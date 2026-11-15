Megszólalt Unger Anna: nem állunk meg 6,5 milliárdnál - Újabb részletek derültek ki a Seszták-ügyben megtalált készpénzről

A sajtót bejárták azok a felvételek, amelyeken a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénzt ásnak elő erdőben, mezőgazdasági épületekben, lakóingatlanokban és eldugott széfekben. A kérdésre, hogy ez Seszták Miklós pénze-e, Unger Anna, az NVVH elnöke azt válaszolta:
Nem tudjuk, hogy ez pontosan kinek a pénze. Ezt az összeget a Seszták Miklóshoz kapcsolódó, többek között a vele szemben indított büntetőeljárásban foganatosított nyomozati cselekmények során találtuk meg és tároltuk el. Senkinek nincs rajta az óvodai jele, a nyomozás és az eljárás későbbi szakasza fogja eldönteni, hogy pontosan kié a vagyon.
Hozzátette, hogy az ingatlanok nem feltétlenül köthetők Seszták Miklós személyéhez vagy egy adott személyhez. "Megvoltak az információink, elmentünk a helyszínekre, megkerestük és megtaláltuk a pénzt" - mondta.
Ez egy hosszabb előkészületet igénylő és meglehetősen időigényes folyamat volt. A hivatal munkatársai csütörtökön reggel kezdték meg a tényleges nyomozati cselekményeket, és másnap este hét óra körül fejezték be a megszámolást. A nyomozók helyszínről helyszínre haladtak gépjárművel, ahogyan az ilyen eljárásokban szokásos, pontosan tudva, merre kell menniük.
A kérdésre, hogy a helyszínek valakinek a vallomásából derültek-e ki, esetleg vádalkut kötöttek-e valakivel, Unger kifejtette: "a nyomozóim pontosan tudták, hová kell menni. Ezen túlmenően nem kívánok érdemi információt megosztani arról, hogy milyen forrásból és hogyan jutottak adatokhoz a nyomozócsoport munkatársai. Minden ilyen részlet befolyásolná a további munkát, valamint a folyamatban lévő nyomozás eredményességét. A lényeg az, hogy a szakemberek tudták a helyszíneket, összeszedték, amit össze kellett szedni, elvitték, megszámolták, és a pénz jelenleg biztonságos helyen van".
Elmondta azt is, volt, ahol raktárépületben, széfben találták meg a készpénzt, és olyan helyszín is akadt, ahol egy madáretetőbe kellett benyúlni.
A munkatársaink pontosan tudták, mit és hol keresnek. Ezeket a felvételeket maguk a nyomozók készítették a munkavégzés közben, így nem egy profi videóstáb kísérte őket. A helyszíneket úgy kell elképzelni, ahogy a videókon látszódtak: raktárépületek és konkrét erdős területek.
A riporter kérdésére, hogy hogyan tudják majd bizonyítani, hogy kié ez a 6,5 milliárd forint, Unger kifejtette: "Ezt a nyomozati elnökhelyettesemre és a vádképviseleti elnökhelyettesemre bízom. Az ő feladatuk meghatározni azt a stratégiát, amellyel a nyomozást lezárják, vagy a vádiratban a bizonyítást lefolytatják a bíróság előtt. Nem lenne célszerű a nyilvánosság előtt részletezni a stratégiánkat, mert azzal az elkövetőket segítenénk. Felkészült szakembereink és kiváló csapatunk van, akik pontosan tudják, miként tálalják a bizonyítékokat és az érveket a bíróság előtt, amikor annak eljön az ideje".
Unger Anna hozzátette, hogy arról sincs információjuk, hogy ez a 6,5 milliárd forint a korábban feltételezett 9 milliárd része lenne. Ezt a két információt nem kívánta összekötni.
Rendelkezünk egy olyan információval, miszerint vélelmezhetően 9 milliárd forint volt abban a széfben, és most megtaláltunk 6,5 milliárdot. A hivatal egyelőre nem állítja tényként, hogy a két összeg között közvetlen összefüggés van.
A megtalált pénz a hivatal hatósági letéti számlájára került: a valutát, a dollárt és az eurót, a devizaszámlán, míg a több mint 5 milliárd forintot a forint letéti számlán helyezték el. Ez bűnügyi letétnek minősül, így jelenleg nem elkölthető.
Az elnök elárulta azt is, hogy
a kincstártól kapott tájékoztatás szerint egyben ennyi készpénzt még ők sem láttak.
Ez egy rendkívüli esemény volt a kincstár életében is, hiszen nem gyakran szállítanak be hozzájuk 6 milliárd forintnyi lefoglalt készpénzt.
A pénzkötegekben 500 eurós bankjegyek is voltak, amelyek nyomtatását korábban leállították.
Minden bankjegyen szerepel sorozatszám és kibocsátási dátum, ami jelzi, hogy mikor állították őket forgalomba. Az 500 eurósok – bár 2019 óta nem nyomtatnak újakat – továbbra is törvényes fizetőeszköznek minősülnek.
A nyomtatás és forgalomba hozatal időpontja utalhat arra, hogy ezek nem frissen beszerzett forintok és eurók
- mondta Unger.
