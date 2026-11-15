Megszólalt Unger Anna: nem állunk meg 6,5 milliárdnál - Újabb részletek derültek ki a Seszták-ügyben megtalált készpénzről

A sajtót bejárták azok a felvételek, amelyeken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt ásnak elő erdőben, mezőgazdasági épületekben, lakóingatlanokban és eldugott széfekben. A kérdésre, hogy ez Seszták Miklós pénze-e, Unger Anna, az NVVH elnöke azt válaszolta:

Nem tudjuk, hogy ez pontosan kinek a pénze. Ezt az összeget a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között a vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során találtuk meg és tároltuk el. Senkinek nincs rajta az óvodai jele, a nyomozás és az eljárás későbbi szakasza fogja eldönteni, hogy pontosan kié a vagyon.

Hozzátette, hogy az ingatlanok nem feltétlenül köthetők Seszták Miklós személyéhez vagy egy adott személyhez. "Megvoltak az információink, elmentünk a helyszínekre, megkerestük és megtaláltuk a pénzt" - mondta.

Ez egy hosszabb előkészületet igénylő és meglehetősen időigényes folyamat volt. A hivatal munkatársai csütörtökön reggel kezdték meg a tényleges nyomozati cselekményeket, és másnap este hét óra körül fejezték be a megszámolást. A nyomozók helyszínről helyszínre haladtak gépjárművel, ahogyan az ilyen eljárásokban szokásos, pontosan tudva, merre kell menniük.

A kérdésre, hogy a helyszínek valakinek a vallomásából derültek-e ki, esetleg vádalkut kötöttek-e valakivel, Unger kifejtette: "a nyomozóim pontosan tudták, hová kell menni. Ezen túlmenően nem kívánok érdemi információt megosztani arról, hogy milyen forrásból és hogyan jutottak adatokhoz a nyomozócsoport munkatársai. Minden ilyen részlet befolyásolná a további munkát, valamint a folyamatban lévő nyomozás eredményességét. A lényeg az, hogy a szakemberek tudták a helyszíneket, összeszedték, amit össze kellett szedni, elvitték, megszámolták, és a pénz jelenleg biztonságos helyen van".

Elmondta azt is, volt, ahol raktárépületben, széfben találták meg a készpénzt, és olyan helyszín is akadt, ahol egy madáretetőbe kellett benyúlni.

A munkatársaink pontosan tudták, mit és hol keresnek. Ezeket a felvételeket maguk a nyomozók készítették a munkavégzés közben, így nem egy profi videóstáb kísérte őket. A helyszíneket úgy kell elképzelni, ahogy a videókon látszódtak: raktárépületek és konkrét erdős területek.

A riporter kérdésére, hogy hogyan tudják majd bizonyítani, hogy kié ez a 6,5 milliárd forint, Unger kifejtette: "Ezt a nyomozati elnökhelyettesemre és a vádképviseleti elnökhelyettesemre bízom. Az ő feladatuk meghatározni azt a stratégiát, amellyel a nyomozást lezárják, vagy a vádiratban a bizonyítást lefolytatják a bíróság előtt. Nem lenne célszerű a nyilvánosság előtt részletezni a stratégiánkat, mert azzal az elkövetőket segítenénk. Felkészült szakembereink és kiváló csapatunk van, akik pontosan tudják, miként tálalják a bizonyítékokat és az érveket a bíróság előtt, amikor annak eljön az ideje".

Unger Anna hozzátette, hogy arról sincs információjuk, hogy ez a 6,5 milliárd forint a korábban feltételezett 9 milliárd része lenne. Ezt a két információt nem kívánta összekötni.

Rendelkezünk egy olyan információval, miszerint vélelmezhetően 9 milliárd forint volt abban a széfben, és most megtaláltunk 6,5 milliárdot. A hivatal egyelőre nem állítja tényként, hogy a két összeg között közvetlen összefüggés van.

A megtalált pénz a hivatal hatósági letéti számlájára került: a valutát, a dollárt és az eurót, a devizaszámlán, míg a több mint 5 milliárd forintot a forint letéti számlán helyezték el. Ez bűnügyi letétnek minősül, így jelenleg nem elkölthető.

Az elnök elárulta azt is, hogy

a kincstártól kapott tájékoztatás szerint egyben ennyi készpénzt még ők sem láttak.

Ez egy rendkívüli esemény volt a kincstár életében is, hiszen nem gyakran szállítanak be hozzájuk 6 milliárd forintnyi lefoglalt készpénzt.

A pénzkötegekben 500 eurós bankjegyek is voltak, amelyek nyomtatását korábban leállították.

Minden bankjegyen szerepel sorozatszám és kibocsátási dátum, ami jelzi, hogy mikor állították őket forgalomba. Az 500 eurósok – bár 2019 óta nem nyomtatnak újakat – továbbra is törvényes fizetőeszköznek minősülnek.

A nyomtatás és forgalomba hozatal időpontja utalhat arra, hogy ezek nem frissen beszerzett forintok és eurók

- mondta Unger.

Az interjú során Orbán Viktor öccse, Orbán Áron letartóztatása is szóba került. Ennek kapcsán az NVVH elnöke leszögezte:

Orbán Áront a Nemzeti Nyomozó Iroda vette őrizetbe, és a letartóztatási indítványt is az általuk indított ügyben tárgyalta a Fővárosi Törvényszék. Az NVVH hivatali vesztegetés és a befolyással üzérkedés gyanúját vizsgálja.

Azt nyomozzuk, hogy a gyanúsítottak miként használták fel politikai kapcsolataikat arra, hogy állami hivataloknál, a kormányhivatalnál és a bevándorlási hatóságnál megkönnyítsék bizonyos szereplők speciális vízumszerzési ügyintézését. A Nemzeti Nyomozó Iroda ezzel párhuzamosan az embercsempészet szálát vizsgálja, amennyiben a vízumok nem voltak érvényesek.

Unger azt is elárulta, a kiemelt ügyekben az illetékes nyomozócsoportok jól állnak a feladatokkal.

Amint lényegi fejlemény történik ezekben az ügyekben, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.

Arról, hogy lesznek-e még idén letartóztatások, az elnök azt mondta:

Amennyiben a nyomozás eljut abba a szakaszba, és a szakemberek szükségesnek látják, meg fogják tenni a megfelelő kényszerintézkedésekre vonatkozó indítványokat.

Magyar Péter miniszterelnök jogszabályi változtatásokat is kilátásba helyezett, hogy az ügyek lezárása és a jogerős ítéletek ne húzódjanak el túl sok évig. Ennek kapácsn Unger azt mondta:

Tudomásom szerint ezeknek a jogszabály-módosításoknak az előkészítése jelenleg is folyamatban van. Folyamatosan dolgozunk. Nem csupán négy ügyön dolgozunk, és nem elégszünk meg a most lefoglalt hatmilliárd forinttal.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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