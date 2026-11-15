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Radikális következménye lehet az Nvidia-botránynak, a kínai chipexport-tilalmát követel az amerikai Kongresszus
Gazdaság

Radikális következménye lehet az Nvidia-botránynak, a kínai chipexport-tilalmát követel az amerikai Kongresszus

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Az amerikai törvényhozók felgyorsították a fejlett mesterségesintelligencia-chipek kínai exportját szigorító törvényjavaslatok elfogadását, miután kiderült, hogy az Nvidia alapítója, Jensen Huang viszonyt folytatott egy kínai kémkedéssel gyanúsított nővel. A kétpárti támogatást élvező jogszabályok nemcsak a külföldi eladásokat korlátoznák, hanem felhatalmaznák a Kongresszust a Trump-adminisztráció által már jóváhagyott üzletek felülvizsgálatára és megakadályozására is - jelentette a Financial Times.

A korábban az exportkorlátozások enyhítéséért lobbizó Huang a hét elején mondott le, miután nyilvánosságra kerültek a házasságon kívüli viszonyai. Az egyik érintett nő, Alice Huang az Nvidia egyik szingapúri ügyfelének, a Megaspeednek volt a vezetője. Az amerikai hatóságok már több mint egy éve vizsgálják, hogy ez a vállalat csempészett-e chipeket Kínába, a nőt pedig azzal gyanúsítják, hogy a kínai hírszerzésnek dolgozik.

Bár a szigorító javaslatok már korábban is napirenden voltak, a Megaspeed-ügy miatt kialakult politikai felháborodás új lendületet adott a folyamatnak.

Az egyik tervezet például azt is megtiltaná, hogy a fizikai eszközök vásárlásától eltiltott kínai vállalatok felhőszolgáltatásokon keresztül, távolról férjenek hozzá a külföldön található nagy teljesítményű chipekhez, amelyek kulcsfontosságúak a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek betanításához.

Pénteken három vezető republikánus képviselő – a Kínával foglalkozó, a külügyi, valamint a hírszerzési bizottság elnöke – az ellenőrzést szigorító törvényjavaslatok azonnali elfogadását sürgette. Emellett kongresszusi meghallgatásra idézték be Jensen Huangot, az Nvidia főjogtanácsosát, Tim Tetert, valamint az exportellenőrzésért felelős kereskedelmi tisztviselőt, Jeffrey Kesslert, hogy felmérjék a nemzetbiztonsági kockázatok pontos mértékét.

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A javaslatokat a képviselőház leköszönő republikánus elnöke, Mike Johnson és várható demokrata utódja, Hakeem Jeffries is támogatja. A törvényhozók várhatóan az éves védelmi költségvetési törvényhez (NDAA) csatolják majd a szigorításokat. Mivel a védelmi kiadásokat biztosító jogszabályt mindenképpen el kell fogadni, szinte kizárt, hogy az elnök vétót emeljen ellene. A csomagot még a jelenlegi, republikánus többségű Kongresszus tárgyalja meg, mielőtt a novemberi félidős választásokon mandátumot szerzett új képviselők januárban hivatalba lépnek.

A törvényhozók emellett Howard Lutnick kereskedelmi minisztertől is magyarázatot követelnek arra, hogyan engedélyezhette az Nvidia számára a Megaspeeddel való üzletelést. A Kereskedelmi Minisztérium ugyanis késleltette a szingapúri cég felvételét a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vállalatok feketelistájára, miközben Scott Bessent pénzügyminiszter pénteken közölte, hogy a saját tárcája már hónapok óta támogatta ezt a lépést.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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