Az interjú során Orbán Viktor öccse, Orbán Áron letartóztatása is szóba került. Ennek kapcsán az NVVH elnöke leszögezte:
Orbán Áront a Nemzeti Nyomozó Iroda vette őrizetbe, és a letartóztatási indítványt is az általuk indított ügyben tárgyalta a Fővárosi Törvényszék. Az NVVH hivatali vesztegetés és a befolyással üzérkedés gyanúját vizsgálja.
Azt nyomozzuk, hogy a gyanúsítottak miként használták fel politikai kapcsolataikat arra, hogy állami hivataloknál, a kormányhivatalnál és a bevándorlási hatóságnál megkönnyítsék bizonyos szereplők speciális vízumszerzési ügyintézését. A Nemzeti Nyomozó Iroda ezzel párhuzamosan az embercsempészet szálát vizsgálja, amennyiben a vízumok nem voltak érvényesek.
Unger azt is elárulta, a kiemelt ügyekben az illetékes nyomozócsoportok jól állnak a feladatokkal.
Amint lényegi fejlemény történik ezekben az ügyekben, tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.
Arról, hogy lesznek-e még idén letartóztatások, az elnök azt mondta:
Amennyiben a nyomozás eljut abba a szakaszba, és a szakemberek szükségesnek látják, meg fogják tenni a megfelelő kényszerintézkedésekre vonatkozó indítványokat.
Magyar Péter miniszterelnök jogszabályi változtatásokat is kilátásba helyezett, hogy az ügyek lezárása és a jogerős ítéletek ne húzódjanak el túl sok évig. Ennek kapácsn Unger azt mondta:
Tudomásom szerint ezeknek a jogszabály-módosításoknak az előkészítése jelenleg is folyamatban van. Folyamatosan dolgozunk. Nem csupán négy ügyön dolgozunk, és nem elégszünk meg a most lefoglalt hatmilliárd forinttal.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.
Megszólalt Unger Anna: nem állunk meg 6,5 milliárdnál - Újabb részletek derültek ki a Seszták-ügyben megtalált készpénzről
Az eljárások gyorsítását célzó jogszabály-módosítások előkészítése már folyamatban van.
Súlyos figyelmeztetést adtak ki: a történelem legveszélyesebb ebolajárványa szabadulhat el
Hat hónappal a kihirdetése után sem sikerült megfékezni a járványt.
Százezrek tüntetnek a kormány lépése ellen Prágában
A cseh közszolgálati televíziót és rádiót érintő változtatások miatt mentek utcára.
Lezárja a határt az oroszok szomszédja, dróngyártót akartak felgyújtani a NATO-tagállamban
Éjszakai akcióra került sor.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Nyugat-Európa nincs felkészülve az oroszok következő lépésére
Oroszország fokozhatja a kritikus infrastruktúra és a hadiipar elleni hibrid műveleteket.
Megszólalt Trump pénzügyminisztere, kemény üzenetet küldött az Nvidiának
Külsős vezetőt akar látni az Nvidia élén
Kiadták a legfrissebb előrejelzést: több hullámban érkezik a csapadék Magyarországra
Többfelé várható eső és záporeső.
Magyar Péter: a választások óta először kétnapos kihelyezett ülést tart a Tisza
Sűrű hét elé néznek a törvényhozók.
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az uniós összevetésben is kiemelkedő ütemben drágultak, a befektetőknek ez a bőség időszaka
Kutatás-fejlesztés vagy innováció? Így ismerheti fel a K+F tevékenységet vállalkozásánál
A kutatás-fejlesztés (K+F) nem kizárólag laboratóriumi kutatást vagy tudományos projekteket jelent. Számos vállalkozás végezhet olyan fejlesztési tevékenységet, amely megfelel a K+F kritériu
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The
Régimódi csalás lett az újtípusú neobank veszte
Becsődölt bank, hoppon maradt befektetők és egy letartoztatásban lévő jegybankár. Az Ueno bankot néhány év alatt már nagyjából hárommillióan használták, majd egy régivágású bankcsalá
Amikor a chatbot lebuktat...
A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal
Adóemelések és visszafogott beruházások: min múlik a 2027-es költségvetés sikere?
A 2027-es költségvetés érdemi hiánycsökkentést tervez, amelyben az adóemelések és az állami kiadások visszafogása egyaránt szerepet kapnak. A beruházásoknál ugyanakkor nemcsak az elköltö
Kiválasztották a vagyonkezelési és befektetési szakma legjobbjait
Kiosztotta a Portfolio.hu az idei Investment and Wealth Management Awards gálán a díjakat, a HOLD Alapkezelő két kategóriában is aranyérmet hozott el: Az év Magyarországon... The post Kiválaszto
Lakásbuborék után lakáshiány: visszaütött az ingatlanpiaci fordulat
A héten országos sztrájk volt Spanyolországban, elsősorban a lakhatási nehézségek miatt. Hogyan is néz ki a spanyol ingatlanpiac az elmúlt évtizedekben? A 2000-es években nagy... The post Laká
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A részvénykiválasztás 7 szabálya
Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?
Mi lesz a céggel Huang után?
2026-ban már a városlakók is beleszólnak abba, milyen legyen egy ingatlanfejlesztés
Hüse Istvánnal, a Rezideo igazgatójával és Lukács Mátéval, a Járókelő Egyesület ügyvezetőjével beszélgettünk.
Kié lesz a szabadalom, ha már a mesterséges intelligencia is találmányokat gyárt?
Új kihívások elé állítja a feltalálókat az AI.