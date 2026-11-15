Magyar Péter: a választások óta először kétnapos kihelyezett ülést tart a Tisza

A kormányfő tájékoztatása szerint a parlamenti munka hétfőn a megszokottól eltérően már reggel kilenc órakor kezdetét veszi, a plenáris ülés napirendjén pedig egy kiemelt gazdasági téma is szerepel. A héten kezdi tárgyalni az Országgyűlés a költségvetést – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Erről Kármán András pénzügyminiszter is posztolt a nap folyamán, kiemelve, hogy 123 milliárd forintos nyugdíjcsomag is szerepel a költségvetésben.
A törvényhozási feladatok mellett szerdán a kormány is összeül, hogy fajsúlyos kérdésekben határozzon.
A hét második felében, csütörtökön és pénteken a Tisza-frakció tart kétnapos kihelyezett ülést, amelyre a választások óta most először kerül sor.
Címlapkép forrása: EU
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