, és növeli a kereskedők mozgásterét.

Szerbia és Észak-Macedónia csatlakozása önmagában is kulcsfontosságú mozzanat a projektben; míg ugyanis jelenleg a gázfolyosó elsősorban a görög–bolgár–román útvonalon halad észak felé, addig a Transportgas Serbia és a NOMAGAS belépése egy teljesen új, párhuzamos szállítási utat nyit meg Magyarország felé.

A projekt megvalósítását valószínűleg a szerb politikai változások sem veszélyeztetik, mivel a gázfolyosó koncepciója összhangban áll a választásokat megnyerő Egyetemista Lista programjával.

Ha elkészülnek a két ország gyakorlati csatlakozásához szükséges, már zajló infrastrukturális fejlesztések - ami jelen állás szerint 2027-2028 körül várható -, a görög kikötőkbe érkező (jellemzően tengerentúli LNG) gáz Bulgária és Románia megkerülésével, közvetlenül Észak-Macedónián és Szerbián keresztül is eljuthat a magyar határra.

A közvetlen nyugat-balkáni útvonal kialakulása a tranzitkockázat mérséklődését és a díjverseny erősödését is ígéri Magyarországnak. A több párhuzamos útvonal megszünteti az egyes tranzitországok monopolhelyzetét, így Magyarország nincs kiszolgáltatva egyetlen szomszédos ország vezetékrendszerének, technikai szűk keresztmetszeteinek vagy váratlan tranzitdíj-emeléseinek.

A Vertikális Gázfolyosó nyugat-balkáni kiterjesztésének további kedvező következménye, hogy növeli a meglévő kapacitások kihasználtságát.

Magyarország és Szerbia között már eleve erős a gázvezeték-kapcsolat, miután a ma még csak orosz gázt szállító, az ukrajnai tranzitútvonal helyébe lépő Török Áramlat ebből az irányból éri el hazánkat; a nyugat-balkáni folyosó kiépülésével ezen az útvonalon a jövőben nemcsak orosz, hanem egyéb eredetű, nyugati és déli forrású gáz is nagy mennyiségben érkezhet a magyar piacra.

A gázfolyosó dél–észak irányú útvonala már most is működik, vagyis fizikailag és kereskedelmileg már jelenleg is képes görög LNG-termináloktól földgázt továbbítani Magyarországra, évi legfeljebb 2,8 milliárd köbméter mennyiségben, mert a szűk keresztmetszetek miatt aktuálisan ekkora a román-magyar interkonnektor maximális kapacitása. Ugyanakkor zajlanak a szűk keresztmetszetek feloldását célzó kapacitásbővítések is.

Az FGSZ és a román Transgaz fejlesztéseinek köszönhetően a csanádpalotai belépési kapacitás előbb 340 000 köbméter/órára (körülbelül évi 2,98 milliárd köbméter), majd a nemzetközi mérőállomás bővítésével (várhatóan 2028 őszétől) 500 000 köbméter/órára, azaz évi 4,38 milliárd köbméterre nőhet.

A projekt életképességét jelzi, hogy a Vertikális Gázfolyosó 2026 nyarán tartott éves kapacitásaukciói várakozáson felüli piaci érdeklődést hoztak.

A kereskedők a felkínált kapacitások több mint 45%-át lekötötték a következő négy gázévre. Az érdeklődés a magyar vonatkozású határpontokon is kiemelkedő volt, ami megerősíti a Vertikális Gázfolyosó stratégiai jelentőségét és arra utal, hogy a piaci szereplők egyre nagyobb mennyiségű földgázzal számolnak ebből az irányból a következő években (részben a Neptun Deep romániai gázmező kitermelésének megkezdésével).

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