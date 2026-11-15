4°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megszűnnek a hajnali fagyok, több hullámban jöhet eső jövő héten
Gazdaság

Megszűnnek a hajnali fagyok, több hullámban jöhet eső jövő héten

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ismét változékonyra fordul az időjárás a jövő héten és újra több hullámban érkezik eső. A szél gyakran lesz erős, olykor viharos, a hőmérséklet az átlagosnál magasabban alakul, jellemzően megszűnnek a hajnali fagyok is - derült ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttatott el az MTI-hez.

Hétfőn nagyrészt felhős idő várható, majd délután északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de ott is legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Csapadékrendszer képződik, erősödik meg, amely leginkább az ország délkeleti felét érintheti, késő estére hagyja el kelet felé az országot. A déli szél az Észak-Dunántúlon és a délkeleti tájakon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jórészt 6 és 12 fok között valószínű, ennél hidegebb az Északi-középhegységben lehet.

Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap első felében lehetnek keleten szakadozások a felhőzetben.

Kezdetben helyenként főként északon, később egyre többfelé várható eső.

A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de északkeleten a kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.

Még több Gazdaság

Kiadták a legfrissebb előrejelzést: több hullámban érkezik a csapadék Magyarországra

Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?

Magyar Péter: a választások óta először kétnapos kihelyezett ülést tart a Tisza

Szerdán többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, több helyen várható eső, zápor. A nyugatias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.

Pénteken erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás elszórtan kisebb csapadékkal. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2 és 7, délután 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

Szombaton erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás elszórtan esővel, záporral, élénk, néhol erős északnyugati széllel, 0 és plusz 6 fok közötti hajnali, 7 és 12 fok közötti kora délutáni hőmérséklettel.

Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan várható eső. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat az időjárásban: a ciklon elvonulása után fagyos reggelre ébredtünk Magyarországon

Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
15
vasárnap
Borult
6°C
-2°C
0.6 mm
16
hétfő
Borult
7°C
3°C
0.8 mm
17
kedd
Borult
12°C
3°C
2.2 mm
18
szerda
Eső
13°C
8°C
1 mm
19
csütörtök
Kissé felhős
12°C
5°C
0.2 mm
20
péntek
Derült
11°C
5°C
0 mm
21
szombat
Közepesen felhős, párás
9°C
3°C
0 mm
22
vasárnap
Közepesen felhős
7°C
-1°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Venni vagy bérelni kell most a lakást?

Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben lehetett hallani, hogy megállni látszik a lakóingatlanok áremelkedése, sőt van, ahol... The

GDPR

Amikor a chatbot lebuktat...

A Rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) az FBI közreműködésével elfogott egy Budapesten élő, 22 éves külföldi nőt, aki egy mesterséges intelligencia alapú chatbottal

Trader

Díjmentes online előadás

A részvénykiválasztás 7 szabálya

Az előadás során megismerjük a részvénykiválasztás hét alapvető szabályát, amelyek segítenek sikeresen navigálni a részvénypiacon

Fórum

Konferencia ajánló

HR (R)EVOLUTION 2026

HR (R)EVOLUTION 2026

2026. november 17.

Deep Tech 2026

2026. november 18.

Vállalkozói Klub 2026

2026. november 18.

AI & Digital Transformation 2026

2026. november 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: készpénzmilliárdok az erdőben, mi lesz a Seszták-ügy következő fejleménye?
Váratlan fordulat az orosz-ukrán béketárgyalásokon: Zelenszkij kimondta, mikor mondana le területekről Ukrajna
Nagy változás jön az időjárásban, hatalmas légköri folyó tart Európa felé
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility