Megszűnnek a hajnali fagyok, több hullámban jöhet eső jövő héten

Hétfőn nagyrészt felhős idő várható, majd délután északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, de ott is legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Csapadékrendszer képződik, erősödik meg, amely leginkább az ország délkeleti felét érintheti, késő estére hagyja el kelet felé az országot. A déli szél az Észak-Dunántúlon és a délkeleti tájakon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jórészt 6 és 12 fok között valószínű, ennél hidegebb az Északi-középhegységben lehet.
Kedden erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a nap első felében lehetnek keleten szakadozások a felhőzetben.
Kezdetben helyenként főként északon, később egyre többfelé várható eső.
A déli, délnyugati szél nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de északkeleten a kevésbé felhős részeken gyenge fagy is lehet. A maximum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb lehet.
Szerdán többnyire erősen felhős, vagy borult lesz az ég, többfelé várható eső, zápor. Nagy területen kísérik élénk, erős lökések a nyugati, délnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű, több helyen várható eső, zápor. A nyugatias szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul.
Pénteken erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás elszórtan kisebb csapadékkal. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 2 és 7, délután 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.
Szombaton erősen vagy közepesen felhős időre van kilátás elszórtan esővel, záporral, élénk, néhol erős északnyugati széllel, 0 és plusz 6 fok közötti hajnali, 7 és 12 fok közötti kora délutáni hőmérséklettel.
Vasárnap erősen megnövekszik a felhőzet és elszórtan várható eső. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között valószínű.
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